Lãi tiết kiệm tăng mạnh, có 100 triệu gửi ngân hàng nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng dồn dập tăng lãi tiết kiệm tháng cuối năm

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh lãi tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, NCB tăng lãi suất lần thứ hai kể từ đầu tháng. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất, lãi suất kỳ hạn 6–8 tháng được điều chỉnh lên 6,20%/năm, đưa NCB vào nhóm ít ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm ở các kỳ hạn này.

Mức lãi suất cao nhất tại NCB hiện là 6,30%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12–36 tháng sau khi được điều chỉnh tăng từ 0,4–0,6 điểm %. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 1–5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,50–4,75%/năm, thuộc nhóm ngân hàng duy trì trần lãi suất đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Với lần điều chỉnh lãi tiết kiệm trong tháng 12, PGBank vươn lên nhóm ngân hàng có lãi suất huy động cao trên thị trường. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–3 tháng được niêm yết đồng loạt ở mức 4,75%/năm, tăng từ 0,95–1,35 điểm %. Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng tăng lần lượt 1,5%/năm và 1,6%/năm, lên cùng mức 6,50%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12–13 tháng được điều chỉnh tăng thêm 1,2%/năm lên 6,60%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 18–36 tháng tăng 1,0%/năm lên 6,70%/năm.

Vikki Bank tăng lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã tăng thêm 0,4%/năm lên 6,5%/năm. Đây cũng đang là mức lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay ở kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng được Vikki Bank tăng thêm 0,3%/năm, lần lượt niêm yết tại 6,6% và 6,7%/năm, cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện nay.

Đã có tới 17 ngân hàng tăng lãi tiết kiệm kể từ đầu tháng 12 - Ảnh VNBA

Lãi suất huy động kỳ hạn 1-5 tháng tại VCBNeo cũng được nâng lên mức kịch trần 4,75%/năm, tăng 0,4%/năm đối với kỳ hạn 1-4 tháng và tăng 0,05%/năm kỳ hạn 5 tháng. Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại được VCBNeo giữ nguyên, trong đó lãi suất huy động cao nhất niêm yết tại 6,2%/năm, kỳ hạn từ 12-60 tháng.

Cùng với đó, “ông lớn” ngân hàng Big4 - BIDV đã chính thức nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất tiền gửi vừa được BIDV công bố, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tăng thêm 0,6%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng thậm chí còn tăng 0,7%/năm. Kỳ hạn 13-36 tháng được BIDV tăng thêm 0,1%/năm. Trước đó, vào cuối tháng 11, một ngân hàng trong nhóm Big4 là VietinBank cũng đã tăng lãi suất sau hơn 1 năm không thay đổi.

Dù vậy, BIDV cũng như 3 nhà băng còn lại trong nhóm Big4, vẫn là những ngân hàng duy trì lãi suất huy động thấp nhất hiện nay.

Thống kê từ đầu tháng đến ngày 12/12 cho thấy, đã có 17 ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi gồm: Techcombank, MB, NCB, BVBank, Saigonbank, ACB, Bac A Bank, OCB, KienlongBank, Sacombank, SHB, PGBank, VIB, Vikki Bank, VCBNeo, BIDV, VPBank. Trong đó, NCB, VPBank và Techcombank đã có hai lần điều chỉnh lãi suất.

100 triệu đồng gửi tiết kiệm nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Việc hàng chục ngân hàng đồng loạt tăng lãi tiết kiệm trong những ngày đầu tháng 12 là tin vui với những người có tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm mới khi số tiền lãi nhận được tăng đáng kể so với những tháng trước.

Tại kỳ hạn 1 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất các ngân hàng niêm yết dao động từ 1,6%/năm đến 4,75%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 133.000đ-396.000đ. Tại kỳ hạn này có 3 ngân hàng niêm yết mức lãi tiết kiệm kịch trần là PGBank, VCBNEO và VPBank, cùng với đó tới gần 10 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 4,5%/năm trở lên.

