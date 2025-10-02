Thiếu gia 9X làm Chủ tịch doanh nghiệp góp tới 6.700 tỷ đồng vào công ty tiền số

Đến nay, đã có doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng yêu cầu về vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng để có thể vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam là Công ty cổ phần Kinh doanh và Tài sản mã hóa Vimexchange.

Theo công bố, Vimexchange gồm 8 pháp nhân là tổ chức góp vốn. Ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư; kinh doanh bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản... Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

3 doanh nghiệp do thiếu gia sinh năm 1995 làm Chủ tịch góp tới 6.700 tỷ đồng vào doanh nghiệp muốn vận hành sàn tiền số tại Việt Nam

Trong 8 tổ chức góp vốn, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex là cổ đông lớn nhất với số vốn góp 5.000 tỷ đồng, tương đương 50% vốn góp. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang được lãnh đạo bởi Chủ tịch thuộc thế hệ 9X.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex được thành lập tháng 4/2009, có trụ sở chính tại phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2024, công ty tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng.

Trong lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2024, ông Lê Xuân Tùng, sinh năm 1995, có địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đáng chú ý, ông Tùng cũng là một trong những người con trai của bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Vimexchange. Trong khi ông Lê Trí Dũng, sinh năm 1974, giữ vị trí Tổng giám đốc, đây cũng là hai người giữ vai trò người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Với số vốn góp 5.000 tỷ đồng vào Vimexchange như đăng ký, số vốn này hiện gấp hơn 3 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp do 9X người Hà Nội giữ vị trí Chủ tịch.

Về hoạt động kinh doanh, theo công bố năm 2018, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 25.336 tỷ đồng, tổng tài sản lên tới 31.120 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 2.254 tỷ đồng.

Hiện ông Lê Xuân Tùng và ông Lê Trí Dũng cũng đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2, doanh nghiệp đăng ký góp 1.500 tỷ đồng, tương đương 15% vốn góp vào Vimexchange.

Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 được thành lập tháng 3/2024 có trụ sở chính tại khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, Tiên Du, Bắc Ninh.

Ở lần thay đổi thông tin về vốn điều lệ gần nhất vào tháng 3/2018, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Thời điểm này, bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật.

Những năm qua, doanh nghiệp có nhiều lần thay đổi thông tin vị trí lãnh đạo cấp cao nhất và người đại diện theo pháp luật. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 11/2023, ông Lê Xuân Tùng, sinh năm 1995, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Lê Trí Dũng giữ vị trí Tổng giám đốc, đây cũng là hai người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp khác là cổ đông của Vimexchange cũng do ông Lê Xuân Tùng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật là Công ty cổ phần quản lý quỹ quốc tế, có trụ sở chính tại Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đăng ký, công ty này góp 200 tỷ đồng vào Vimexchange.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, công ty thành lập tháng 12/2006. Tại thời điểm tháng 12/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2023, ông Lê Xuân Tùng được bổ nhiệm thay thế ông Trần Kiên Cường, sinh năm 1978, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Như vậy 3 công ty do 9X người Hà Nội giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đăng ký góp vốn tới 6.700 tỷ đồng vào Vimexchange.

Một doanh nghiệp đáng chú ý do 9X giữ vị trí Chủ tịch là Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex đang niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam với mã cổ phiếu VMD.

Thời điểm cuối tháng 3/2025, doanh nghiệp có tổng tài sản 1.299 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hơn 420 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu hơn 154 tỷ đồng, thặng dư cổ phần hơn 114 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 30 tỷ đồng.