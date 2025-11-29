Giá vàng bật tăng mạnh, bất ngờ cảnh tượng mua bán tại loạt cửa hàng trên phố vàng Hà Nội

Cảnh tượng bất ngờ tại loạt cửa hàng vàng

Mặc dù giá vàng mấy ngày qua liên tục tăng, vàng SJC chỉ còn cách đỉnh lịch sử được thiết lập vào tháng 10 là 400 nghìn đồng/lượng nhưng cảnh tượng mua bán tại hàng loạt cửa hàng trên phố vàng khiến nhiều người bất ngờ.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 28/11, lượng khách đến mua bán tại các cửa hàng vàng rất vắng vẻ, thưa thớt, không còn cảnh xếp hàng hay chen chúc, xô đẩy trước cửa hàng vàng như những ngày trước đây.

Phố vàng vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng mua vàng đông đúc, náo nhiệt như những ngày trước.

Dự định mua 2 chỉ vàng để mừng cưới em trai, chị Hiền (Hà Nội) cho biết, bản thân chị đã chuẩn bị tinh thần đi xếp hàng cả buổi sáng nhưng đến nơi thấy cửa hàng vắng hoe, vào mua chỉ mất chục phút là xong.

“Đầu tháng trước nhận lương, tôi đi mua vàng, lúc đó giá 152 triệu đồng một lượng nhưng mua khó lắm. Cửa hàng hết cả chỗ gửi xe, bên ngoài xếp hàng dài dằng dặc. Chờ từ sáng đến trưa mà cửa hàng chỉ bán cho mỗi người 1 chỉ. Mấy cửa hàng lớn còn báo hết vàng. Hôm nay thì mua thoải mái, bên ngoài không thấy ai xếp hàng nữa”, chị Hiền cho hay.

Bên ngoài cửa hàng, khách đến mua vàng hôm nay không cần phải đi gửi xe bên ngoài như những ngày trước. Bên trong cửa hàng, lác đác chỉ có vài khách hàng đến giao dịch.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu không còn cảnh xếp hàng dài trước cửa như những ngày vừa qua.

“Đợt trước mọi người xếp hàng là do 100 người đi mua chỉ có 1 người đi bán. Cửa hàng hết vàng nên cho mỗi người mua tối đa 1 chỉ. Hôm nay thì mỗi người được mua tới 50 chỉ thì lại vắng”, một nhân viên cửa hàng nói với khách.

Vừa bán 18 chỉ vàng nhẫn với giá 15 triệu đồng một chỉ, bà Thu (Hà Nội) cho biết, cửa hàng nhận vàng, thông báo ngồi chờ từ 10 phút đến 2 tiếng sau tiền sẽ về tài khoản.

“Tôi mua rải rác từ năm ngoái đến năm nay, giá thấp nhất là 8,7 triệu đồng một chỉ, cao nhất là 13 triệu đồng một chỉ, giờ cần tiền nên bán thôi. Mua vàng không biết lúc nào lên hay xuống đâu. Chục năm trước tôi mua vàng giá 47 triệu đồng một cây mà mấy năm sau giá xuống liên tục, giá chỉ 41 triệu đồng một cây vẫn phải bán. Có tiền thì mua vàng cóp vào đấy thôi chứ ai biết lên hay xuống”, bà Thu cho hay.

Các cửa hàng không còn treo biển hết vàng mà bán ra cho mỗi khách tối đa từ 50-100 chỉ vàng.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng không còn treo biển hết vàng như những những ngày tháng 10 vừa qua. Ngược lại, khách hàng được mua thoải mái từ 50-100 chỉ vàng nhẫn, tuỳ cửa hàng. Cảnh xếp hàng bên ngoài cửa hàng cũng không còn diễn ra tại các cửa hàng kinh doanh vàng lớn.

Cập nhật giá vàng

Chiều ngày 28/11, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên sáng hôm qua.

Như vậy, chỉ trong vòng vài ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm gần 4 triệu đồng so với cuối tuần trước và chỉ còn cách vùng đỉnh cao nhất từng được thiết lập vào tháng 10 là 400 nghìn đồng.

Cùng với đó, giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của công ty SJC được niêm yết ở mức 147,9-152,2 triệu đồng/lượng (mua bán), tăng 700 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng miếng SJC chỉ còn cách đỉnh lịch sử 400 nghìn đồng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua bán), tăng 800 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua. Như vậy, sau nhiều tháng niêm yết mức giá cao hơn cả vàng miếng SJC thì đơn vị này ngày hôm nay đã điều chỉnh giá vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng SJC.

Nhẫn tròn trơn Phú Quý niêm yết ở mức 150-153 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.157,44 USD/ounce, tăng 1,12 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 132,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).