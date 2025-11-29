Giá bạc lập kỷ lục mới: Điều gì đang đẩy thị trường kim loại quý vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng?

Giá bạc bất ngờ lập kỷ lục mới

Giá bạc giao ngay đã tăng tới 2,6%, lên trên 54,76 USD/ounce, chính thức vượt qua mức đỉnh được tạo ra trong đợt “siết chặt” lịch sử trên thị trường London hồi tháng 10. Diễn biến này cho thấy lực cầu đang rất mạnh, trong khi nguồn cung chưa thể cải thiện đáng kể.

Các nhà đầu tư đang gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 – một diễn biến thường làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý. Ngoài ra, dòng tiền mạnh mẽ chảy vào các quỹ ETF được bảo chứng bằng kim loại cũng giúp giá bạc duy trì đà tăng.

Trong bối cảnh này, thị trường bạc trở nên nhạy cảm hơn trước các biến động thanh khoản, khiến giá dễ tăng mạnh khi gặp bất kỳ yếu tố hỗ trợ nào.

Vì sao tình trạng hỗn loạn giao dịch lại bùng phát trên Comex?

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu chứng kiến sự cố kéo dài nhiều giờ trên sàn Comex thuộc CME Group, nơi giao dịch hợp đồng bạc tương lai bị tạm ngừng, gây ra những biến động giá khó lường và thanh khoản mỏng.

Dù hệ thống giao dịch được khôi phục vào buổi sáng theo giờ Mỹ, sự kiện này đã làm gia tăng tâm lý lo ngại về khả năng thị trường tiếp tục gặp trục trặc trong giai đoạn căng thẳng nguồn cung. Các biến động giá “giật cục” càng khiến thương nhân dè chừng và làm thị trường trở nên mong manh hơn.

Sự cố trên Comex xảy ra đúng thời điểm thị trường bạc toàn cầu đang chịu áp lực lớn từ tình trạng thiếu hàng, khiến sức mua tập trung vào các trung tâm giao dịch còn hoạt động ổn định.

Nguồn cung bạc đang thiếu hụt đến mức nào?

Dù gần 54 triệu ounce bạc đã được bổ sung cho thị trường London sau đợt thiếu hụt hồi tháng 10, sự thắt chặt nguồn cung vẫn chưa hề giảm bớt. Chi phí vay bạc kỳ hạn một tháng vẫn duy trì ở mức cao bất thường – dấu hiệu rõ ràng cho thấy thị trường vẫn rất căng thẳng.

Dòng bạc chảy về London lại gây áp lực lên các thị trường khác, đặc biệt là Trung Quốc. Tồn kho bạc tại các kho liên kết với Sàn Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2015, trong khi khối lượng giao dịch tại Sàn Vàng Thượng Hải xuống mức thấp nhất trong hơn 9 năm.

Bên cạnh đó, việc bạc được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ trong tháng 11 khiến giới giao dịch càng lo ngại nguy cơ Washington áp thuế nhập khẩu. Từ đầu tháng 10 đến nay, khoảng 75 triệu ounce bạc đã rời kho Comex, khiến nhiều thương nhân do dự xuất khẩu vì sợ giá tại Mỹ bất ngờ tăng vọt.