Ở kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng dao động từ 1,9%/năm đến 4,75%/năm. Có tới 7 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm kịch trần 4,75%/năm gồm VPBank, VCBNEO, PGBank, Sacombank, Nam A Bank, MBV và VIB. Bên cạnh đó còn hơn 10 ngân hàng có biểu lãi tiết kiệm từ 4,5%/năm trở lên ở kỳ hạn này, trong đó có 4 ngân hàng niêm yết mức lãi 4,7%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi cao nhất khách hàng nhận được lên tới 1,187 triệu đồng.

Tại kỳ hạn 6 tháng, biểu lãi tiết kiệm cũng có sự chênh lệch rất lớn giữa các ngân hàng khi mức thấp nhất chỉ 2,9%/năm, trong khi ở nhóm đầu mức cao nhất lên tới 6,5%/năm. Trong đó có 6 ngân hàng có mức lãi từ 6%/năm trở lên gồm VPBank, NCB, VCBNEO, Bac A Bank, VIKKI Bank và PGBank. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 1,45 triệu đồng đến 3,25 triệu đồng.

Ở kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng cũng dao động từ 2,9%/năm đến 6,5%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 2,175 triệu đồng - 4,875 triệu đồng. Tuy nhiên, ở kỳ hạn này chỉ có 5 ngân hàng có mức lãi từ 6%/năm trở lên gồm VPBank, NCB, Bac A Bank, VIKKI Bank và PGBank.

Tại kỳ hạn 12 tháng, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng niêm yết dao động từ 3,7%/năm đến 6,6%/năm. Trong đó có 8 ngân hàng niêm yết mức lãi từ 6%/năm trở lên, PGBank và VIKKI Bank là hai ngân hàng có mức lãi cao nhất, đứng sau là Bac A Bank với mức lãi 6,55%/năm, VIB với mức lãi 6,5%/năm,... Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 3,7 triệu đồng đến 6,6 triệu đồng.

Ở kỳ hạn dài 18 tháng có hàng chục ngân hàng niêm yết mức lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên. Trong đó, PGBank, VIKKI Bank và Bac A Bank là những ngân hàng có biểu lãi cao nhất 6,7%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 5,85 triệu đồng đến 10,05 triệu đồng.

BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 12/12/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,7 PGBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,6 6,7 BAC A BANK 4,55 4,55 6,5 6,5 6,55 6,7 VIB 4 4,75 5,3 5,3 6,5 5,5 NCB 4,5 4,7 6,2 6,25 6,3 6,3 VCBNEO 4,75 4,75 6,2 5,45 6,2 6,2 SHB 4,2 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 TECHCOMBANK 4,35 4,65 5,85 5,85 5,95 5,95 OCB 4,5 4,7 5,8 5,8 5,9 6,1 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 BVBANK 4,4 4,7 5,5 5,7 5,8 5,95 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 BAOVIETBANK 4,5 4,65 5,65 5,5 5,8 5,9 SAIGONBANK 3,8 4 5 5,1 5,8 6 SACOMBANK 4,6 4,75 5,3 5,5 5,8 6 NAM A BANK 4,6 4,75 5,7 5,6 5,7 5,9 KIENLONGBANK 3,9 3,9 5,4 5,1 5,7 5,45 LPBANK 3,9 4,2 5,6 5,6 5,65 5,65 PVCOMBANK 3,8 4,1 5 5,2 5,6 6,3 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 TPBANK 3,9 4,2 5,1 5,3 5,5 5,7 ACB 3,6 4 4,7 4,8 5,4 MB 4,5 4,65 5,3 5,3 5,35 5,5 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 BIDV 2,6 2,9 4 4 4,7 4,8 VIETINBANK 2,4 2,8 3,9 3,9 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 VPBANK 4,75 4,75 6 6 6 6 MBV 4,6 4,75 5,7 5,7 6 6