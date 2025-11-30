Bạc tăng dựng đứng: Thị trường kim loại quý sắp bước vào biến động lớn?

Bạc bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường

Giá bạc đang thu hút sự chú ý đặc biệt do nhu cầu đầu tư tăng mạnh và lượng tồn kho toàn cầu suy giảm. Tháng trước, thị trường London – trung tâm giao dịch bạc lớn nhất thế giới – đối mặt tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng khiến lượng bạc vật chất sẵn có giảm sâu.

Dòng chảy cung ứng hiện chuyển hướng sang Trung Quốc, nơi dự trữ tại Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE) đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm. Trong khi đó, nguy cơ Mỹ áp thuế lên bạc – sau khi đưa kim loại này vào danh sách khoáng sản quan trọng – khiến lượng tồn kho tại Mỹ tiếp tục được giữ lại.

Giá bạc giao ngay hiện đạt 55,33 USD/ounce, tăng gần 6% trong ngày và 12% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2020.

Đà tăng của bạc đang tác động thế nào đến vàng?

Sự bứt phá của bạc đang tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy tâm lý “tăng giá” mạnh mẽ trong toàn bộ thị trường kim loại quý, bao gồm cả vàng. Tỷ lệ vàng/bạc (gold-silver ratio) đã giảm xuống 74,75 – mức thấp nhất kể từ tháng 5/2024, cho thấy bạc đang vượt trội về tốc độ tăng giá.

Trong bối cảnh nguồn cung bạc thiếu hụt kéo dài đến năm 2026, giới phân tích cho rằng dòng tiền đầu tư vẫn còn dư địa chảy vào nhóm kim loại quý. Vàng vì thế đã bứt phá trở lại trên vùng kháng cự 4.200 USD/ounce, chấm dứt giai đoạn đi ngang kéo dài nhiều tuần.

Theo các chuyên gia, nếu vàng đóng cửa trên 4.200 USD/ounce sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, thị trường có thể chứng kiến thêm một nhịp tăng mới khi thanh khoản quay lại.

Điều gì đứng sau sự trở lại mạnh mẽ của nhà đầu tư vào vàng và bạc?

Yếu tố quan trọng nhất là kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, điều đang được thị trường định giá với xác suất hơn 85% theo CME FedWatch Tool. Sự giảm tốc của kinh tế Mỹ, thể hiện qua việc làm khu vực tư nhân yếu và thiếu các dữ liệu vĩ mô quan trọng tiếp tục củng cố kỳ vọng này.

Song song, nhu cầu vật chất từ các quỹ dự trữ, ngân hàng trung ương và dòng tiền từ thị trường tiền mã hóa vào vàng đều tăng lên. Một số chuyên gia nhận định sự bứt phá của bạc là “cơn gió thuận” giúp vàng bước ra khỏi vùng tích lũy.

Michael Brown, chuyên gia của Pepperstone, cho rằng lực mua từ cả nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn các tổ chức phân bổ dự trữ vật chất đang đẩy cả hai kim loại vào một pha tăng giá mới.

Dù tâm lý lạc quan chiếm ưu thế, một số chuyên gia cảnh báo rủi ro từ biến động dữ liệu kinh tế sẽ còn lớn. Các báo cáo như PMI sản xuất – dịch vụ của ISM, số liệu việc làm ADP và khảo sát niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan đều có khả năng gây dao động mạnh.

Ngoài ra, chuỗi cung ứng bạc toàn cầu chưa được cải thiện hoàn toàn, và sự dịch chuyển dòng hàng sang Trung Quốc đang gây áp lực lên các thị trường khác. Điều này có thể tạo ra những pha căng thẳng tương tự như đợt “thắt chặt nguồn cung” ở London tháng trước.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia khẳng định xu hướng dài hạn vẫn thiên về tăng giá, nhất là khi kỳ vọng Fed giảm lãi suất kéo dài đến năm 2026.

Mục tiêu giá 5.000 USD/ounce cho vàng có thực tế?

Một số nhà phân tích, như Thorsten Polleit từ Viện Ludwig von Mises, tin rằng sự suy yếu của kinh tế Mỹ sẽ buộc Fed phải cắt giảm lãi suất liên tục từ tháng tới đến năm 2026. Điều này là động lực dài hạn cho giá vàng.

Ông Polleit cho rằng mục tiêu 5.000 USD/ounce là “hoàn toàn khả thi trong tương lai không xa”, đặc biệt khi nhu cầu đầu tư vào vàng được thúc đẩy bởi bất ổn kinh tế, nợ công Mỹ tăng mạnh và áp lực chính trị lên Fed.

Theo ông, đây là “con tàu đang chạy đầy tốc lực và rất khó để dừng lại”.