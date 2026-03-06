Chấn động dự án sân bay Long Thành: Ông Vũ Thế Phiệt bị bắt và hé lộ những gói thầu nghìn tỷ của ACV

Như Dân Việt đã thông tin, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (UPCoM: ACV) đã công bố thông tin về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 04/03/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) cũng đã công bố thông tin bất thường về việc nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu được trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt từng giữ chức Chủ tịch HĐQT của ACV. Ảnh: ACV.

Những gói thầu nghìn tỷ dưới thời Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt vừa bị bắt

Trong quá trình công tác, ông Vũ Thế Phiệt từng giữ nhiều vị trí quan trọng và gắn liền với giai đoạn đầu tư hạ tầng hàng không quy mô lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, trong giai đoạn 2024 – 2025, ACV làm chủ đầu tư tại hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Cảng hàng không quốc tế Long Thành hay mở rộng Nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhà ga T2 Cát Bi, nhà ga T2 Đồng Hới.. và nhiều hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản khác. Nhưng tâm điểm chú ý của dư luận và thị trường xây dựng lại tập trung vào các gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành, công trình được coi là “siêu dự án” của ngành hàng không Việt Nam.

Một trong những sự kiện gây chú ý sớm nhất xảy ra vào cuối năm 2022. Khi đó, với cương vị Tổng giám đốc ACV, ông Vũ Thế Phiệt đã ký quyết định hủy thầu gói 5.10, gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách của dự án thành phần 3 sân bay Long Thành.

Lý do được đưa ra là toàn bộ hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Quyết định này khiến tiến độ lựa chọn nhà thầu bị kéo dài và làm gia tăng sự chú ý của giới xây dựng đối với gói thầu có giá trị lớn nhất dự án.

Đến tháng 8/2023, khi gói thầu được tổ chức đấu thầu lại với giá trị hơn 35.200 tỷ đồng, ACV công bố liên danh Vietur gồm 10 nhà thầu trúng thầu. Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ một số nhà thầu khác, trong đó có liên danh Hoa Lư, đơn vị cho rằng quá trình đánh giá hồ sơ chưa minh bạch.

Theo dữ liệu, Liên danh Vietur bao gồm 10 nhà thầu được phê duyệt lựa chọn. Trong đó, thành viên đứng đầu là Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC (ICTAS) - nhà thầu xây dựng Top 3 của Thổ Nhĩ Kỳ; các nhà thầu phụ bao gồm Vinaconex, CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons, CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons, CTCP Đầu tư Xây dựng SOL E&C, Tổng Công ty Xây dựng Số 1, CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, CTCP Kết cấu Thép ATAD, CTCP Hawee Cơ điện.

Việc công bố Vietur trúng thầu thời điểm đó đã nhận phải sự phản ứng từ Hoa Lư khi nhà thầu này cho rằng có sự không minh bạch. Tuy nhiên, ACV sau đó đã có phản hồi và khẳng định công tác lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện đúng quy trình.

Tranh luận tiếp tục xuất hiện tại thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách và các hạng mục khác thuộc Dự án thành phần 3 của Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (gói thầu 4.7) trị giá 6.368 tỷ đồng.

Liên danh ACC (đứng đầu bởi Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC, gồm các thành viên: Tổng CTCP Xây dựng Trường Sơn, Vinaconex, CTCP Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, Tập đoàn Cienco4 và CTCP Xây dựng Công trình Hàng không Sáu Bốn Bảy) được công bố trúng thầu, trong khi liên danh Đèo Cả nhiều lần kiến nghị đánh giá lại hồ sơ dự thầu. Lập luận của nhà thầu này là đề xuất tài chính của họ thấp hơn đối thủ khoảng 416 tỷ đồng, giúp tiết kiệm chi phí cho dự án.

Tuy nhiên, ACV cho biết một thành viên trong liên danh này bị tạm ngưng trên hệ thống đấu thầu quốc gia do chưa hoàn tất thủ tục phí gia hạn, dẫn đến việc hồ sơ không đủ điều kiện hợp lệ. Doanh nghiệp tiếp tục khẳng định kết quả đánh giá kỹ thuật và tài chính được thực hiện đúng quy định.

