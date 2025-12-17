Cú giảm giá gây sốc của FIFA: Vé World Cup bất ngờ giảm sâu

Sau khi kế hoạch bán vé ban đầu bị chỉ trích gay gắt, FIFA đã điều chỉnh chiến lược giá. Tổ chức này thông báo sẽ phân bổ vé giá 60 USD cho mọi trận đấu tại World Cup tổ chức ở Bắc Mỹ, thông qua các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự.

Những tấm vé này thuộc hạng mục mới mang tên “Supporter Entry Tier” và được các liên đoàn phân phối cho nhóm cổ động viên trung thành, những người thường xuyên theo đội tuyển thi đấu cả sân nhà lẫn sân khách. Số lượng vé không nhiều, chỉ ở mức hàng trăm cho mỗi trận, nhưng mang ý nghĩa biểu tượng lớn.

FIFA không giải thích trực tiếp lý do thay đổi đột ngột, song cho biết chính sách mới nhằm “hỗ trợ tốt hơn cho các cổ động viên theo chân đội tuyển quốc gia trong suốt giải đấu”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phát biểu trong buổi tiếp đón VIP trước lễ bốc thăm World Cup 2026 dành cho nam tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy vào ngày 4/12 tại Washington, DC.

Làn sóng phản ứng của người hâm mộ bắt nguồn từ đâu?

Trước đó, người hâm mộ toàn cầu – đặc biệt tại châu Âu – đã bày tỏ sự phẫn nộ khi FIFA công bố giá vé thấp nhất dao động từ 120 đến 265 USD cho các trận vòng bảng không có đội chủ nhà Mỹ, Canada hay Mexico.

Điều gây bức xúc hơn là các liên đoàn quốc gia không được phân bổ vé ở nhóm giá rẻ nhất, trái ngược hoàn toàn với cam kết khi Bắc Mỹ nộp hồ sơ đăng cai World Cup cách đây 8 năm, trong đó từng hứa cung cấp hàng trăm nghìn vé giá chỉ 21 USD.

Ngoài ra, mô hình “giá động” (dynamic pricing) và các khoản phí bổ sung trên nền tảng bán lại vé do FIFA quản lý – vốn quen thuộc với thị trường giải trí Mỹ lại xa lạ và khó chấp nhận với cộng đồng bóng đá quốc tế.

World Cup 48 đội và bài toán doanh thu của FIFA ra sao?

World Cup tại Bắc Mỹ sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội, tăng từ 32 đội như trước, và được kỳ vọng mang về ít nhất 10 tỷ USD doanh thu cho FIFA – mức cao kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Tuy nhiên, kế hoạch bán vé ban đầu cho thấy FIFA ưu tiên tối đa hóa doanh thu hơn là khả năng tiếp cận của người hâm mộ trung thành. Điều này khiến nhiều cổ động viên lo ngại World Cup đang dần trở thành “sân chơi của người giàu”.

Việc FIFA phải nhượng bộ cho thấy ranh giới mong manh giữa thương mại hóa và giá trị cốt lõi của bóng đá, một môn thể thao được xây dựng trên cộng đồng người hâm mộ rộng khắp.

FIFA còn điều chỉnh gì để xoa dịu người mua vé?

Cùng với việc giảm giá vé, FIFA cũng tuyên bố sẽ miễn toàn bộ phí hành chính khi hoàn tiền vé sau trận chung kết ngày 19/7, thay vì giữ phí như kế hoạch trước đó.

Trước đó, người mua các gói vé trọn hành trình từ vòng bảng đến chung kết đã bày tỏ sự bất bình khi phải chờ đến sau giải đấu mới được hoàn tiền cho những trận không diễn ra.

Động thái này được xem là một bước lùi chiến thuật khác của FIFA, nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tránh tổn hại hình ảnh của World Cup ngay trước kỳ giải lớn nhất lịch sử.