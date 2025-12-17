Loại quả quê mùa bỗng "lên cơn sốt" có giá đắt hơn thịt lợn, hái một cây kiếm cả triệu đồng

Nhiều người lùng mua cọ với giá đắt đỏ

Hơn 10 giờ đêm, chị Trần Thị Hạnh (Hà Nội) vẫn hì hục làm cọ ngâm mắm. Chị Hạnh cho biết, quả cọ mỗi năm chỉ có một mùa. Hơn nữa, để mua được một mẻ cọ ngon không phải là dễ dàng.

"Cách đây khoảng nửa tháng, cứ lướt mạng xã hội là tôi bắt gặp bài viết về quả cọ. Nhìn thèm quá nên đặt mua mấy lần liền mà toàn phải quả chát. May quá, lần này tôi đặt tận ở quê gửi xuống, vừa ngon vừa ngậy, phải lấy mắm ngâm ăn dần", chị Hạnh nói.

Bên trong lớp vỏ đen sì là lớp thịt vàng ươm, béo ngậy của quả cọ ngon. (Ảnh: Hải Yến).

Theo chị Hạnh, quê chị ở Phú Thọ, trước đây trồng rất nhiều cọ. Ngày bé, cây cọ đã quen thuộc với hầu hết người dân quê chị vì đây là loại cây được trồng phổ biến. Lá cọ được dùng để làm nhà, làm chổi quét sân, quạt hoặc làm áo che mưa; cành cọ được dùng để làm hàng rào, mành.

Quả cọ mỗi năm có một mùa, chín vào cuối đông. Khi chín, quả cọ có màu đen, được người dân hái để ăn chơi, đồ xôi hoặc mang muối chua ăn với cơm thay thức ăn hàng ngày.

Quả cọ ngâm mắm tỏi được nhiều người làm để ăn với cơm. (Ảnh: Hải Yến).

“Tôi nhớ ngày bé, nhà tôi lúc nào cũng có một hũ cọ muối. Bữa cơm ngoài rau xanh thì chỉ có bát cọ muối ăn với cơm cho đỡ nhạt miệng. Sang hơn tí thì lấy cọ kho với cá, kho thịt. Quả cọ chín đầy rừng, ai hái thì hái chứ không ai bán. Thậm chí nhiều khi, cọ chín không hái kịp, rụng đen gốc”, chị Hạnh nói.

Tuy nhiên, hiện tại cây cọ bị chặt gần hết để lấy đất xây dựng công trình, nhà cửa hoặc trồng các loại cây khác nên cọ rất hiếm. Chưa kể tìm được cây cọ nếp ngon, béo ngậy, vàng ươm là rất khó nên giá quả cọ được rao bán mấy năm nay cũng rất cao. Mỗi cân cọ ngon đang bán tại Hà Nội không có giá dưới 100 nghìn đồng.

Quả cọ nếp có cùi vàng, khi chế biến sẽ nổi lên lớp dầu màu vàng, ăn có vị bùi, béo ngậy. (Ảnh: Hải Yến).

"Mấy hôm trước tôi mua cọ đầu mùa, hơi xanh nên vẫn còn vị chát mà giá đã lên tới 160 nghìn đồng/kg, tính cả tiền ship, đắt hơn cả thịt lợn. Giờ thì đang đúng vụ nên rẻ hơn, giá chỉ loanh quanh tầm 100-120 nghìn đồng/kg thôi. Mua về ngâm với mắm cốt, vài nhánh tỏi, thêm quả ớt, ăn được mấy tháng liền. Bữa cơm đầu tiên tôi chỉ ăn với cọ mà cảm thấy ngon hơn cả sơn hào hải vị", chị Hạnh cho hay.

Thấy trên mạng rầm rộ món cọ ỏm với màu vàng ươm, bắt mắt. chị Thanh (Hà Nội) liền đặt 1kg về ăn thử. Tuy nhiên, vừa cắn miếng đầu tiên, chị phải nhả ra vì không quen.

