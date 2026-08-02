Vì sao không tìm thấy 'sữa tươi có đường' ở Nhật?

Gần đây, bài đăng chia sẻ trải nghiệm "tìm đỏ mắt cũng không thấy sữa tươi có đường ở Nhật" thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là điều khó hiểu, bởi tại Việt Nam, "sữa tươi có đường" là cách gọi rất quen thuộc để phân biệt với sữa tươi không đường.

Thực tế, Nhật Bản không cấm cho đường vào sữa, nguyên nhân nằm ở cách phân loại và ghi nhãn thực phẩm: chỉ cần thêm một đường hoặc hương liệu, sản phẩm sẽ không còn được phép ghi nhãn là "sữa".

Theo quy định của Nhật Bản, sữa tươi là sữa bò 100% chỉ qua xử lý nhiệt. Ảnh: Pexels

Theo Hiệp hội Sữa Nhật Bản, quy định này được nêu trong Lệnh về tiêu chuẩn thành phần đối với sữa và các sản phẩm từ sữa của Nhật Bản. Theo đó, chỉ những sản phẩm được làm từ 100% sữa bò, chỉ qua xử lý nhiệt, không bổ sung đường, hương liệu, chất tạo ngọt hay các thành phần khác mới được ghi nhãn là "sữa tươi" (牛乳 - gyūnyū).

Chỉ cần thay đổi công thức bằng cách bổ sung đường, cacao, cà phê, trái cây, vitamin hoặc các nguyên liệu khác, sản phẩm sẽ không còn thuộc nhóm "sữa". Tùy thành phần, nhà sản xuất phải ghi nhãn là "sữa chế biến" (加工乳 - kakōnyū) hoặc phổ biến hơn là "đồ uống pha chế từ sữa" (乳飲料 - nyūinryō).

Đây là lý do người tiêu dùng gần như không bao giờ bắt gặp sản phẩm mang tên "sữa tươi có đường" trong các siêu thị Nhật. Thay vào đó, những loại sữa vị dâu, sữa cà phê, sữa cacao hay các sản phẩm bổ sung vitamin vẫn được bày bán rộng rãi, nhưng đều được xếp vào nhóm "đồ uống có sữa", dù thành phần chính vẫn là sữa bò.

Theo Hiệp hội Sữa Nhật Bản, việc quy định chặt chẽ tên gọi và cách ghi nhãn giúp người tiêu dùng nhận biết ngay bản chất của sản phẩm mà không cần đọc toàn bộ bảng thành phần. Chỉ cần nhìn tên nhóm trên bao bì, họ có thể biết mình đang mua sữa bò nguyên chất hay một loại đồ uống có sữa đã được bổ sung các thành phần khác.