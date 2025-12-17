Hai cá nhân chi nghìn tỷ mua cổ phần Giầy Thượng Đình

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 15 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua hơn 39 triệu cổ phần Công ty Giầy Thượng Đình, trong khi toàn bộ khối lượng UBND TP Hà Nội đấu giá chưa đến 6,4 triệu cổ phần.

Giá khởi điểm của đợt thoái vốn là 20.500 đồng mỗi cổ phần. Trong phiên đấu giá hôm qua, mỗi cổ phần Giầy Thượng Đình trúng giá đến 216.000 đồng, gấp 10 lần khởi điểm và 3 lần so với giao dịch trên sàn chứng khoán. Tổng giá trị thương vụ gần 1.380 tỷ đồng, vượt xa ước tính theo mức khởi điểm (131 tỷ đồng).

Thông tin cá nhân của hai nhà đầu tư trúng giá chưa được Giầy Thượng Đình công bố. Để hoàn tất thương vụ, hai nhà đầu tư này phải nộp tiền mua cổ phần trong vòng một tuần.

Trên sàn chứng khoán sáng nay, cổ phiếu Giầy Thượng Đình tiếp tục nối mạch tăng trần, lên 82.800 đồng. Cổ phiếu này đã tăng 7 lần so với trước khi thông tin thoái vốn được công bố.

Trong hai văn bản giải trình về chuỗi tăng hết biên độ liên tiếp vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, lãnh đạo Giầy Thượng Đình luôn khẳng định đây là diễn biến khách quan theo quan hệ cung cầu của thị trường chứng khoán. Công ty không thực hiện bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Giầy Thượng Đình thành lập năm 1957, từng là thương hiệu nổi tiếng với sản phẩm chủ lực là giày vải và giày thời trang. Những sản phẩm này đã được công ty xuất khẩu đi các thị trường Đông Âu (cũ), EU từ những năm 1985. Đầu thập niên 90, thương hiệu giày này gần như giữ vị thế độc tôn. Hình ảnh đôi giày vải với sọc xanh trên đế nhựa dẻo đã trở nên thân thuộc với nhiều người.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của Giầy Thượng Đình chỉ kéo dài đến những năm đầu thế kỷ XXI. Thương hiệu này dần bị đánh bật khỏi những thành phố lớn bởi sự cạnh tranh từ các thương hiệu ngoại nhập.

Trong 10 năm gần đây, công ty chỉ lãi trong 3 năm. Những năm còn lại, họ lỗ từ vài trăm triệu đến hơn chục tỷ đồng. Năm ngoái, công ty sản xuất hơn 811.000 đôi giày, thu gần 79 tỷ đồng và lỗ sau thuế xấp xỉ 13 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết đã tìm mọi biện pháp như kiếm đơn hàng gia công trong và ngoài nước, mở rộng kênh tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, do nhà xưởng cũ, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đủ điều kiện để thẩm duyệt nên không đáp ứng yêu cầu của khách hàng, từ đó đơn hàng giảm mạnh.

Công ty nhiều lần bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục bởi nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn và lỗ sau thuế. Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu hồi các khoản phải thu, gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả ngân hàng, nhà cung cấp và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai.

Năm nay, Giầy Thượng Đình đặt mục tiêu sản lượng 700.000-900.000 đôi. Công ty kỳ vọng doanh thu và thu nhập khác đạt 100 tỷ đồng, đồng thời có lãi 100 triệu đồng. Ban lãnh đạo lên kế hoạch đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu và kích cầu tiêu thụ trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng muốn chuyển đổi, gia công thêm túi, cặp để có việc làm cho người lao động và tăng doanh thu.