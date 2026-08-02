Làm thế nào để tiết kiệm điện cho hộ kinh doanh nhỏ trong mùa nắng nóng cao điểm?

Mùa hè là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tại các hộ kinh doanh nhỏ như quán ăn, cửa hàng tạp hóa, quán cà phê, cửa hàng thời trang hay cửa hàng tiện lợi tăng đáng kể do các thiết bị làm mát, bảo quản thực phẩm và chiếu sáng phải hoạt động với cường độ cao. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến nghị các hộ kinh doanh chủ động áp dụng những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm chi phí vận hành, đồng thời góp phần sử dụng năng lượng bền vững và giảm áp lực cho hệ thống điện trong giai đoạn cao điểm.

Đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, chi phí điện mỗi tháng là một trong những khoản chi cố định đáng kể. Chỉ cần một số thiết bị vận hành chưa hợp lý như điều hòa để nhiệt độ quá thấp, tủ đông đóng tuyết, hệ thống chiếu sáng sử dụng bóng đèn cũ hay các thiết bị vẫn hoạt động khi không cần thiết cũng có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể.

Theo EVNHANOI, thay vì đầu tư lớn, các hộ kinh doanh hoàn toàn có thể tiết kiệm điện bằng những giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, nên cài đặt điều hòa từ 26°C trở lên kết hợp sử dụng quạt để tăng khả năng lưu thông không khí; thường xuyên vệ sinh lưới lọc điều hòa, dàn nóng và dàn lạnh để thiết bị hoạt động hiệu quả hơn; thay thế bóng đèn huỳnh quang bằng đèn LED; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào ban ngày; đồng thời tắt các thiết bị điện khi không sử dụng hoặc khi kết thúc thời gian kinh doanh. EVNHANOI cũng khuyến nghị người dân hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm nếu không thực sự cần thiết.

Đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ, chi phí điện mỗi tháng là một trong những khoản chi cố định đáng kể.

Không chỉ giúp giảm hóa đơn tiền điện, việc bảo dưỡng định kỳ các thiết bị điện còn giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm nguy cơ mất an toàn điện và hạn chế các sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Thanh, chủ một cửa hàng tạp hóa tại phường Ba Đình (Hà Nội) chia sẻ, trước đây cửa hàng luôn bật điều hòa ở mức 22–23°C suốt cả ngày, hệ thống biển hiệu và đèn chiếu sáng hoạt động liên tục ngay cả khi lượng khách ít. Tủ mát cũng ít được vệ sinh nên hiệu quả làm lạnh giảm dần theo thời gian.

"Trước đây mỗi tháng cửa hàng tôi thường phải trả khoảng 3,8 đến 4 triệu đồng tiền điện, nhất là vào mùa hè thì chi phí càng tăng. Sau khi được nhân viên điện lực tư vấn, tôi điều chỉnh điều hòa lên 26°C, thay toàn bộ bóng đèn LED, vệ sinh định kỳ tủ mát và điều hòa, đồng thời tắt bớt đèn ở những khu vực không cần thiết. Chỉ sau hai tháng áp dụng, tiền điện giảm còn khoảng 3,2 triệu đồng/tháng nhưng việc kinh doanh vẫn hoàn toàn bình thường", chị Thanh cho biết.

Theo chị Thanh, điều quan trọng nhất là thay đổi thói quen sử dụng điện của chính người bán hàng. Nhân viên trong cửa hàng cũng được nhắc nhở tắt thiết bị ngay khi không sử dụng, đóng kín cửa để tránh thất thoát hơi lạnh và kiểm tra thiết bị trước khi kết thúc ngày làm việc.

Đại diện EVNHANOI cho biết, đối với các hộ kinh doanh nhỏ, sử dụng điện tiết kiệm không đồng nghĩa với việc cắt giảm nhu cầu sử dụng điện mà là sử dụng đúng lúc, đúng cách và khai thác tối đa hiệu suất của từng thiết bị. Đây là giải pháp vừa giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Bên cạnh việc thay đổi thói quen sử dụng điện, EVNHANOI cũng khuyến khích người tiêu dùng thường xuyên theo dõi lượng điện tiêu thụ thông qua App EVNHANOI để nắm bắt mức tiêu thụ hằng ngày, từ đó kịp thời phát hiện những thời điểm điện năng tăng bất thường và điều chỉnh phương thức sử dụng phù hợp. Việc theo dõi thường xuyên giúp các hộ kinh doanh chủ động kiểm soát chi phí, xây dựng kế hoạch vận hành hiệu quả hơn trong mùa cao điểm.

Với các hộ kinh doanh nhỏ, mỗi kilowatt giờ điện được tiết kiệm không chỉ góp phần giảm chi phí vận hành mà còn tạo ra lợi ích lâu dài trong hoạt động kinh doanh. EVNHANOI mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng bằng những khuyến nghị thiết thực, góp phần xây dựng thói quen sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững của cộng đồng và Thủ đô.