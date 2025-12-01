Bạc phá kỷ lục 2025: Điều gì đang đẩy giá lên cao?

Điều gì đã khiến giá bạc tăng dựng đứng trong năm 2025?

Giá bạc đã đạt mức cao nhất lịch sử 54,47 USD/ounce vào giữa tháng 10, tương đương mức tăng 71% so với cùng kỳ. Dù sau đó có điều chỉnh, bạc nhanh chóng bật tăng trở lại, bất chấp nguồn cung toàn cầu suy giảm. Độ biến động cao khiến bạc được thị trường gọi là “Devil’s metal” (kim loại của quỷ).

Các chuyên gia cho biết nhu cầu đột biến buộc nhiều doanh nghiệp phải chuyển sang vận chuyển bạc bằng đường hàng không, thay vì đường biển, để kịp giao hàng. Đây là lần thứ ba trong 50 năm giá bạc chạm đỉnh, sau các cơn sốt vào năm 1980 (vụ thao túng giá của anh em nhà Hunt) và 2011 (khủng hoảng trần nợ Mỹ).

Đà tăng hiện nay khác biệt bởi nó không dựa trên đầu cơ, mà đến từ tổng hòa: nguồn cung thu hẹp kéo dài, nhu cầu từ Ấn Độ tăng mạnh, vai trò của bạc trong công nghiệp và công nghệ sạch, cùng với các yếu tố thuế quan và rủi ro địa chính trị.

Ấn Độ trở thành tâm điểm của cơn sốt bạc toàn cầu

Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, sử dụng khoảng 4.000 tấn/năm, chủ yếu cho trang sức, đồ gia dụng và đồ thờ. Năm nay, giá bạc tại Ấn Độ tăng tới 85%, lập kỷ lục ở mức 170.415 rupee/kg.

Thời điểm tăng giá trùng với mùa thu hoạch – giai đoạn người dân nông thôn có thu nhập cao hơn và truyền thống ưu tiên tích trữ vàng và bạc hơn gửi ngân hàng. Bên cạnh đó, nhu cầu còn tăng mạnh trong dịp Diwali, lễ hội lớn nhất của Ấn Độ.

Tuy nhiên, 80% lượng bạc của Ấn Độ là nhập khẩu. Trong khi UAE và Trung Quốc đang xuất khẩu nhiều hơn, nguồn bạc từ Anh, nhà cung cấp truyền thống lại cạn kiệt nhanh chóng. Tồn kho bạc tại London giảm từ 31.023 tấn (2022) xuống còn 22.126 tấn (2025) – mức thấp nhất trong nhiều năm.

Điều gì đang xảy ra với nguồn cung bạc toàn cầu?

Nguồn cung bạc ngày càng căng thẳng. Theo khảo sát Silver Institute, sản lượng khai thác toàn cầu đã giảm liên tục trong 10 năm, đặc biệt ở Trung và Nam Mỹ – những khu vực cung cấp phần lớn bạc thô.

Tình trạng khan hiếm khiến chi phí vay bạc trên thị trường tài chính tăng đột biến. Đã có thời điểm, lãi suất vay qua đêm lên tới 200%/năm, khiến các nhà giao dịch gặp căng thẳng lớn.

Không chỉ bạc, nhiều kim loại quý khác cũng chịu áp lực. Nhưng với bạc, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng vì tồn kho thương mại tại London, trung tâm lưu trữ kim loại quý của thế giới đã gần chạm mức “không còn kim loại sẵn có để xuất kho”.

Vì sao công nghệ mới đang làm bạc trở nên đắt giá hơn?

Các chuyên gia nhấn mạnh ba động lực mới đang chuyển thặng dư sang thâm hụt: Điện hóa giao thông (xe điện), Trí tuệ nhân tạo (AI), Năng lượng mặt trời (PV).

Một chiếc xe điện thông thường sử dụng khoảng 25 - 50 gram bạc. Nếu công nghệ pin trạng thái rắn sử dụng bạc trở thành tiêu chuẩn, mỗi xe có thể cần tới 1 kg bạc.

Ngoài ra, bạc có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao nhất trong các kim loại, nên nhu cầu trong sản xuất chip, cảm biến, máy chủ AI, pin và tấm quang điện tăng đều qua từng năm. Khi thế giới tiến nhanh vào kỷ nguyên điện hóa, tự động hóa AI, vai trò công nghiệp của bạc ngày càng quan trọng.

Giá bạc có còn dư địa để tăng tiếp?

Theo các chuyên gia, khác với vàng, bạc có quy mô thị trường nhỏ hơn 10 lần, nên chỉ một thay đổi nhỏ về cung – cầu cũng tạo biến động rất mạnh. Nhu cầu gia tăng từ Ấn Độ, công nghiệp và các lĩnh vực công nghệ mới có thể giữ giá bạc ở mức cao trong thời gian dài.

Tỷ lệ vàng/bạc – thước đo định giá tương đối giữa hai kim loại đã từng vượt 100 trong năm nay, cho thấy bạc bị định giá thấp. Khi tỷ lệ này giảm, dòng tiền thường chảy mạnh vào bạc.

Bối cảnh hiện tại hội tụ nhiều yếu tố hiếm gặp: cầu mạnh, cung giảm, tồn kho toàn cầu thấp, ứng dụng công nghệ tăng nhanh. Điều này khiến nhiều nhà phân tích tin rằng giá bạc vẫn còn chu kỳ tăng đáng kể phía trước.