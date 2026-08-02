Một loài cá rẻ tiền ở Việt Nam được Brazil, Mỹ chi hàng chục triệu USD mua, Nhật Bản chế biến sushi và sashimi

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 6/2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đạt 7 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2025.

Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng mạnh trong các tháng đầu năm, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi vẫn đạt 69 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 35 triệu USD, tăng đột biến 28.767% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt 1 triệu USD tăng 871% so với năm 2025.

Đứng thứ hai là Mỹ với tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm 2026 đạt 17 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6 kim ngạch xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 3 triệu USD, giảm 61% so với cùng kỳ.

Ngoài Brazil và Mỹ, một số thị trường quy mô nhỏ hơn tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Xuất khẩu cá rô phi sang Ả Rập Xê Út đạt 4 triệu USD, tăng 69%, trong khi Cộng hòa Dominica đạt 2,3 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Bỉ ghi nhận kim ngạch 1,5 triệu USD, tăng 16%.

6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi vẫn đạt 69 triệu USD, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, Nhật Bản đã nhập khẩu lượng lớn cá rô phi của Việt Nam để chế biến sushi và sashimi. Ảnh minh họa

Đặc biệt, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026. Theo số liệu thống kê, tháng 6/2026, xuất khẩu cá rô phi Việt Nam sang Nhật Bản đạt gần 200.000 USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt khoảng 1,4 triệu USD, tăng 54% so với cùng kỳ 2025.

Theo VASEP, trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, nhóm phi lê đông lạnh mã HS0304 chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 67% tổng kim ngạch. Các sản phẩm cá đông lạnh mã HS03 khác chiếm 10%. Trong khi đó, nhóm sản phẩm GTGT mã HS16 chiếm khoảng 21%, phần còn lại thuộc các nhóm sản phẩm khác.

Cơ cấu này cho thấy xuất khẩu cá rô phi sang Nhật Bản chủ yếu tập trung vào sản phẩm phi lê, đồng thời đã bước đầu hình thành nhu cầu đối với các mặt hàng chế biến có giá trị cao hơn.

Đáng chú ý trong năm 2026 là việc doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá rô phi phi lê sang Nhật Bản để chế biến sushi và sashimi. Sau khoảng thời gian đầu tư phát triển quy trình nuôi và chế biến dành cho phân khúc thực phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng Nhật Bản về chất lượng và hương vị.

Để được sử dụng trong các món ăn như sushi và sashimi, cá rô phi phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt từ vùng nuôi, chất lượng nguồn nước và nguyên liệu đến chế biến, cấp đông, kiểm soát ký sinh trùng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

"Việc sản phẩm Việt Nam tiếp cận được phân khúc này cho thấy doanh nghiệp trong nước đã có khả năng kiểm soát chuỗi sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của một thị trường cao cấp", VASEP đánh giá.

Việc xuất khẩu thành công cá rô phi dùng cho sushi và sashimi không chỉ giúp nâng giá trị trên một đơn vị nguyên liệu mà còn tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm như phi lê cắt lát, khẩu phần đóng gói, sản phẩm ăn liền, tẩm gia vị và các mặt hàng GTGT khác.

Tăng trưởng 54% trong 6 tháng đầu năm, cùng sự chuyển dịch sang phi lê và sản phẩm giá trị gia tăng, cho thấy Nhật Bản đang mở ra một hướng phát triển mới cho cá rô phi Việt Nam.

Theo ông Vũ Cường, Tham tán Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tại Nhật Bản, đối với mặt hàng thủy sản, Nhật Bản không yêu cầu Chính phủ Việt Nam thẩm định hay cấp giấy chứng nhận đối với từng lô hàng xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam chỉ cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và các quy định chung khi nhập khẩu thực phẩm vào quốc gia này, như truy xuất nguồn gốc và các yêu cầu kỹ thuật từ phía nhà nhập khẩu, là có thể đưa sản phẩm vào thị trường Nhật Bản, bao gồm cả cá rô phi.

Ông đánh giá, việc xuất khẩu thành công lô cá rô phi đầu tiên sang Nhật Bản phản ánh những chuyển biến tích cực trong năng lực sản xuất, chế biến và kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, điều này cho thấy hiệu quả của quá trình nâng cấp chuỗi giá trị ngành thủy sản theo các tiêu chuẩn quốc tế trong thời gian qua.

“Thành công này cũng gắn liền với những nỗ lực của ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt là vai trò định hướng, xây dựng tiêu chuẩn và hỗ trợ doanh nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc nâng cao năng lực toàn ngành, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu khắt khe từ các thị trường có tiêu chuẩn cao như Nhật Bản”, ông khẳng định.

Hiện nay, diện tích nuôi cá rô phi của Việt Nam đạt khoảng 43.000 ha, sản lượng đạt trên 420.000 tấn. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt trên 99 triệu USD. Trong đó, ĐBSCL là vùng có lợi thế về vùng nguyên liệu, hệ thống doanh nghiệp chế biến, logistics và xuất khẩu thủy sản, cho thấy tiềm năng mở rộng nhanh sản xuất cá rô phi hàng hóa.