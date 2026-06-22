Tiến độ sân bay Long Thành hiện nay ra sao?

Sau gần 3 tuần triển khai phong trào thi đua “180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành”, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đang tiếp tục tập trung cao độ trong công tác điều hành, kiểm soát tiến độ, huy động nguồn lực và phối hợp thi công tại dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu trong sân bay.

Đường băng và nhà ga sân bay Long Thành

Theo ACV, công việc trọng tâm bây giờ là kiểm soát các đường găng tiến độ, ưu tiên các hạng mục có tính kết nối, đồng bộ kỹ thuật và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hoàn thành dự án sân bay Long Thành trong năm 2026.

Theo cập nhật mới nhất, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án thành phần 3 đạt khoảng 65.602 tỉ đồng, tương đương 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng đối với các gói thầu xây lắp chính, lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 56.341 tỉ đồng, tương đương 67,93% giá trị hợp đồng.

Như vậy, chỉ số này tăng 3,35 điểm phần trăm so với thời điểm đầu tháng 6-2026.

Về nguồn lực thi công, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp, tăng khoảng 4,54% so với đầu chiến dịch.

Phía ACV đang tiếp tục yêu cầu các nhà thầu rà soát năng lực tổ chức thi công, bổ sung nhân lực, thiết bị, vật tư và tăng cường lực lượng phục vụ công tác nội nghiệp, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng.

Đối với nhóm hạ tầng giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, trong đó có gói thầu số 4.8 thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, ACV đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực thi công, từng nhóm hạng mục và từng yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan.

Đây là nhóm hạng mục có phạm vi triển khai rộng, liên quan trực tiếp đến hệ thống giao thông nội cảng, tuyến kỹ thuật, cấp điện, cấp thoát nước, cầu cạn, nhà trạm và các công trình phụ trợ, do đó có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính đồng bộ của dự án.

Theo cập nhật đến giữa tháng 6-2026, giá trị khối lượng thực hiện của gói thầu số 4.8 đạt khoảng 6.857 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng khoảng 11.066 tỉ đồng, tương đương 61,97% giá trị hợp đồng.

Các hạng mục thuộc gói thầu đang được triển khai theo kế hoạch điều phối tổng thể, trong đó ưu tiên các khu vực có yêu cầu cao về kết nối kỹ thuật, giao thông nội bộ, hạ tầng phụ trợ và điều kiện phối hợp thi công giữa các nhà thầu.

Công nhân thi công nhà ga sân bay Long Thành

Đối với các nội dung liên quan đến mặt bằng thi công, hạ tầng điện nước, giao thông kết nối và bàn giao giữa các gói thầu, ACV đang phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan để xử lý theo từng khu vực cụ thể. Các mốc phối hợp được kiểm soát trên cơ sở kế hoạch thi công chi tiết, điều kiện thực tế tại công trường và yêu cầu vận hành đồng bộ của toàn dự án.

Sắp bước vào cao điểm mùa mưa, phía ACV cùng Ban Quản lý dự án, các nhà thầu, tư vấn giám sát và đơn vị liên quan đã tính toán xây dựng những phương án ứng phó, điều chỉnh kế hoạch thi công theo điều kiện thời tiết thực tế. Bên cạnh việc bố trí nhân lực, thiết bị và vật tư, các đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm soát an toàn lao động, duy trì điều kiện thi công liên tục và hạn chế tối đa những tác động bất lợi do thời tiết gây ra.

Vừa qua, ACV đã phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Nai đóng điện thành công từ trạm 110 kV vào Trạm tiếp nhận điện nguồn PWR-ACV thông qua 6 lộ trung thế 22 kV.

Một số hình ảnh thi công bên trong nhà ga sân bay Long Thành