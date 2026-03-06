Hai lãnh đạo ACV vừa bị bắt có vai trò gì tại dự án sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất?

Lùm xùm trúng thầu

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) là doanh nghiệp cổ phần với hơn 95% vốn thuộc sở hữu Nhà nước, hiện do Bộ Tài chính quản lý. Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và khai thác 21 sân bay dân dụng trên toàn quốc, bao gồm 9 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa.

ACV hoạt động trong 3 nhóm dịch vụ chính: Dịch vụ hàng không (gồm dịch vụ cất cánh và hạ cánh, phục vụ mặt đất, vận chuyển hành khách và an ninh hàng không); dịch vụ phi hàng không (cho thuê mặt bằng, quảng cáo, bãi đỗ xe, tiện ích và khu vực VIP); dịch vụ thương mại.

Hiện tại, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV là ông Vũ Thế Phiệt. Hôm 5/3, ACV công bố thông tin bất thường về việc ông Vũ Thế Phiệt bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Bị bắt tạm giam để điều tra cùng hành vi với ông Phiệt là ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV.

Trước đó, ACV từng dính lùm xùm khi công bố chọn Liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10 về thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách. Vietur là một trong ba đơn vị tham gia đấu thầu đợt 2 với gói thầu 5.10, bên cạnh liên danh Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Sau vòng chấm thầu đầu tiên, liên danh Hoa Lư tố liên danh Vietur vi phạm quy định về đấu thầu, không đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu này.

ACV trả lời việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. ACV khẳng định việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Vai trò của ông Phiệt, ông Việt ra sao?

Sân bay Long Thành được khởi công vào ngày 5/1/2021. Khi đó, ông Vũ Thế Phiệt đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc ACV.

Cùng năm 2021, ACV hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 3 dự án trọng điểm: Phê duyệt 2 dự án là Xây dựng nhà ga hành khách T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên. Riêng dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền có ý kiến để thực hiện phê duyệt dự án.

Năm 2022, ACV đánh giá dù chịu ảnh hưởng điều kiện thời tiết thất thường nhưng cơ bản đạt tiến độ về công tác thi công san nền, thoát nước và vượt tiến độ thi công cọc nhà ga. Tuy nhiên, gói thầu xây dựng phần thân nhà ga là đường gantt của dự án chưa chọn được nhà thầu thi công.

Với gói thầu móng cọc nhà ga hành khách, khởi công tháng 3/2022 và hoàn thành tháng 8/2022, vượt tiến độ hơn 1 tháng so với hợp đồng, đã hoàn trả mặt bằng để triển khai thi công phần thân nhà ga.

Trong năm 2022, phần thân nhà ga (gói thầu 5.10) đã hoàn thành công tác thiết kế, dự toán xây dựng công trình nhà ga hành khách được phê duyệt ngày 16/9/2022. ACV đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu quốc tế rộng rãi lên mạng đấu thầu quốc gia ngày 20/9/2022 và gia hạn thời điểm đóng thầu vào ngày 30/11/2022. Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ mời thầu. Ngày 16/12/2022, ACV đã có quyết định hủy thầu và đấu thầu lại gói thầu thi công.

Ngày 19/1/2023, ACV đã đăng tải thông báo mời thầu lần 2 và hồ sơ mời thầu cùng toàn bộ các tài liệu đính kèm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi quốc tế qua mạng, không qua sơ tuyển.

Sau khi hủy thầu lần 1 và tổ chức đấu thầu lần 2 gói thầu 5.10, căn cứ các nội dung được nhiều nhà thầu kiến nghị tại hội nghị tiền đấu thầu thì yêu cầu về thời gian thực hiện hợp đồng 33 tháng có thể là một trong những nguyên nhân khiến các nhà thầu quan ngại về tính khả thi nên không tham gia dự thầu.

Với dự án nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, vào ngày 24/12/2022, sau khi nhận bàn giao đất đợt 1, ACV đã tổ chức khởi công dự án Xây dựng nhà ga hành khách T3. Khi đó, ACV đánh giá, tuy khởi công chậm hơn so với kế hoạch nhưng công tác thi công đang được đẩy nhanh để đảm bảo tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Một hạng mục được thi công trong nhà ga sân bay.

Ngày 31/8/2023, ACV tổ chức khởi công 2 gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách và thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hangar, cách ly) và các công trình khác, với tổng giá trị hợp đồng 43.136 tỷ đồng.

Đối với dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất, ngày 31/8/2023, ACV khởi công gói thầu số 12 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách T3 với giá trị hợp đồng 9.034 tỷ đồng.

Năm 2024, dự án sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua các nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/11/2024. Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Ông Nguyễn Tiến Việt được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc ACV từ ngày 24/4/2023. Ông Việt được giao kiêm nhiệm chức Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành từ ngày 12/12/2023

Trong năm 2024, ông Việt được giao phụ trách Ban điều hành vào ngày 24/9 và kiêm chức Giám đốc Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.