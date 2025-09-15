Choáng ngợp với khối tài sản khủng của các tỷ phú Mỹ

Tài sản tỷ phú Mỹ tăng nhanh

Theo Forbes, tổng tài sản của nhóm Forbes 400 – 400 cá nhân giàu nhất nước Mỹ – đã tăng thêm 1.200 tỷ USD so với năm trước, nâng tổng giá trị lên 6.600 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Mỗi thành viên trong danh sách đều sở hữu ít nhất 3,8 tỷ USD.

Sự gia tăng này chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán bùng nổ, giúp khối tài sản của nhiều tỷ phú tăng vọt. Nhưng song song với đó, câu hỏi đặt ra là: khi tài sản phình to, liệu họ có trở nên hào phóng hơn không?

Forbes cho biết, tổng số tiền mà các tỷ phú trong danh sách đã quyên góp suốt đời là 319 tỷ USD – tăng thêm 32 tỷ USD so với một năm trước. Số tiền này được phân bổ vào nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ môi trường, xây dựng nhà ở giá rẻ, đến hỗ trợ trường học và đại học.

Tuy nhiên, nếu so với khối tài sản khổng lồ, mức đóng góp này vẫn khá khiêm tốn. Tổng giá trị từ thiện chỉ chiếm 4,6% tài sản của họ, giảm so với 5% của năm ngoái. Đáng chú ý, 3/4 số tỷ phú trong danh sách quyên góp ít hơn 5% tài sản, trong đó 40% chỉ cho đi dưới 1%.

Không ai quyên góp nhiều tiền cho từ thiện, tính theo giá trị USD, hơn Warren Buffett.

Ai là người hào phóng nhất?

Forbes chấm điểm mức độ từ thiện của từng thành viên, dựa trên tỷ lệ tài sản đã cho đi. Chỉ có 11 người đạt điểm cao nhất – tức đã cho đi từ 20% tài sản trở lên. Danh sách này có những cái tên quen thuộc như Warren Buffett, Bill Gates, Melinda French Gates, MacKenzie Scott, George Soros…

Đặc biệt, George Soros giữ vững danh hiệu nhà từ thiện hào phóng nhất, khi đã cho đi hơn 75% khối tài sản thông qua Quỹ Open Society. MacKenzie Scott – vợ cũ của Jeff Bezos – cũng nổi bật với việc nhanh chóng phân phát 36% tài sản qua các khoản tặng cổ phiếu Amazon.

Người quyên góp nhiều nhất về giá trị tuyệt đối vẫn là Warren Buffett. Tính đến nay, ông đã cho đi hơn 64,8 tỷ USD, chủ yếu thông qua Quỹ Gates và các quỹ gia đình. Dù đã cam kết tặng 99% tài sản, với cổ phiếu Berkshire Hathaway tiếp tục tăng giá, Buffett hiện mới chỉ thực hiện được khoảng một phần ba lời hứa này.