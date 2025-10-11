Giá bạc tăng mạnh chưa từng có: Cơn “sóng bạc” này còn đi xa đến đâu?

Bạc tăng giá mạnh

Giá bạc giao ngay trong phiên gần nhất đạt mức cao kỷ lục 51,24 USD/ounce, trước khi chốt phiên quanh 49,03 USD, tăng 0,44%. Đây là mức cao nhất kể từ đầu thập niên 1980 - một dấu mốc mang tính biểu tượng với giới đầu tư.

Theo các chuyên gia, đà tăng này là kết quả của hai động lực song hành: nhu cầu công nghiệp tăng mạnh trong bối cảnh kinh tế xanh phát triển và sự lan tỏa từ đợt tăng giá lịch sử của vàng lên 4.000 USD/ounce.

Ole Hansen – Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo – nhận định: “Mức 50 USD như một nam châm hút giá bạc trong nhiều tháng. Bạc thực chất là phiên bản ‘beta cao’ của vàng – phản ứng mạnh mẽ hơn với mọi biến động”.

Theo Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, đợt tăng hiện nay không dựa trên đầu cơ như năm 1980, mà được thúc đẩy bởi “những lực đẩy thật” từ kinh tế thực.

Ông cho biết: “Sản lượng bạc công nghiệp năm 2024 đã đạt kỷ lục 680,5 triệu ounce, trong khi nguồn cung đang thiếu hụt nghiêm trọng. Cùng với đầu tư mạnh vào công nghệ xanh và năng lượng tái tạo, thị trường đang ở trong tình trạng thâm hụt cấu trúc sâu”.

Bạc tăng hơn 70% từ đầu năm, vượt tốc độ của vàng (khoảng 50%), khiến tỷ lệ giá vàng/bạc rơi xuống khoảng 81 điểm – thấp nhất trong một năm. Điều này cho thấy bạc đang ngày càng hấp dẫn hơn với giới đầu tư tìm kiếm giá trị mới trong nhóm kim loại quý.

Nhà đầu tư có đang “mua quá tay”?

Một số chuyên gia cho rằng thị trường bạc hiện đã quá mua (overbought) nếu xét theo các chỉ báo kỹ thuật. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn cực kỳ lạc quan.

David Morrison, chuyên gia phân tích cấp cao tại Trade Nation, nhận định: “Đây là ngưỡng rất quan trọng với bạc và có thể sẽ gặp kháng cự mạnh. Nhưng khi giá dễ dàng vượt qua mốc 40 và 45 USD hồi tháng 9, phe ‘bò’ đang kỳ vọng kịch bản tương tự lặp lại. Bạc vẫn đang trong tay bên mua.”

Trong khi đó, Hansen (Saxo Bank) lưu ý rằng giá bạc hiện không còn rẻ so với vàng, khi tỷ lệ vàng/bạc đã quay về mức trung bình 10 năm. “Câu hỏi là liệu mốc 50 USD sẽ là bàn đạp mới, hay lại trở thành trần giá một lần nữa. Mọi thứ phụ thuộc vào việc vàng có điều chỉnh sâu trong thời gian tới hay không.”

Theo Paul Williams, giá bạc 100 USD/ounce vào năm 2026 không phải là viễn tưởng nếu xu hướng tiêu thụ công nghiệp tiếp tục mạnh mẽ.

Nhu cầu bạc trong các lĩnh vực như pin mặt trời, xe điện và linh kiện điện tử đang khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt, trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng bán ra hoặc “nấu chảy” lượng bạc vật chất họ đang nắm giữ.

Tình trạng này khiến thị trường vật chất duy trì khan hiếm, tạo nền tảng vững chắc cho giá bạc tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng với tốc độ tăng hiện nay, biến động giá ngắn hạn có thể rất lớn, đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng hơn.