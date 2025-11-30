Nghề “người bay”: Làm việc trên trời, kiếm tiền tỷ/năm

Bay xuyên mây, kiếm tiền tỷ/năm

Tại sân bay tổng hợp Hồ Thiên Đảo ở Kiến Đức, Chiết Giang (Trung Quốc), nhiều khách du lịch đang trải nghiệm cảm giác hồi hộp khi bay xuyên qua các tầng mây. Đồng hành với họ là các huấn luyện viên nhảy dù - người chịu trách nhiệm mở khoang trực thăng, bung dù và mang lại “giá trị cảm xúc” cho khách hàng.

Vương Gia Thần - một huấn luyện viên nhảy dù tại sân bay Hồ Thiên Đảo cho biết, anh tiếp xúc với trò chơi nhảy dù từ năm 2014 và nhanh chóng “phải lòng” bộ môn này. Năm 2017, sau khi xuất ngũ, anh phát hiện thị trường nghề huấn luyện viên nhảy dù gần như vẫn còn là một khoảng trống.

"Nhảy dù là môn thể thao kết hợp giữa tính thử thách, sự phấn khích và kỹ năng chuyên nghiệp. Không dễ để trở thành một huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn", Vương Gia Thần cho biết. Theo các quy định, anh sẽ mất tới 3 năm và tích lũy kinh nghiệm 500 lần nhảy dù mới được thi lấy bằng huấn luyện viên. Cộng thêm các khoản đầu tư khác như mua công cụ, thiết bị, anh phải chi từ 400.000 đến 500.000 NDT (1,4 - 1,7 tỷ đồng) để có được tấm bằng mơ ước. Gia Thần kể lại, anh đã làm đủ mọi công việc từ dọn dẹp, lễ tân để tiết kiệm tiền thi lấy bằng.

Tại sân bay tổng hợp Hồ Thiên Đảo, giá cho gói nhảy dù xịn nhất là 4.380 NDT (15,5 triệu đồng). Ngoài việc có người hướng dẫn đi kèm trong suốt quá trình, khách hàng còn được ghi hình để lưu giữ kỷ niệm.

Khách hàng sẽ được ngồi máy bay để lên độ cao 3.000m, sau đó sẽ nhảy ra khỏi khoang máy bay với sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Cả hai sẽ tiếp đất sau 7-8 phút kể từ khi mở dù. Trong suốt quá trình, một huấn luyện viên khác sẽ nhảy dù theo và cầm máy quay để ghi lại toàn bộ quá trình từ góc nhìn của bên thứ ba. Huấn luyện viên đi kèm du khách cũng có một máy quay khác để ghi lại góc nhìn ở ngôi thứ nhất.

Là một huấn luyện viên nhảy dù đôi, công việc hàng ngày của Gia Thần là kiểm tra xem thiết bị của khách hàng có an toàn trước khi nhảy dù hay không, giải thích quy trình và chuyển động khi nhảy dù, tiến hành đào tạo trước khi nhảy dù, sau đó mới cùng khách hàng lên máy bay để trải nghiệm thực tế.

Những năm gần đây, cùng với xu hướng du lịch mạo hiểm, ngành huấn luyện viên nhảy dù ngày càng khởi sắc. Lúc đầu, công ty của Gia Thần chỉ có bốn huấn luyện viên, nhưng hiện đã có sáu người. Ngày càng có nhiều người quan tâm đến việc tham gia ngành nghề này.

Vào mùa cao điểm, Vương Gia Thần có thể dẫn tới 20 lượt nhảy mỗi ngày, thu nhập cao nhất từ ​​7.000 - 8.000 NDT (24,7 - 28,3 triệu đồng), thu nhập hàng năm từ 300.000 đến 400.000 NDT (1 - 1,4 tỷ đồng).

Gia Thần cho biết, có rất nhiều phụ nữ trẻ tìm đến trải nghiệm dịch vụ thể thao thú vị này, chiếm 80% số lượng khách hàng của anh. Ngoài ra, có những khách hàng đặc biệt chỉ mới 14 tuổi và người lớn tuổi nhất đã ngoài 80 tuổi.