Kinh tế 24h: Kho bạc làm xuyên lễ để kịp chi quà 100.000 đồng trước 2/9 cho người dân

Kho bạc làm xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân

Tối 28/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố Bộ Chính trị đồng ý tặng 100.000 đồng tiền mặt cho mỗi công dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đảm nhiệm giải ngân qua ngân hàng thương mại, duy trì hoạt động xuyên lễ 1-2/9 để đảm bảo quà đến tay người dân trước 2/9. Các nghiệp vụ thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với ngân hàng được thực hiện, với thời điểm ngừng nhận giao dịch là 16h và dừng đề nghị quyết toán lúc 16h40.

KBNN tạm dừng chuẩn hóa mã ngân hàng 8 số để ưu tiên tiến độ tặng quà, sẽ triển khai lại sau. Các giám đốc khu vực được yêu cầu chỉ đạo đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo ngay vướng mắc để xử lý kịp thời. Tính đến 28/8, 18 ngân hàng liên kết với VNeID để nhận trợ cấp an sinh xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank, Co-opBank. Sắp tới, thêm ngân hàng có thể tham gia. Người dân cũng có thể nhận tiền qua Mobile Money của VNPT.

Chính sách này nhằm đảm bảo mọi công dân nhận quà đúng hạn, không bỏ sót, phản ánh nỗ lực của Chính phủ trong hỗ trợ an sinh xã hội nhân dịp lễ lớn. KBNN và các ngân hàng phối hợp chặt chẽ để hệ thống thanh toán thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời duy trì tính minh bạch trong quản lý và giải ngân nguồn kinh phí.

Đề xuất không lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đề xuất bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã, chỉ giữ kế hoạch sử dụng đất 5 năm dựa trên chỉ tiêu cấp tỉnh, nhằm giảm thủ tục, tránh chồng chéo và tăng tính thống nhất. Đại diện TP.HCM đề nghị bỏ kế hoạch 5 năm cấp xã, thay bằng tuân thủ quy hoạch đô thị, nông thôn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng tình, cho rằng quy hoạch đô thị, nông thôn đã phủ kín, đủ thay thế quy hoạch đất đai, giúp quản lý hiệu quả hơn.

Hiện, quy hoạch đất cấp xã định hướng phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, nhưng gây vướng mắc do thường xuyên phải điều chỉnh. 12/14 tỉnh phía Bắc đề xuất thay bằng kế hoạch 5 năm linh hoạt hơn. Về tài chính đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bảng giá đất và hệ số điều chỉnh làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính, bồi thường, bổ sung chi phí hạ tầng. Lâm Đồng nhấn mạnh hệ số biến động giá cần dựa trên dữ liệu thực tế, đề xuất trả tiền đất một lần cho cả dự án.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị phân biệt đất trong và ngoài hạn mức để giảm chi phí cho cá nhân, cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khi mua dự án. TP.HCM đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập thuê đất trả tiền hàng năm, rút ngắn thông báo thu hồi đất, đối thoại công khai trong 30 ngày. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp thu ý kiến, hoàn thiện thể chế theo Nghị quyết 18, đảm bảo bảng giá đất hài hòa lợi ích, dựa trên thị trường, tránh rủi ro pháp lý. Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2026.

Bamboo Capital bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, cổ phiếu BCG tăng trần

Ngày 29/8/2025, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) thông qua đơn từ nhiệm của ông Phạm Hữu Quốc (Tổng Giám đốc từ tháng 5/2025), bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard (quốc tịch Singapore) làm Tổng Giám đốc mới. Đây là CEO thứ 4 của BCG trong năm 2025, tiếp nối sự biến động nhân sự lớn sau các sự kiện như khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam (tháng 3), qua đời của Chủ tịch Kou Kok Yiow (tháng 3) và nhiều thay đổi lãnh đạo trước đó.

Ông Leonard, cử nhân khoa học Đại học Quản lý Singapore, gia nhập BCG từ 2016, có gần 10 năm kinh nghiệm trong hệ sinh thái tập đoàn. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT BCG Energy và Thành viên HĐQT BCG Land. Việc bổ nhiệm ông được xem là bước tiến trong tái cấu trúc BCG, tăng cường quản lý quốc tế.

Cùng ngày, BCG bổ nhiệm bà Thái Hồng Ngọc (Thạc sĩ phân tích tài chính) làm Phó Tổng Giám đốc, tăng cường năng lực tài chính. Trước đó, từ 6/6/2025, ông Hoàng Trung Thành (Tiến sĩ quản trị kinh doanh) làm Phó Tổng Giám đốc; ông Dương Thành Tín (cử nhân tài chính ngân hàng, sinh 1995) phụ trách quản trị công ty. HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Minh Tuấn (Phó Chủ tịch thứ nhất), ông sẽ tập trung điều hành BCG Energy với vai trò Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Trên thị trường, cổ phiếu BCG tăng trần 6,93% lên 3.860 đồng/cổ phiếu, thanh khoản vọt lên 11,3 triệu đơn vị (tăng 2,2 lần phiên trước), với gần 5 triệu cổ phiếu dư mua giá trần. Các mã hệ sinh thái như BGE tăng 4,92%, TCD trần, BCR tăng 5,26%, phản ánh tâm lý tích cực từ thay đổi nhân sự. BCG dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2024 tháng 9/2025, đang tái cấu trúc nợ và hoàn thiện báo cáo quý 2.

Giá dầu giảm do lo ngại nhu cầu tại Mỹ suy yếu sau mùa Hè

Giá dầu thế giới giảm trong phiên chiều 28/8/2025 do lo ngại nhu cầu xăng dầu tại Mỹ suy yếu sau mùa Hè. Giá dầu Brent giảm 0,73% xuống 67,55 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,80% còn 63,64 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu tăng giá nhờ báo cáo của EIA cho thấy dự trữ dầu thô Mỹ giảm 2,4 triệu thùng tuần kết thúc 22/8, vượt dự báo 1,9 triệu thùng. Tuy nhiên, chuyên gia Priyanka Sachdeva (Phillip Nova) nhận định tốc độ giảm dự trữ chậm hơn, làm giảm động lực tăng giá.

Nhu cầu dầu mỏ vẫn cao trước kỳ nghỉ lễ Lao động Mỹ, nhưng Tony Sycamore (IG) cho rằng mùa Hè lái xe kết thúc đánh dấu giai đoạn nhu cầu giảm. Thị trường cũng theo dõi phản ứng của Ấn Độ trước áp lực từ Mỹ yêu cầu ngừng mua dầu Nga, sau khi Mỹ nâng thuế nhập khẩu hàng Ấn Độ từ 25% lên 50% từ 27/8. Áp lực này có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu.

Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất ngắn hạn hỗ trợ thị trường dầu, vì kích thích kinh tế có thể tăng nhu cầu. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu Mỹ sau mùa Hè và căng thẳng thương mại Mỹ-Ấn là yếu tố chính khiến giá dầu giảm. Nhà đầu tư đang chờ thêm dữ liệu kinh tế và phản ứng từ New Delhi để đánh giá tác động dài hạn.

Giá dầu dự kiến tiếp tục biến động trong bối cảnh chính sách thuế quan và động thái từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt khi Mỹ chuẩn bị công bố dữ liệu GDP và PCE, ảnh hưởng đến chính sách lãi suất và nhu cầu năng lượng.