4 khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), một số khoản thưởng được miễn tính vào thu nhập chịu thuế. Cụ thể, gồm tiền thưởng gắn với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, Khen thưởng như Chiến sĩ thi đua, Lao động tiên tiến cùng các danh hiệu, phần thưởng do Nhà nước phong tặng. Các khoản thưởng kèm Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Giấy khen, Bằng khen, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước... cũng không thuộc diện chịu thuế nếu được trao đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, tiền thưởng đi kèm các giải thưởng quốc gia hoặc quốc tế đã được Nhà nước Việt Nam công nhận; tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát minh, sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận; và tiền thưởng dành cho cá nhân phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật cũng được miễn thuế.

Những khoản này được xem là hình thức khen thưởng đặc biệt, không gắn trực tiếp với quan hệ tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp, nên không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các quy định này đến nay vẫn còn hiệu lực, áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, có thu nhập chịu thuế theo Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP.

Ảnh minh họa: Giang Huy.

Theo quy định hiện hành, các khoản tiền thưởng gắn với tiền lương, tiền công của người lao động về nguyên tắc vẫn được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp đặc biệt được miễn thuế nêu trên.

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng tiền, tài sản hoặc các hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất - kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc.

Theo điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản thưởng dưới mọi hình thức đều là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trừ những trường hợp đặc biệt được miễn thuế. Như vậy, nếu người lao động được thưởng bằng hiện vật như hàng hóa, sản phẩm, voucher, chuyến du lịch... mà không thuộc nhóm thưởng đặc biệt, giá trị hiện vật vẫn phải cộng vào thu nhập chịu thuế theo giá do đơn vị chi trả công bố hoặc theo chứng từ, hóa đơn làm căn cứ tính thuế.