Đến tháng 10/2024, gói thầu 4.8 trị giá hơn 11.000 tỷ đồng tiếp tục gây tranh luận trong giới xây dựng. ACV công bố đơn vị trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, CTCP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành, Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng số 1, CTCP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu, CTCP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin, CTCP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, CTCP Xây lắp 368.

Ban đầu, đơn vị mời thầu công bố liên danh trúng thầu với giá khoảng 11.370 tỷ đồng và tỷ lệ giảm giá dự thầu bằng 0%. Tuy nhiên, sau đó giá trúng thầu được điều chỉnh xuống 11.067 tỷ đồng, tức giảm hơn 303 tỷ đồng, mà không có giải thích chi tiết ngay tại thời điểm công bố.

Một số liên danh không trúng thầu đã đặt câu hỏi về sự thay đổi này và gửi kiến nghị lên cơ quan chức năng. Phía ACV sau đó tiếp tục khẳng định quy trình lựa chọn nhà thầu được triển khai đúng quy định pháp luật và các tiêu chí kỹ thuật của gói thầu.

Như những lần gặp kiến nghị khác, ACV vẫn khẳng định công tác lựa chọn nhà thầu Gói thầu 4.8 đã được đơn vị triển khai tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật về đấu thầu và lựa chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm theo các tiêu chí, yêu cầu của gói thầu.

Bên cạnh những gói thầu “lùm xùm” nêu trên, nhiều dự án cũng trở thành tâm điểm như: dự án nâng cấp hệ thống xử lý hành lý và máy soi tại Nhà ga T2 Nội Bài trị giá khoảng 166 tỷ đồng, cùng nhiều gói thầu thuộc dự án sân bay Long Thành giai đoạn I như gói 4.9 xây dựng hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay (2.880 tỷ đồng) hay gói 11.5 xây dựng nhà để xe (3.143 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2026, ACV cũng tiếp tục công bố kết quả lựa chọn nhà thầu tại nhiều dự án sân bay địa phương như Thọ Xuân, Phù Cát, Chu Lai, Cần Thơ và Phú Bài.

Dưới thời ông Vũ Thế Phiệt, ACV kinh doanh ra sao?

Dữ liệu thống kê của PV Dân Việt giai đoạn 2015-2025 cho thấy, giai đoạn 2015-2019, xét về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, ACV khi nhận sự tăng trưởng đều đặn. Trong đó, năm 2019 - năm tài chính trọn vẹn đầu tiên ông Vũ Thế Phiệt đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, ACV báo lãi vượt 10.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm liền kề và 346% so với năm 2015.

Giải trình về chênh lệch này, ACV cho biết do năm 2019 sản lượng vận chuyển qua các Cảng hàng không có sự tăng trưởng và một số đơn giá dịch vụ được điều chỉnh tăng theo lộ trình được quy định tại Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT ngày 8/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng do lãi tiền gửi tăng, tỉ giá đánh giá lại gốc ngoại tệ cuối kỳ,...

Biểu đồ: Linh Anh.

Tuy nhiên, sau nhịp tăng trưởng tốt, dữ liệu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 cho biết, doanh thu thuần năm này giảm 58% về mức 7.765,5 tỷ đồng nhưng lãi trước thuế sụt giảm 80% về mức 2.000,3 tỷ đồng. Đến năm 2021, kết quả kinh doanh vẫn xám xịt khi lợi nhuận trước thuế về dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng - mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ PV Dân Việt thống kê.

ACV cho biết, trong giai đoạn này, ACV là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19 trong khi vẫn phải có những chính sách hỗ trợ các hãng hàng không cũng chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ACV cũng chi cho công tác phòng chống dịch, trong đó bao gồm ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid19 do Thủ tướng Chính phủ thành lập; trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối đối với các Hãng hàng không theo hướng dẫn tại Thông tư 48/2019/TT-BTC;...

Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính trên BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất biến động so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do sự tăng, giảm khoản lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ. Cuối cùng, lãi trong công ty liên doanh, liên kết trên BCTC hợp nhất biến động giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tác động của đại dịch Covid-19 (các đơn vị liên doanh, liên kết của ACV đều hoạt động trong lĩnh vực hàng không).

