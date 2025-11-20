Các đại gia Thái Lan "hái quả ngọt" cổ tức tại doanh nghiệp Việt

Dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ các tập đoàn Thái Lan, tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại những doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam. Dù thị trường chứng khoán biến động và giá cổ phiếu nhiều “ông lớn” không còn ở vùng đỉnh, các nhà đầu tư Thái vẫn đều đặn thu về hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ chính sách cổ tức tiền mặt “hào phóng” của doanh nghiệp Việt.

Từ nhựa, bia đến sữa – ở lĩnh vực nào có sự hiện diện của nhà đầu tư Thái, ở đó dòng tiền cổ tức chảy mạnh, cho thấy chiến lược thâu tóm từ nhiều năm trước đang mang lại “quả ngọt” rõ rệt.

Mới đây, CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Nhựa Bình Minh sẽ tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11/2025, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12/2025.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd ước tính sẽ nhận về hơn 292,6 tỷ đồng.

Đặc biệt trong đó, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd - công ty thành viên của tập đoàn Thái Lan SCG đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, ước tính sẽ nhận về hơn 292,6 tỷ đồng tiền cổ tức từ doanh nghiệp.

SCG bắt đầu tiến trình thâu tóm Nhựa Bình Minh từ năm 2012, thông qua Nawaplastic Industries, với tỉ lệ sở hữu ban đầu 16,7% vốn điều lệ. Đến tháng 3/2018, tập đoàn tiếp tục chi khoảng 2.800 tỷ đồng để mua thêm 24,13 triệu cổ phiếu từ SCIC, qua đó nâng tỉ lệ nắm giữ lên 54,39%.

Tính đến tháng 11 năm nay, giá trị thị trường phần vốn của SCG tại BMP đã vượt 7.650 tỷ đồng.

Sau hơn một thập kỷ, khoản đầu tư này tăng trưởng mạnh. Tính đến tháng 11 năm nay, giá trị thị trường phần vốn của SCG tại BMP đã vượt 7.650 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với giá vốn.

Không chỉ lãi lớn về giá trị tài sản, SCG còn đều đặn thu về lượng cổ tức “khủng”. BMP duy trì chi cổ tức tiền mặt hằng năm trong khoảng 20–126%. Lũy kế từ năm 2012 đến nay, Nawaplastic đã nhận hơn 2.824 tỷ đồng cổ tức – gần tương đương toàn bộ số tiền SCG bỏ ra thâu tóm BMP, đồng nghĩa doanh nghiệp Thái Lan gần như đã hoàn vốn thương vụ chỉ nhờ dòng cổ tức.

Một trường hợp khác, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - HoSE: SAB) cũng vừa công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/1/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/1/2026. Cổ tức sẽ được chi trả vào ngày 12/2/2026.

Cổ đông lớn của SAB là Công ty TNHH Vietnam Beverage (công ty con của ThaiBev, sở hữu 53,59% vốn) sẽ nhận về 1.371 tỷ đồng.

Theo thông báo, Sabeco sẽ tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 20% mệnh giá, tương đương 2.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 2.560 tỷ đồng cho đợt thanh toán này.

Đặc biệt, cổ đông lớn của SAB là Công ty TNHH Vietnam Beverage (công ty con của ThaiBev, sở hữu 53,59% vốn) sẽ nhận về 1.371 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2017, ThaiBev (thông qua công ty con Vietnam Beverage) đã chi tới 110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD, để mua toàn bộ 343,66 triệu cổ phiếu SAB mà Bộ Công Thương đưa ra đấu giá, qua đó nắm quyền chi phối Sabeco.

Tại thời điểm đó, cổ phiếu SAB giao dịch gần vùng đỉnh khoảng 130.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, thị giá SAB chỉ còn 47.250 đồng/cổ phiếu, tức giảm hơn 60% so với mức giá khi ThaiBev thâu tóm.

Dù định giá thị trường đi xuống mạnh, thương vụ Sabeco vẫn liên tục đem về dòng tiền đều đặn cho ThaiBev nhờ cổ tức. Tính từ năm 2017 đến nay, và bao gồm cả đợt chi trả dự kiến vào 12/2/2026, tổng số tiền cổ tức ThaiBev nhận từ Sabeco đã đạt khoảng 15.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HoSE: VNM) cũng đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ 28,5%, tương đương 2.850 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với hơn 2,09 tỷ cổ phiếu đang được lưu hành, tổng số tiền Vinamilk cần chi cho đợt trả cổ tức này là gần 5.960 tỷ đồng.

Trong cơ cấu chi trả, cổ tức còn lại của năm 2024 có tỉ lệ 3,5% và phần tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 là 25%. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức là 17/10/2025, ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 16/10. Doanh nghiệp dự kiến hoàn tất thanh toán vào ngày 24/10/2025.

Với hơn 2,09 tỷ cổ phiếu đang được lưu hành, tổng số tiền Vinamilk cần chi cho đợt trả cổ tức này là gần 5.960 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông lớn của Vinamilk, F&N Dairy Investments là cổ đông lớn thứ hai nắm giữ 20,4% vốn, sẽ nhận được khoảng 1.216 tỷ đồng.

F&N bắt đầu đầu tư vào Vinamilk từ năm 2005, thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa, và tăng tỉ lệ sở hữu sau đợt SCIC thoái vốn năm 2017. Trong gần hai thập kỷ đồng hành, F&N đã thu về hơn 15.000 tỷ đồng cổ tức từ Vinamilk.