Kinh tế 24h: Tiền ồ ạt chảy vào chứng khoán, mua cổ phiếu nào "đón sóng" 1.500 điểm?

Tiền ồ ạt chảy vào chứng khoán, mua cổ phiếu nào "đón sóng" 1.500 điểm?

Thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ, VN-Index đạt 1.415,46 điểm ngày 8/7, cao nhất hơn 3 năm, với dự báo chạm 1.500 điểm cuối năm 2025, nhờ kinh tế vĩ mô tích cực, đàm phán thuế quan hạ nhiệt, và lợi nhuận doanh nghiệp tăng 10-15%. Dòng tiền cá nhân và tổ chức đổ mạnh, giao dịch sàn HOSE vượt 1 tỷ USD.

Tại talkshow “Cơ hội đầu tư nửa cuối năm 2025” do Báo Người Lao Động tổ chức, chuyên gia nhận định ngành ngân hàng (lợi nhuận tăng 15-20%), bất động sản, bán lẻ, và thép có tiềm năng. Đầu tư công được hưởng lợi lớn, với cổ phiếu doanh nghiệp đầu ngành đáng chú ý. Ông Trần Hoàng Sơn (VPBankS) cho biết P/E thị trường ở mức 13,9-14, thấp so với lịch sử, cho thấy tiềm năng tăng trưởng. Nếu thị trường được nâng hạng, dòng vốn ngoại 3-7 tỷ USD có thể tạo cú hích lớn, với hơn 6.000 tỷ đồng mua ròng từ đầu tháng 7.

Các ngành hưởng lợi từ tín dụng tăng, lãi suất thấp, kích cầu tiêu dùng, và nâng hạng thị trường được khuyến nghị. Cơ hội còn đến từ IPO cổ phiếu trong dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin vào cuối 2025, đầu năm 2026. Nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu doanh nghiệp có nền tảng tốt, định giá thấp để tối ưu hóa lợi nhuận trong bối cảnh thị trường sôi động.

Elon Musk ngày càng mất điểm: Tỷ lệ không ưa tăng vọt, Tesla lao đao

Năm 2025, hình ảnh Elon Musk sụt giảm nghiêm trọng tại Mỹ, với 55% người dân có cái nhìn tiêu cực, tăng 10% so với đầu năm, theo Nate Silver’s Silver Bulletin. Chỉ 37% đánh giá tích cực, đặc biệt người Dân chủ (82% phản đối) và cử tri độc lập (59% tiêu cực) quay lưng.

Tỷ phú Elon Musk

Ngay cả cử tri Cộng hòa, từng ủng hộ Musk (83% tháng 12/2024), nay giảm còn 67%. Nguyên nhân chủ yếu là Musk ủng hộ Donald Trump, đóng góp 200 triệu USD cho chiến dịch, nhưng mối quan hệ rạn nứt do phát ngôn trái chiều, khiến cả hai mất điểm. Phong cách tranh cãi, phát ngôn gây sốc của Musk cũng làm trầm trọng hình ảnh trong xã hội phân cực.

Tesla chịu ảnh hưởng nặng nề, rơi từ vị trí 63 xuống 95 trong bảng xếp hạng Axios Harris. Chỉ 32% người Mỹ đánh giá Tesla tích cực, doanh số giảm 13%, lợi nhuận ước giảm 29%. Giá trị thị trường Tesla mất 280 tỷ USD, cổ phiếu giảm 21%, thuộc nhóm 30 cổ phiếu kém nhất S&P 500. Dù Musk vẫn giàu nhất thế giới với 407 tỷ USD, chủ yếu từ SpaceX và xAI, Tesla sụt giảm giá trị nhanh chưa từng có, đặt nghi vấn về khả năng phục hồi lâu dài của Musk và các công ty ông dẫn dắt, theo chuyên gia Ryan Brinkman (J.P. Morgan).

Thế giới "bàng hoàng" trước đợt áp thuế mới của ông Trump: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan phản ứng ra sao?

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thuế 25-40% lên hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nam Phi và các nước khác, hiệu lực từ 1/8, qua thư gửi lãnh đạo các quốc gia, đăng trên Truth Social. Đây là bước tiếp nối chính sách thuế “tương hỗ” từ tháng 4, nhưng mức thuế cao hơn gây sốc và thất vọng.

