Crypto, USD có thể thúc đẩy đà tăng tiếp theo của giá vàng

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News vào thứ Tư, Samana cho biết đà tăng giá vàng kéo dài nhiều năm vẫn còn nguyên vẹn.

"Không có gì bị ảnh hưởng đến xu hướng tăng", ông nói. "Điều đó không có nghĩa là không thể có thêm sự củng cố. Hoàn toàn có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 – chúng tôi nghĩ họ sẽ làm vậy – nhưng cũng có khả năng họ sẽ đợi đến tháng 1. Nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ cắt giảm".

Samana cho biết Fed sẽ trở nên ôn hòa hơn khi Trump tiếp tục bổ nhiệm, đặc biệt là khi người kế nhiệm Powell được công bố, có thể sớm nhất là vào tháng 12. "Hiện tại, có vẻ như Kevin Hassett đang là ứng cử viên hàng đầu", ông nói. "Rõ ràng thị trường sẽ bắt đầu chú ý nhiều hơn đến bình luận của ông ấy, mà tôi nghĩ rằng có thể sẽ rất giống với bình luận của Thống đốc Miran, và ông ấy có thể sẽ muốn lãi suất giảm xuống khoảng hai phần trăm".

Ông cho biết điều này sẽ giảm bớt một trong những rào cản chính đối với vàng: chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời. "Khi lãi suất giảm, đặc biệt là lãi suất thực, điều đó sẽ khiến vàng được ưa chuộng hơn một chút".

Tiền điện tử (Crypto), USD và lãi suất có thể thúc đẩy đà tăng tiếp theo của giá vàng (ảnh Kitco).

Samana cho biết điều này có thể sẽ dẫn đến một đợt suy yếu khác của đồng USD Mỹ.

"Chỉ số USD đã giảm gần 15% từ 110 xuống còn 96, và chúng ta chỉ có thể duy trì đà tăng từ 3% đến 4%. Việc đồng USD giảm mạnh và nhanh như vậy là một tín hiệu rất tiêu cực. Trong 12 đến 15 tháng tới, đồng USD có thể sẽ bắt đầu chững lại, hoặc tệ nhất là vàng sẽ đi ngang", ông nói. "Chúng tôi không thấy đồng USD mạnh lên nhiều ở đây".

Samana cũng đang chứng kiến xu hướng đa dạng hóa đang diễn ra và rộng khắp trên các thị trường, điều mà ông tin rằng sẽ thúc đẩy giá vàng hơn nữa.

Dường như vàng là công cụ đa dạng hóa chính trong một thế giới mà lạm phát vẫn ở mức cao và Fed cắt giảm lãi suất khi lạm phát ở mức 3%.

Một yếu tố khác mà Wells Fargo nhận thấy sẽ thúc đẩy giá vàng trong tương lai là sự suy yếu tương đối của một số đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của kim loại vàng: cổ phiếu do AI dẫn đầu và tiền điện tử.

"Tôi nghĩ phần lớn dòng vốn chảy vào Mỹ là do lãi suất cao hơn, sự ổn định tương đối trong một thế giới bất ổn và đầy biến động," Samana nói. "Bạn cũng có thể lập luận rằng hiệu suất của AI là một phần lớn lý do tại sao mọi người chuyển đổi các loại tiền tệ khác sang USD và quay lại mua cổ phiếu đó. Nhưng rất nhiều trong số đó đã bị đảo ngược hoặc suy yếu".

"AI giờ đây đã trở thành một sân chơi toàn cầu," ông nói thêm. "Bạn gần như có khả năng mua cổ phiếu Đài Loan, cổ phiếu Hàn Quốc, hoặc cổ phiếu Trung Quốc ngang bằng với cổ phiếu Mỹ, bởi vì mọi thứ đã thay đổi về những gì đang được xây dựng liên quan đến AI. Bạn có thể lập luận rằng Mỹ hiện cũng là một nơi đầu tư không chắc chắn như một số thị trường phát triển khác, do một số thay đổi chính trị.

Samana tin rằng cổ phiếu toàn cầu – và đặc biệt là cổ phiếu AI – có mối tương quan quá chặt chẽ để có thể mang lại sự đa dạng hóa thực sự.

