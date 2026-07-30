Khách đổ xô bán kim cương, PNJ đã phải chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trong văn bản, PNJ cho biết doanh nghiệp vừa có thư cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh sau những diễn biến liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương. Trong vụ án này, nguyên Giám đốc P-Lab (đơn vị thành viên của PNJ) đã bị khởi tố.

Hoạt động kinh doanh của PNJ gặp nhiều khó khăn sau khi CEO P-Lab bị bắt do liên quan đường dây buôn lậu kim cương (Ảnh minh họa)

Theo PNJ, từ ngày 1/7 đến 20/7, thị trường ghi nhận làn sóng khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng đột biến. Trong giai đoạn này, PNJ đạt doanh thu 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng.

Sau khi rà soát toàn bộ diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ đã điều chỉnh chính sách thu đổi từ ngày 21/7 và tăng cường hoạt động khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục sản phẩm của doanh nghiệp.

Sau 7 ngày triển khai chính sách mới (từ 21/7 đến 27/7), PNJ ghi nhận doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, trong khi giá trị mua lại giảm xuống còn 1.162 tỷ đồng. Có tới 95% khách hàng lựa chọn phương án chuyển đổi sản phẩm thay vì bán kim cương nhận tiền mặt. Nhờ đó, dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này ghi nhận cải thiện so với giai đoạn đầu tháng 7.

Như vậy, tính từ đầu tháng 7 đến nay, tổng giá trị PNJ mua lại từ khách hàng đã vượt 7.000 tỷ đồng.

PNJ cũng cho biết, đây chỉ là kết quả ghi nhận trong thời gian ngắn, cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tính bền vững của xu hướng này.

PNJ cũng cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng. “Công ty tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mùa cao điểm cuối năm.

Ban Điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá hiệu quả của các biện pháp đang triển khai và chủ động điều chỉnh khi cần thiết nhằm bảo đảm cân bằng giữa quyền lợi khách hàng, hiệu quả hoạt động và lợi ích dài hạn của cổ đông” – PNJ chia sẻ trong thư gửi cổ đông.