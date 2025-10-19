Vì sao đầu tư bạc mạo hiểm hơn vàng? – Cảnh báo từ chuyên gia

Theo dữ liệu của LSEG, giá bạc đã chạm mức kỷ lục 51,38 USD/ounce, trong khi vàng cũng lập đỉnh mới quanh 4.060 USD/ounce sau chuỗi tăng bền vững từ đầu năm.

Cả hai kim loại quý đều được hưởng lợi từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất và làn sóng tìm nơi trú ẩn an toàn giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát.

Tuyên bố áp thuế nhập khẩu 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump đã khiến thị trường kim loại quý sôi sục. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng, bởi đà tăng của bạc dễ tổn thương hơn nhiều so với vàng.

Vì sao bạc rủi ro hơn vàng?

Các chuyên gia của Goldman Sachs nhận định, dù bạc có thể tiếp tục tăng trong trung hạn, nhưng rủi ro giảm giá ngắn hạn của bạc cao hơn đáng kể. Lý do là chỉ vàng mới có sự hậu thuẫn vững chắc từ các ngân hàng trung ương toàn cầu, đóng vai trò như một tài sản dự trữ chiến lược.

Ngược lại, bạc mang tính chu kỳ, phụ thuộc nhiều vào nhu cầu công nghiệp – đặc biệt là ngành năng lượng mặt trời – khiến giá biến động mạnh hơn. Ngoài ra, bạc không được công nhận trong khuôn khổ dự trữ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và hầu như không có mặt trong danh mục của các ngân hàng trung ương.

“Bạc thiếu nền tảng thể chế và kinh tế hỗ trợ như vàng,” Goldman Sachs nhấn mạnh, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng giá vàng cao sẽ khiến ngân hàng trung ương chuyển sang nắm giữ bạc.

Ngân hàng trung ương chỉ chọn vàng

Theo phân tích của Goldman Sachs, ngân hàng trung ương quản lý giá trị, không quản lý khối lượng. Nghĩa là, dù giá vàng tăng, họ không tìm kiếm vật thay thế rẻ hơn như bạc - mà chỉ cần nắm ít vàng hơn để duy trì cùng giá trị danh mục dự trữ.

Ngoài ra, vàng có nhiều ưu thế vật lý vượt trội so với bạc: Hiếm hơn gấp 10 lần. Giá trị cao hơn 80 lần mỗi ounce. Khối lượng đặc hơn gấp đôi, nên dễ cất giữ, vận chuyển và bảo vệ.

“1 tỷ USD vàng có thể đặt vừa trong một vali, còn với bạc, bạn cần cả một xe tải container,” nhóm phân tích ví von.

Thị trường bạc nhỏ hơn, nhưng sóng lớn hơn

Không có “điểm tựa” từ ngân hàng trung ương, giá bạc dễ bị cuốn vào những đợt sóng dữ. Thị trường bạc nhỏ hơn vàng khoảng 9 lần, nên chỉ cần một dòng tiền nhỏ cũng đủ tạo biến động lớn.Từ cuối tháng 8, bạc đã tăng hơn 35%, phần lớn do tình trạng thiếu thanh khoản tại London, nơi trữ lượng bạc xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Goldman Sachs mô tả bạc như một phiên bản “siêu tốc” của vàng: khi tâm lý thị trường tích cực, bạc vượt trội; nhưng khi rủi ro tăng lên, bạc sụp đổ nhanh hơn.“Chỉ cần dòng tiền đầu tư tạm thời rút lui, giá bạc có thể điều chỉnh mạnh, đặc biệt khi căng thẳng tại London dịu lại,” báo cáo của Goldman cảnh báo.