Quả cọ nếu không biết chế biến hoặc mua phải loại quả còn xanh sẽ chát không ăn được.

"Thấy mọi người khen lấy khen để nên tôi cũng mua về thử cho biết mùi vị. Ai ngờ, tôi ăn thấy không có vị gì, không chua, không ngọt, không mặn, không nhạt, cứ ngang ngang kiểu gì ấy, lại còn chát nữa. Mang quanh xóm cho cũng không ai lấy vì không biết ăn", chị Thanh cho biết.

Một cây cho thu cả triệu đồng tiền quả

Là chủ cửa hàng thời trang đồng thời làm thêm việc kinh doanh bất động sản nhưng đến mùa cọ, chị Hải Yến (Phú Thọ) lại bắt tay vào việc "buôn cọ" cho đỡ "buồn tay buồn chân".

Chị Yến bên vườn cọ sai trĩu trịt. (Ảnh: Hải Yến).

Chị Yến cho biết, năm nay cọ được mùa, vừa nhiều buồng vừa sai quả. Mỗi cân cọ được chị bán tại Việt Trì với giá từ 80-120 nghìn đồng nhưng chị lấy vẫn không kịp bán.

"Cọ năm nay sai quả. Nhà nào có cây cọ ngon, hái quả bán được 1-2 triệu một cây là bình thường vì mỗi cây sẽ cho từ 3-5 buồng, mỗi buồng thu được từ 10-15kg quả. Nhà tôi có cây bán được 3 triệu tiền quả cọ đấy", chị Yến bật mí.

Cọ sai quả khiến nhiều gia đình phấn khởi. (Ảnh: Hải Yến).

Hái cọ của nhà không đủ, chị Yến còn mua thêm của người dân xung quanh để bán. Theo chị Yến, không phải cây cọ nào cũng cho quả ngon. Phải tìm kiếm hàng chục cây may ra mới có một cây cho quả vừa dày cùi vừa béo ngậy.

Không những phải chọn cây cọ ngon mà còn phải chọn đúng thời điểm quả trên cây chín tới để hái. Nếu hái xanh quá thì ỏm khéo bằng nào cũng sẽ chát không ăn nổi, nếu chín quá sẽ bị sâu đục gần hết.

Quả cọ sau khi chế biến nhìn rất hấp dẫn. (Ảnh: Hải Yến).

Theo chị Yến, quả cọ rất đặc biệt. Ăn sống thì chát không thể nuốt được nhưng nếu không biết cách chế biến cũng không thể ăn. Bởi vì, nếu ỏm nước nóng quá thì cơm cọ sẽ bị cứng đanh lại, không ăn được mà nếu nước chưa đủ độ nóng cũng sẽ chát.

“Trước khi ỏm, phải cho cọ vào chiếc rổ, xóc lên xóc xuống cho bong lớp vỏ đen rồi rửa sạch, cho vào nồi, đổ ngập nước. Tiếp đó, đun nước nóng khoảng 70 độ rồi tắt bếp, đậy vung khoảng 15 phút là cọ chín mềm, ăn béo ngậy”, chị Yến chia sẻ.

Ngoài bán cọ sống, cọ ỏm sẵn, chị Yến còn làm cọ ngâm mắm bán cho mọi người có nhu cầu. (Ảnh: Hải Yến).

Để chế biến quả cọ đúng cách sao cho ngon phải đúng kỹ thuật nên nhiều người lựa chọn mua cọ ỏm sẵn với giá cao. Thậm chí, nhiều người còn đặt chị Yến làm cọ ngâm mắm, gửi từ Phú Thọ vào tận TP.HCM để ăn cho "đỡ thèm".

Quả cọ không phải món ăn “sơn hào hải vị” nhưng lại là thứ quả giúp nhiều người nhớ về hương vị tuổi thơ. Vì vậy, dù có giá cao nhưng nhiều người vẫn canh mua bằng được.