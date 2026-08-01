ACV 'rót' bao nhiêu tiền vào sân bay Long Thành?

Lợi nhuận kỷ lục

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm nay. Theo đó, ACV đạt hơn 6.300 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý II, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và không còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận ròng tăng 29% lên mức kỷ lục hơn 3.350 tỷ đồng.

Chi tiết khoản đầu tư của ACV vào các sân bay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận 13.200 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng gần 6.700 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Như vậy, ACV vượt 18% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 chỉ sau 6 tháng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ACV đạt 94.000 tỷ đồng, tăng gần 24% so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng đạt 10.800 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên gần 42.000 tỷ đồng. Riêng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chiếm khoảng 39.500 tỷ đồng, tương đương 94% tổng giá trị xây dựng cơ bản dở dang của ACV.

Cuối quý II, tổng dư nợ vay của ACV đạt 9.200 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu là các khoản vay ODA phục vụ đầu tư hạ tầng. Vốn chủ sở hữu đạt 74.200 tỷ đồng.

Chuẩn bị nhiều dự án lớn

Hiện tại, ACV đang phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai quy hoạch chi tiết trên toàn bộ diện tích 5.000 ha của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời thực hiện khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) cho giai đoạn 2 của dự án.

Tháng 1 năm nay, Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, ngoại trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đầu tư.

Theo quyết định, ACV có trách nhiệm lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư các hạng mục phù hợp với nhu cầu khai thác, đồng thời bố trí đủ nguồn vốn để triển khai dự án và phối hợp với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Bộ Xây dựng đã giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Duy Anh.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2 sẽ đầu tư xây dựng thêm một nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh thứ 3 cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ đồng bộ. Sau khi hoàn thành, công suất của sân bay Long Thành dự kiến tăng lên 50 triệu lượt hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Gần đây, ACV đã lên kế hoạch đầu tư mở rộng nhiều cảng hàng không hiện hữu, bao gồm sân bay Đà Nẵng và sân bay Cam Ranh.

Tại Khánh Hoà, ACV dự kiến đầu tư gần 12.000 tỷ đồng triển khai 3 dự án trọng điểm tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong đó phần lớn vốn dành cho dự án xây dựng Nhà ga hành khách T1 mới. Theo kế hoạch, nhà ga hành khách T1 mới có tổng mức đầu tư khoảng 10.628 tỷ đồng, công suất 9 triệu hành khách/năm. Khi kết nối với nhà ga hiện hữu, tổng công suất khai thác sẽ đạt 11 triệu hành khách/năm, dự kiến đưa vào vận hành từ tháng 1/2030.

ACV sẽ đầu tư nhà ga hàng hóa công suất 50.000 tấn/năm với tổng vốn khoảng 175 tỷ đồng, đồng thời mở rộng sân đỗ thêm 11 vị trí với tổng mức đầu tư khoảng 1.180 tỷ đồng. Hai dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt, đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ đạt công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Đến năm 2050, công suất được nâng lên 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sẽ đạt công suất 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Ảnh: VGP.

Tương tự, dự án cải tạo mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 11.282 tỷ đồng cũng được UBND TP. Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư. ACV là nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, dự án sẽ cải tạo và mở rộng Nhà ga T1, nâng công suất khai thác lên 14 triệu hành khách/năm, phục vụ đồng thời các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Dự án có tổng diện tích sử dụng khoảng 165.009 m2, trong đó nhà ga hành khách sau cải tạo, mở rộng có tổng diện tích sàn khoảng 96.000 m2. Ngoài nhà ga, dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, khu kỹ thuật M&E, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp thương mại, hệ thống giao thông nội bộ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư dự án là 11.282 tỷ đồng, trong đó riêng hạng mục cải tạo, mở rộng nhà ga chiếm hơn 9.936 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV. Dự án sẽ được triển khai trong khoảng 41 tháng, dự kiến khởi công vào tháng 8/2027 sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư. Phần mở rộng nhà ga dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 1/2029, trong khi phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.