Trong phần lớn đà tăng giá vàng hiện tại, Samana cho biết tiền điện tử cũng hấp dẫn xét về mặt đa dạng hóa và hiệu suất, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. "Tôi nghĩ Bitcoin đã lấp đầy khoảng trống đó, nhưng trong khoảng sáu đến 12 tháng gần đây nhất, ngay cả điều đó cũng đang giảm xuống. Có vẻ như vàng thực sự đã vượt qua được thử thách của thời gian.

Một chỉ số khác mà Samana cho rằng đang bị bỏ qua là vàng thực sự đã vượt trội hơn thị trường chứng khoán đang sôi động trong nhiều năm nay.

"Đôi khi chúng tôi gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người phân bổ vốn vào hàng hóa", Samana nói. "Điều tôi muốn nói với mọi người là, ở cấp độ tổng thể, toàn bộ khu phức hợp này là một công cụ đa dạng hóa tuyệt vời, [nhưng] nếu bạn xem xét kỹ hơn vào phần vàng của nó, nó đã hoạt động rất tốt – và một lần nữa, trong một khoảng thời gian không hề nhỏ".

Vào tháng 9, Samana chia sẻ với Kitco News rằng Wells Fargo kỳ vọng hầu hết các tài sản rủi ro sẽ mang lại hiệu suất rất mạnh mẽ trong 12 tháng tới.

Samana cho biết nhu cầu đầu tư mới này đang được phản ánh trên thị trường chứng khoán – và cả giá vàng. "Việc đưa ra quan điểm bi quan về bất kỳ thứ gì ngoài trái phiếu đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, nhất là khi Fed đang có động thái xoay trục."

Và ngay cả khi Wells Fargo dự đoán rằng thị trường lao động sẽ tiếp tục suy yếu và tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ chậm lại cho đến đầu năm 2026, ông tin rằng thị trường đã loại trừ hiệu suất kém và cổ phiếu sẽ chứng kiến sự thoái lui thứ cấp nhỏ hơn trong trường hợp xấu nhất.

"Thị trường có xu hướng đi trước nền kinh tế, và việc chúng ta đã có một đợt sụt giảm khá lớn trong Quý 1, gần như là thị trường giá xuống, đã phần nào lý giải cho một số tác động tiêu cực của thương mại và thuế quan, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ thấy một giai đoạn suy thoái nhẹ trong Quý 4 và kéo dài đến đầu năm 2026," ông nói. "Tôi cho rằng mức giảm khoảng 5-7%, có thể là 10%, nhưng không giống như những gì chúng ta đã thấy trong nửa đầu năm".

"Cổ phiếu có thể sẽ tìm được chỗ đứng trong giai đoạn quý IV mạnh mẽ theo mùa, trong khi nền kinh tế có thể sẽ không tìm được chỗ đứng cho đến quý đầu tiên, có thể là quý thứ hai của năm 2026".

Samana cho biết lý do sử dụng vàng là vì cấu trúc.

Nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và tập trung vào thị trường lao động với lạm phát ở mức 3%, về cơ bản họ đang đẩy những người nắm giữ trái phiếu vào thế khó. Trái phiếu sẽ chịu áp lực, và chúng sẽ không phải là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư thông thường, bởi vì chúng khó có thể trở thành công cụ đa dạng hóa hiệu quả trong môi trường lạm phát cao. Khi đó, mọi người cần tìm kiếm sự đa dạng hóa ở nơi khác, và vàng dường như là lựa chọn thay thế dễ dàng nhất, bởi vì nó hoạt động tốt trong những thời điểm bất ổn.

Về phía ngân hàng trung ương và thể chế, có khía cạnh 'đa dạng hóa khỏi đồng USD. Rõ ràng, chính quyền mới đang hành động rất khác so với chính quyền trước - mặc dù bạn có thể lập luận rằng việc mua vàng đã bắt đầu một cách nghiêm túc vào khoảng năm 2022 với các lệnh trừng phạt Nga liên quan đến Ukraine. Vì vậy, đây chỉ là sự tiếp nối của điều đó, khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang xem xét lại lượng tiền họ muốn nắm giữ trong các tài sản bằng USD Mỹ.