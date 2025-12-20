Nghề “vặt lá trả tiền” tại Hà Nội, cứ đến dịp này lại làm không hết việc

Được coi là “thủ phủ” trồng hoa đào của Hà Nội, những ngày này, làng đào Nhật Tân đang tất bật vào mùa tuốt lá để kích thích cây bật nụ, ra hoa vào đúng dịp Tết.

Người dân làng đào Nhật Tân đang tất bật thuê người tuốt lá đào.

Dùng chổi quét gọn những chiếc lá đào vừa tuốt thành từng đống, bà Dung, chủ vườn đào ở 264 Âu Cơ cho biết, gia đình bà trồng đào được khoảng gần 30 năm trở lại đây. Với hơn 200 gốc đào, hai vợ chồng bà phải thuê thêm 3 người nữa đến tuốt lá với tiền công 300-350 nghìn đồng/ngày.

Bà Dung đang tuốt nốt một số cây đào còn lại trong vườn.

“Đào thế, đào gốc thì tuốt lá trước Tết từ 40-45 ngày, đào cành tuốt lá trước khoảng 30-35 ngày, tuỳ thời tiết. Nếu thời tiết ấm, tuốt lá sớm quá thì hoa lại nở sớm mà thời tiết lạnh quá, mình tuốt muộn thì hoa không kịp nở đúng dịp. Năm nay, chưa thấy có đợt rét đậm nào, không biết thời tiết sắp tới ra sao”, bà Dung nói.

Những gốc đào có mắt hoa nở to sẽ được tuốt lá sau để đề phòng hoa nở sớm.

Theo bà Dung, người trồng đào làm cả năm trông chờ vào đúng dịp Tết. Năm ngoái, cơn bão Yagi khiến vườn nhà bà ngập, nước lên đến lưng cây, đào chết gần hết. Không những bao nhiêu vốn liếng cả năm đổ vào vườn đào không được thu gì, Tết lại không có đào bán, cây lại phải nuôi thêm 1 năm nữa.

Lá đào sau khi tuốt xuống sẽ được gom lại và dọn sạch, đề phòng nấm, sâu bọ làm ảnh hưởng đến cây.

Cây chăm cả năm, trước khi vào chậu sẽ tiến hành đôn đất xung quanh gốc tầm nửa tháng cho cây ra rễ non. Sau đó, đào sẽ được cho vào chậu, đến ngày thì thuê người tuốt lá.

Việc tuốt lá đào là kinh nghiệm dân gian từ hàng chục năm nay của người dân trồng đào với mục đích kích thích cây ra hoa. Khi lá đào bị tuốt, toàn bộ dinh dưỡng của cây sẽ chuyển sang nuôi nụ, giúp cây ra hoa đúng thời điểm mà người trồng mong muốn.

Những gốc đào cổ thụ hàng chục năm tuổi được lên chậu, tuốt lá, chờ ngày trổ nụ, nở hoa đón Tết.

Đi dọc làng đào Nhật Tân thời điểm này, không khó để bắt gặp khung cảnh những chị em tất bật vừa tuốt lá, vừa rôm rả nói chuyện vui. Những “trai tráng” khoẻ mạnh sẽ đảm nhận công việc nặng nhọc hơn như vào chậu, bứng gốc, vận chuyển cây.

Từ Sơn La xuống Hà Nội đi tuốt lá đào thuê, chị Mùi (SN 2001) cho biết, hai vợ chồng chị xuống Hà Nội đi làm được 20 ngày. Chị thì đi tuốt lá đào, còn chồng thì đi bứng cây, vào chậu.

Chị Mùi xuống Hà Nội tuốt lá đào thuê từ 20 ngày trước.

“Đội của tôi có 5 người từ Mộc Châu xuống đây làm, hôm nay thì chỉ có 3 vì 2 người mới về quê ăn cưới. Công việc làm cũng nhàn, chỗ quen biết nên cứ đến mùa tuốt lá thì họ gọi, khăn gói xuống thôi. Năm ngoái, tôi tuốt lá đào ở Mộc Châu, họ trả tiền công là 350 nghìn đồng/ngày, năm nay thì chưa biết”, chị Mùi cho hay.

Theo chị Mùi, tuốt lá đào cũng phải đòi hỏi kỹ thuật, cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến mắt hoa.

Cẩn thận dùng tay trái níu nhẹ cành đào xuống, tay phải nhanh thoăn thoắt bứt từng chiếc lá nắm đầy tay rồi thả xuống đất, chị Mùi cho biết, tuốt lá đào không cần mất quá nhiều sức nhưng phải có kỹ thuật, yêu cầu nhanh nhưng lại thật cẩn thận, khéo léo để không ảnh hưởng đến các mắt hoa.

Những gốc đào lớn, người tuốt lá phải bắc thang lên để tuốt lá.

Thấy chị Mùi nói vậy, bà Tuyến – người tuốt lá đào bên cạnh vừa nhanh tay vặt những chiếc lá đào rời khỏi cành vừa cho biết, công việc tuốt lá đào rất đơn giản, nhẹ nhàng, không cần sức khoẻ nên người già hay trẻ nhỏ đều làm được.

Bà Tuyến cho biết, từ 7 giờ sáng đến hiện tại là gần 3 tiếng, 3 người mới tuốt được 5 cây đào cổ thụ.

“Mọi người cứ làm quá lên chứ tuốt lá đào là đơn giản nhất, làm thế nào cho lá rời khỏi cành là được, xuôi hay ngược đều được hết”, bà Tuyến vừa nói vừa cười làm không khí rộn ràng hẳn lên.

Người làm công việc tuốt lá chủ yếu là phụ nữ và người già.

Theo bà Tuyến, năm ngoái chủ nhà bà đang làm nhờ 13 người tuốt lá suốt 3 ngày là xong, năm nay thời tiết ấm nên có 3 người tuốt lá dần. Việc tuốt lá chỉ trong một thời gian nhất định nên tuỳ thuộc vào thời tiết, có nhà thuê nhiều người, nhà lại thuê ít để kịp tiến độ.

Không khí rộn ràng khắp các vườn đào đang mùa tuốt lá.

Thời điểm này, lao động chân tay ở các nơi đổ về Nhật Tân để làm công việc thời vụ, người tuốt lá, người đánh gốc đào thuê, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết, sẵn sàng chuẩn bị cho một mùa hoa Tết đang đến thật gần.