Sau đại dịch, bức tranh kinh doanh của ACV tích cực hơn, tăng trưởng mạnh trở lại trong các năm tiếp theo, lãi trước thuế vượt 10.000 tỷ kể từ năm 2023.

Tính đến cuối năm 2025, ACV ghi nhận doanh thu thuần 25.960 tỷ đồng, lãi trước thuế 14.915 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 3% so với năm liền kề. Tuy nhiên, so với năm 2015, chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế năm 2025 gấp lần lượt 1,9 lần và 6,5 lần.

"Đặt cược" khoản đầu tư 34.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ACV ở mức 90.918 tỷ đồng, tăng 17,6% so với hồi đầu năm chỉ ở mức 77.281,9 tỷ đồng. Đối chiếu với thời điểm năm 2015, tổng tài sản của doanh nghiệp này đã gấp hơn 2 lần, tương ứng 46.066,3 tỷ đồng.

ACV được biết là đơn vị quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương. Ngoài ra, ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành).

Biểu đồ: Linh Anh.

Trong khoảng 2 năm gần đây, cấu trúc tài sản có sự biến động lớn khi sự tập trung được chuyển hướng qua các tài sản dài hạn. Cụ thể, năm 2023, khi tài sản ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế 71% trong danh mục; sang năm 2024, con số này điều chỉnh giảm về gần 53% và giảm tiếp về mức 29% tại năm 2025.

Theo đó, kết thúc năm 2025, tài sản dài hạn ở mức 64.076 tỷ đồng, tương ứng chiếm trên 70% tổng tài sản. Báo cáo tài chính cho thấy, tài sản dài hạn chủ yếu là chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 35.423 tỷ đồng.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, phần lớn của khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang này là chi phí xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (Giai đoạn 1) ở mức 34.189 tỷ đồng, tăng vọt so với hồi đầu năm chỉ ở mức 12.746,5 tỷ đồng. Việc dồn nguồn lực lớn cho Long Thành được giới tài chính đánh giá là quyết tâm của ACV trong việc đưa siêu dự án này về đích đúng tiến độ, tạo ra động lực tăng trưởng cho giai đoạn sau năm 2026.

Diễn biến mới nhất, vào giữa tháng 1/2026, Bộ Xây dựng đã quyết định giao ACV tiếp tục giữ vai trò chủ đầu tư dự án Long Thành giai đoạn 2.

Trích báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của ACV.

Phần còn lại bao gồm xây dựng nhà ga hàng hóa (Cảng Cát Bi) 293,6 tỷ đồng; Hệ thống radar thời tiết công nghệ Doppler (Cảng Nội Bài) 113,3 tỷ đồng);....

Trong khi đó, trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền mặt và tiền gửi giảm mạnh hơn 11.500 tỷ đồng, xuống còn gần 15.000 tỷ đồng. Các năm trước đó, doanh nghiệp này luôn nằm trong "ông lớn" sở hữu lượng tiền mặt khủng trên thị trường và ghi nhận nguồn thu tài chính lớn từ lãi tiền gửi.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm hơn 4.000 tỷ đồng, về mức hơn 8.200 tỷ đồng, bao gồm: phải thu ngắn hạn khách hàng 6.779 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn 4.226 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác 1.080 tỷ đồng. ACV cũng dự phòng gần 3.833 tỷ đồng cho các khoản phải thu khó đòi.

Biểu đồ: Linh Anh.

Bên kia bảng cân đối, về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của ACV tại cuối năm 2025 đạt gần 21.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, xét trong giai đoạn ông Vũ Thế Phiệt chèo lái ACV, nợ vay có xu hướng thu hẹp, qua đó giảm gánh nặng tài chính do doanh nghiệp.

Cụ thể, hết năm 2025, nợ vay chiếm chỉ còn ghi nhận hơn 9.700 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Con số này đã giảm 40% so với đỉnh điểm năm 2020 và giảm gần 30% so với năm 2015.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt gần 70.000 tỷ đồng, gồm vốn cổ phần hơn 35.828 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 20.870 tỷ đồng.