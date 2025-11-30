Kỷ lục 11,8 tỷ USD Black Friday và vai trò bất ngờ của AI

Black Friday năm nay lập kỷ lục chi tiêu trực tuyến

Theo Adobe Analytics, người Mỹ đã chi 11,8 tỷ USD mua sắm trực tuyến trong ngày Black Friday, tăng 9,1% so với năm 2024. Điều này diễn ra bất chấp bối cảnh có vẻ bất lợi: ngân sách eo hẹp, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất gần bốn năm, niềm tin tiêu dùng giảm và giá cả tăng do thuế quan.

Nguyên nhân chính nằm ở sự dịch chuyển hành vi: người mua tránh cửa hàng đông đúc và ưu tiên sự tiện lợi của mua sắm online. Cùng lúc, AI cung cấp các công cụ so sánh giá, tìm mã giảm giá và đề xuất sản phẩm chỉ trong vài giây.

Mastercard SpendingPulse ghi nhận thương mại điện tử Black Friday tăng 10,4%, vượt xa mức tăng 1,7% của mua sắm trực tiếp tại cửa hàng. Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng “kỹ thuật số hóa”.

Theo Adobe, lượng truy cập từ các công cụ AI vào trang bán lẻ Mỹ đã tăng 805% so với năm ngoái, thời điểm những chatbot như Walmart Sparky hay Amazon Rufus còn chưa xuất hiện rộng rãi.

AI giúp người mua rút ngắn thời gian tìm sản phẩm và giảm bớt căng thẳng khi lựa quà. Các mô hình sinh ngôn ngữ (LLMs) có khả năng gợi ý sản phẩm theo nhu cầu, sở thích và mức ngân sách cụ thể. Điều này khiến việc “săn sale” trở nên có định hướng hơn, bớt ngẫu nhiên hơn.

Những mặt hàng bán chạy nhất bao gồm LEGO, thẻ Pokémon, Nintendo Switch, PlayStation 5 và các sản phẩm của Apple hay KitchenAid cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở nhóm đồ chơi, điện tử và đồ gia dụng.

AI tạo ra giá trị bao nhiêu trong doanh số toàn cầu Black Friday?

Theo Salesforce, AI và các “tác tử thông minh” đã tác động đến 14,2 tỷ USD doanh số trực tuyến toàn cầu trong Black Friday năm nay. Riêng tại Mỹ, con số này là 3 tỷ USD.

Dữ liệu của Salesforce, bao gồm cả hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm cho thấy người Mỹ đã chi 18 tỷ USD mua sắm trực tuyến, tăng 3% so với năm 2024. Các sản phẩm xa xỉ tiếp tục dẫn đầu nhu cầu, phản ánh sức mua mạnh từ nhóm thu nhập cao.

Tuy nhiên, dù chi tiêu tăng, số lượng sản phẩm trên mỗi đơn lại giảm, do giá trung bình tăng 7% và mức giảm giá gần như không sâu hơn năm ngoái.

Theo Salesforce, số lượng sản phẩm trong mỗi đơn hàng giảm 2%, trong khi khối lượng đơn giảm 1%. Hai yếu tố chính đẩy giá bán trung bình lên cao: tác động của thuế quan, đặc biệt ở nhóm hàng không thiết yếu; sức mua mạnh của nhóm thu nhập cao, thúc đẩy tăng giá ở các mặt hàng xa xỉ.

Điều này khiến doanh nghiệp khó tung ra chương trình khuyến mãi sâu như năm ngoái. Suzy Davidkhanian, chuyên gia của eMarketer, cho rằng giá gốc tăng khiến mức giảm giá cuối cùng không còn đủ “hấp dẫn” với người tiêu dùng.

Như Michael Ashley Schulman, CIO của Running Point, nhận xét: giá tăng + giảm giá phẳng = “giá trị thực” của Black Friday bị giảm.

Adobe dự báo Cyber Monday sẽ đạt 14,2 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm ngoái và trở thành “ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất năm”.

Các sản phẩm điện tử dự kiến có mức giảm sâu nhất, tới 30%, cùng với quần áo và máy tính. Đây là lý do nhiều nhà phân tích cho rằng Cyber Monday năm nay sẽ mang lại “cú bùng nổ” lớn hơn Black Friday.

Trong khi đó, mua sắm trực tiếp tại cửa hàng khá trầm lắng vì tâm lý người tiêu dùng sợ chi tiêu quá tay giữa lạm phát, bất ổn thương mại và thị trường lao động yếu.