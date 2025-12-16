Giá vàng hôm nay 16-12: Tăng mạnh rồi bất ngờ lao xuống

Giá vàng hôm nay biến động rất mạnh

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc tăng mạnh lên 4.350 USD/ounce. Với mức giá này, nhà đầu tư ồ ạt bán chốt lời. Đến 6 giờ ngày 16-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay lao xuống 4.306 USD/oune.

Một trong những nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng là tín hiệu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, các cuộc thảo luận gần đây tiến triển đáng kể, giúp giảm bớt tâm lý ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu – yếu tố thường hỗ trợ vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu lâu dài gia nhập NATO để đổi lấy các đảm bảo an ninh, đánh dấu sự thay đổi chính sách lớn. Đây là nhượng bộ quan trọng, đáp ứng một trong những yêu cầu cốt lõi của Nga.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, giá dầu thô giảm còn khoảng 56,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,18%.

Những yếu tố này tiếp tục hỗ trợ phần nào cho vàng, nhưng tâm lý chốt lời và hy vọng hòa bình đang chiếm ưu thế, khiến giá vàng hôm nay khó duy trì đà tăng mạnh.