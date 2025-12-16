Tài sản của nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh trước khi bị đề nghị truy tố

QCG ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp

Sau khi ghi nhận mức giảm 106,85 điểm trong tuần giao dịch từ ngày 8-12/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 15/12. Kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 0,88 điểm để đóng cửa ở mức 1.646,01 điểm. Đây cũng là phiên giảm điểm thứ 5 liên tiếp của VN-Index, cùng với giảm về điểm số, thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh với hơn 18.743 tỷ đồng được các nhà đầu tư sang tay, tương đương mức giảm gần 6.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Trái ngược với đà giảm của chỉ số VN-Index trong 5 phiên vừa qua, mã cổ phiếu QCG của CTCP Quốc Cường - Gia Lai của cựu Chủ tịch Nguyễn Thị Như Loan vừa ghi nhận chuỗi tăng mạnh.

Theo đó, QCG đã có chuỗi 4 phiên tăng kịch trần liên tiếp kể từ ngày 10/12 đến ngày 15/12. Sau khi đóng cửa phiên 9/12 tại mức 14.400 đồng/cổ phiếu, QCG liên tục xuất hiện bốn “cây nến trần” lên mức 18.800đ/cổ phiếu, đưa thị giá bứt tốc khoảng 30% chỉ sau 4 phiên giao dịch.

Thanh khoản các phiên gần đây duy trì trên mức bình quân một năm, dao động từ 1,6 - 2 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Đáng chú ý, trong phiên 12/12 – thời điểm VN-Index giảm sâu 52 điểm – QCG lại diễn biến ngược chiều thị trường khi thanh khoản tăng vọt, khối lượng giao dịch đạt hơn 6,6 triệu cổ phiếu, cao gấp khoảng bốn lần mức thông thường.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của bị can Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh trước khi bị đề nghị truy tố - Ảnh: Bộ Công an

Đà tăng mạnh của cổ phiếu QCG trong 4 phiên giao dịch gần nhất không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông. Mức tăng này cũng giúp khối tài sản của cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh.

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan đang trực tiếp nắm giữ gần 102 triệu cổ phiếu QCG, với mức tăng trần liên tiếp của QCG trong 4 phiên giao dịch vừa qua, khối tài sản của nữ đại gia 65 tuổi ghi nhận tăng thêm gần 450 tỷ đồng để lên mức hơn 1.916 tỷ đồng.

Đề nghị truy tố bà với bà Nguyễn Thị Như Loan

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của bà Nguyễn Thị Như Loan tăng mạnh ngay trước thời điểm Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố với cựu Chủ tịch QCG. Trước đó, từ ngày 11/11/2024, bà Loan đã được tại ngoại khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn trong quá trình điều tra.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh. Trong số những người bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí có các bị can Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó TGĐ); Phạm Văn Hiền (nguyên Phó TGĐ Tập đoàn Cao su); Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó TGĐ); Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị xác định đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỷ đồng.