Nhật Bản (tăng từ 24% lên 25%) gọi động thái này “đáng tiếc”, nhưng Thủ tướng Ishiba Shigeru cam kết đàm phán để điều chỉnh. Hàn Quốc thúc đẩy đàm phán giảm thuế cho ô tô, thép. Thái Lan, chịu thuế 36%, “hơi sốc” nhưng tự tin thương lượng. Malaysia (tăng lên 25%) giữ đối thoại, còn Nam Phi phản đối thuế 30%, cho rằng không công bằng khi 77% hàng Mỹ được miễn thuế.

Dù Trump để ngỏ điều chỉnh thuế tùy quan hệ song phương, chuyên gia Deborah Elms (Hinrich Foundation) cho rằng đàm phán khó tạo khác biệt, nhất là với ASEAN, do Mỹ lo ngại chuỗi cung ứng liên quan Trung Quốc. Chính sách thuế này có nguy cơ gây trả đũa thương mại toàn cầu. Thị trường tài chính Mỹ phản ứng tiêu cực, với Dow Jones giảm 422 điểm ngày 1/7. Các nước đang gấp rút đàm phán, nhưng giới quan sát lo ngại rủi ro nếu không đạt thỏa thuận, đặc biệt khi Trump dùng thuế làm áp lực thương lượng.

Hành động bất ngờ của Tiktok trước thời hạn "bán mình" tại Mỹ

TikTok đang phát triển phiên bản ứng dụng mới cho người dùng Mỹ trước thời hạn ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc, phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ vào 17/9, theo The Information.

TikTok đang phát triển một phiên bản ứng dụng mới cho người dùng tại Mỹ trước khi bán ứng dụng này. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sắp đạt thỏa thuận bán TikTok, với đàm phán bắt đầu từ thứ Hai hoặc thứ Ba. Ứng dụng mới dự kiến ra mắt trên cửa hàng ứng dụng Mỹ vào 5/9. Người dùng sẽ phải tải phiên bản mới để tiếp tục sử dụng, dù ứng dụng hiện tại có thể hoạt động đến tháng 3/2026, nhưng thời gian này có thể thay đổi.

Tháng trước, Trump gia hạn thời gian để ByteDance thoái vốn. Trước đó, kế hoạch tách TikTok Mỹ thành công ty do nhà đầu tư Mỹ sở hữu bị tạm dừng do Trung Quốc không phê duyệt, sau khi Trump dọa áp thuế cao lên hàng Trung Quốc. TikTok chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Reuters, và báo cáo chưa được xác minh. Động thái này cho thấy TikTok đang nỗ lực duy trì hoạt động tại Mỹ trước áp lực pháp lý và chính trị, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang.

Đơn vị của Bộ Công an cấm Saigon Co.op tham gia các gói thầu cung cấp thực phẩm

Cục C10 (Bộ Công an) cấm Saigon Co.op tham gia đấu thầu cung cấp lương thực, thực phẩm cho các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong 3 năm, từ 1/7/2025, do vi phạm chất lượng hàng hóa, không tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng. Quyết định cũng áp dụng với Công ty Green King vì lý do tương tự.

Saigon Co.op, tiền thân là Ban Quản lý Hợp tác xã Mua bán TP.HCM, được thành lập năm 1989, đổi tên thành Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM năm 1998. Đến cuối 2024, Saigon Co.op có 766 điểm bán tại 42/63 tỉnh, đạt doanh thu gần 30.000 tỷ đồng, theo Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Đức. Trưa 7/7, lãnh đạo Saigon Co.op cho biết đang chuẩn bị văn bản phản hồi về quyết định cấm.

Green King, chuyên cung cấp gạo, hợp tác với nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cũng bị cấm đấu thầu 3 năm. Quyết định của Cục C10 nhằm đảm bảo chất lượng cung ứng cho các cơ sở thuộc quản lý, đồng thời gửi tín hiệu mạnh về việc xử lý vi phạm trong đấu thầu. Sự việc gây chú ý khi Saigon Co.op là một trong những đơn vị lớn trong ngành bán lẻ, và động thái này có thể ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.