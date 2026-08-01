Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/8 đồng loạt giảm rất mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 141 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/8, giá vàng trong nước ngày 1/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 141 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 1/8, quay đầu giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/8, đồng loạt giảm mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/8, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 137 –141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 136,5 – 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,3 – 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/8 giữ ổn định với giá vàng giao ngay giảm 1 USD/ounce, xuống mức 4.046 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.034 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới ít biến động, giữ giá ở vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới sẽ tiếp tục giằng co trong ngắn hạn khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực vẫn đan xen. Giá kim loại quý giữ được vùng tâm lý 4.000 USD/ounce, song liên tục thất bại khi tiến lên khu vực trên 4.100 USD/ounce, cho thấy cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được ưu thế rõ rệt.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.018 USD/ounce đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất. Nếu xuyên thủng khu vực này, giá vàng có thể lùi về 3.995 USD/ounce, xa hơn là khoảng 3.960 USD/ounce. Ở chiều tăng, giá kim loại quý cần vượt và giữ vững trên 4.101 USD/ounce trước khi hướng tới các vùng 4.114 USD/ounce và 4.166 USD/ounce.

Tâm lý giới phân tích cũng cho thấy triển vọng tuần tới chưa rõ ràng. Trong số 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát của một trang chuyên về kim loại quý, 29% dự báo giá tăng, 35% cho rằng giá giảm và 35% nhận định thị trường đi ngang. Với nhà đầu tư cá nhân, 47% kỳ vọng vàng tăng, 30% dự báo giảm và 23% giữ quan điểm trung lập. Những con số trên cho thấy thị trường vẫn thiếu sự đồng thuận.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.046 USD/ounce (tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/8, giá vàng ngày 2/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.