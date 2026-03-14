Hé lộ thu nhập khủng của ông Vũ Thế Phiệt, Nguyễn Hữu Tới trước khi bị bắt liên quan tới sân bay Long Thành

Trước đó Dân Việt đã thông tin về vụ việc Cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex (HOSE: VCG) Nguyễn Hữu Tới; cùng Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex Dương Văn Mậu để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến "siêu" dự án Sân bay Long Thành 16 tỷ USD.

Theo tìm hiểu, song song với vị trí chủ chốt tại Tổng công ty trước khi bị khởi tố, hai nhân vật này còn giữ hàng loạt vai trò quan trọng ở các doanh nghiệp thành viên của Vinaconex và nhận thù lao khi còn tại vị tổng cộng đến vài tỷ đồng mỗi năm.

Ông Nguyễn Hữu Tới (trái) và ông Dương Văn Mậu (phải) là những cựu lãnh đạo của Vinaconex.

Tại Vinaconex, nơi ông Nguyễn Hữu Tới giữ vai trò Chủ tịch HĐQT trước khi bị miễn nhiệm vào tháng 2 vừa qua, báo cáo tài chính năm 2024 cho thấy thu nhập từ doanh nghiệp này trong năm 2024 khoảng 1,9 tỷ đồng; còn năm 2023, ông Tới nhận được khoảng 1,8 tỷ đồng.

Cùng đó trong năm 2024, ông Tới khi đó vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng số 12 (HNX: V12) và nhận thu nhập 432 triệu đồng; tại Công ty CP VIWACO (UPCoM: VAV), ông Tới là thành viên HĐQT, thù lao nhận về trong năm này khoảng 360 triệu đồng. Như vậy, thu nhập của ông Nguyễn Hữu Tới trong năm 2024 ở các cương vị quản lý doanh nghiệp đạt khoảng 2,692 tỷ đồng.

Tương tư, ông Dương Văn Mậu cũng từng được giao đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty trong hệ sinh thái Vinaconex. Riêng tại Vinaconex, ông Mậu giữ vị trí Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, với thu nhập năm 2024 gần 1,8 tỷ đồng; năm 2023 là 1,83 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông còn đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác gồm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) với thu nhập 650 triệu đồng năm 2024 (700 triệu đồng năm 2023); Chủ tịch HĐQT Công ty CP VIWACO (UPCoM: VAV) và nhận thu nhập 600 triệu đồng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vimeco (HNX: VMC), thu nhập 180 triệu đồng.

Với các số liệu nêu trên, thu nhập đến từ các vị trí quản trị doanh nghiệp năm 2024 của ông Dương Văn Mậu vào khoảng 3,23 tỷ đồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Tại dự án Sân bay Long Thành, ACV giữ vai trò chủ đầu tư.

Theo các báo cáo đã công bố, thu nhập của đội ngũ lãnh đạo ACV những năm gần đây ở mức hàng tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, theo báo cáo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, ông Vũ Thế Phiệt nhận khoảng 1,76 tỷ đồng/năm ở vị trí Tổng giám đốc ACV đến đầu tháng 9/2024 (trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT). Năm 2023, thu nhập của ông Phiệt cũng ở mức khoảng 1,52 tỷ đồng.

Ông Vũ Thế Phiệt trước đó là Tổng Giám đốc, và trở thành Chủ tịch HĐQT vào tháng 9/2024. Ảnh chụp màn hình

Việc loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn, nhận thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhưng vướng pháp luật liên quan đến đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành đang gây chú ý trong giới doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, với tổng vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ đồng. Các gói thầu tại dự án này thu hút sự tham gia của nhiều nhà thầu lớn trong ngành xây dựng.