Thông báo khẩn từ Cục Thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế
Ngày 31/7 là thời hạn thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm của các hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2026 có doanh thu năm thực tế từ 1 tỷ đồng trở xuống. Tuy nhiên theo Cục Thuế, hiện nay, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân kinh doanh chưa thực hiện.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thông báo doanh thu, kê khai thuế.
Cục Thuế khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập quan tâm thực hiện một số nội dung để nâng cao chất lượng dữ liệu thuế thu nhập cá nhân tại...
Theo Hồng Thủy ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/08/2026 13:09 PM (GMT+7)