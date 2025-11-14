8 thứ trong nhà âm thầm ngốn hết ví tiền bạn

Thiết bị điện tử cũ

Theo Abid Salahi, đồng sáng lập FinlyWealth (nền tảng tư vấn tài chính cá nhân và quản lý tài sản ở Mỹ), các thiết bị điện tử cũ - đặc biệt là tủ lạnh và máy điều hòa sản xuất trước năm 2001 - là những thứ ngốn điện hàng đầu. "Một chiếc tủ lạnh 20 năm tuổi có thể tiêu thụ tới 1.700 kWh mỗi năm", Salahi nói.

Việc thay thế đồ điện tử cũ bằng các mẫu tiết kiệm điện có thể giúp giảm tiêu thụ điện ít nhất 15%, từ đó giúp tiết kiệm một khoản không nhỏ cho ví tiền của bạn.

Nhà quá rộng

Những ngôi nhà có diện tích lớn thường kéo theo hóa đơn điện nước cao, thuế bất động sản tăng và chi phí bảo dưỡng đắt đỏ. Việc thu hẹp không gian sống xuống mức phù hợp hơn có thể giúp cắt giảm đáng kể các khoản chi này.

"Chẳng hạn, chuyển từ một ngôi nhà rộng khoảng 230 m2 xuống khoảng 140 m2 có thể giúp tiết kiệm nhờ giảm chi phí điện nước, thuế nhà đất và bảo dưỡng", Salahi cho biết.

Ôtô ít sử dụng

"Những chiếc xe hiếm khi được dùng tới không chỉ là tài sản mất giá mà còn là khoản tốn kém ngầm", Salahi nhận định. Ngay cả khi không chạy, ôtô vẫn phải chi cho bảo hiểm, phí đăng ký và bảo dưỡng định kỳ.

"Bán bớt một chiếc xe có thể giúp tiết kiệm trung bình khoảng 5.000 USD chi phí sở hữu, chưa kể khoản tiền thu được từ việc bán xe", ông nói thêm.

Sân vườn rộng và cảnh quan phức tạp

Những sân vườn rộng và cảnh quan cầu kỳ có thể trông ấn tượng, nhưng đi kèm với chi phí bảo dưỡng cao. Theo Salahi, chỉ riêng nước, phân bón, dụng cụ và dịch vụ chuyên nghiệp, một sân vườn lớn được chăm sóc cẩn thận có thể tốn hơn 3.000 USD mỗi năm.

Ông gợi ý cân nhắc thay thế một phần sân vườn bằng các loại cây bản địa ít phải chăm sóc theo phong cách xeriscaping (phương pháp thiết kế và trồng vườn tiết kiệm nước) để giảm đáng kể chi phí duy trì hàng năm.

Thiết bị tập gym hoặc thẻ hội viên không sử dụng

"Thiết bị tập gym bỏ không chiếm diện tích và là khoản đầu tư lãng phí có thể thu hồi lại", Salahi nhận định.

Loại bỏ những thiết bị tiêu thụ điện năng cao này cũng có thể tiết kiệm hơn 100 USD mỗi năm tiền điện. Bên cạnh đó, các khoản hội viên phòng gym, ứng dụng thể dục hay các dịch vụ đăng ký khác không sử dụng cũng nhanh chóng cộng dồn. Hãy xem lại các khoản chi hàng tháng và hủy bất cứ dịch vụ nào bạn không dùng trong 30 ngày qua.

Thiết bị văn phòng tại nhà lỗi thời

Các thiết bị văn phòng tại nhà, đặc biệt với những người làm việc từ xa, thường sở hữu công nghệ lỗi thời. Máy in, máy quét và máy fax cũ tiêu thụ nhiều điện năng và tốn kém mực in. Salahi khuyên nên tập trung sử dụng một thiết bị đa năng, tiết kiệm điện, giúp tiết kiệm hàng trăm USD mỗi năm từ chi phí điện và vật tư tiêu hao.

Quần áo cổ điển hoặc khó bảo quản

Quần áo vintage và hàng secondhand có thể rất hấp dẫn, nhưng nếu bạn có những món đồ trong tủ mà không bao giờ mặc hoặc khó chăm sóc (ví dụ phải giặt khô), bạn nên cân nhắc tặng hoặc bán chúng.

Điều này cũng áp dụng cho trang phục hóa trang hay những món đồ chỉ mặc một lần, mà bạn có lẽ sẽ không dùng lại. Hãy bán quần áo còn tốt trên các nền tảng thanh lý, đồng thời tránh mua sắm thời trang theo cảm hứng trong tương lai.

Quá nhiều thiết bị nhà thông minh

"Việc sử dụng quá nhiều thiết thông minh cho gia đình có vẻ tiện lợi nhưng có thể làm tăng đáng kể hóa đơn tiền điện của bạn", Salahi nhận xét. "Một ngôi nhà đầy loa thông minh, màn hình và các thiết bị kết nối internet có khả năng giao tiếp, thu thập dữ liệu khác luôn bật có thể làm tăng thêm 50 đến 100 USD vào chi phí điện hàng năm của bạn",

Hãy tinh gọn hệ thống nhà thông minh, chỉ giữ lại những thiết bị thực sự cần thiết để giảm bớt các chi phí điện ẩn này. Việc bỏ những món đồ này không chỉ giúp tiết kiệm ngay lập tức mà còn giúp bạn nuôi dưỡng tư duy sở hữu có lựa chọn lọc, đánh giá kỹ năng chi phí thực sự của những gì mình đang sở hữu.