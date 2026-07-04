Mỗi trọng tài ở World Cup 2026 có thể bỏ túi hơn 2,6 tỷ đồng

Giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico quy tụ 52 trọng tài đến từ nhiều liên đoàn thành viên của FIFA. Bên cạnh áp lực chuyên môn và sự soi xét từ hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, họ còn được hưởng mức đãi ngộ thuộc nhóm cao nhất trong nghề trọng tài bóng đá.

Theo The Times, một trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 có thể kiếm được tối đa 100.000 USD. Ngoài khoản thù lao cơ bản, các trọng tài còn nhận thêm tiền thưởng khi được phân công điều hành các trận đấu ở những vòng đấu quan trọng. Điều đó đồng nghĩa người cầm còi trong trận chung kết sẽ là người nhận mức thu nhập cao nhất giải.

Để có thể kiếm được khoản thù lao kếch xù ở World Cup 2026, các trọng tài phải trải qua cuộc tuyển chọn cực kỳ khắt khe.

Con số này cho thấy sự gia tăng đáng kể so với World Cup 2014. Cách đây 12 năm, thu nhập của các trọng tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ bằng khoảng một nửa mức có thể nhận được ở kỳ World Cup hiện nay.

Mức thù lao tại World Cup 2026 cao hơn đáng kể so với các kỳ trước, trong bối cảnh công tác trọng tài ngày càng nhận được nhiều sự chú ý tại các giải đấu lớn. Dù vậy, xét trên cả một mùa giải, World Cup vẫn chưa phải nguồn thu nhập chính của nhiều trọng tài hàng đầu thế giới.

Tại giải Ngoại hạng Anh, các trọng tài thuộc nhóm ưu tú nhận mức lương dao động từ 227.000 đến 240.000 USD mỗi mùa. Tuy nhiên, khoản tiền này được trả cho khoảng 9 tháng làm việc liên tục, thay vì chỉ hơn một tháng thi đấu như tại World Cup.

Tại Tây Ban Nha, dữ liệu do tờ The Athletic công bố cho thấy các trọng tài La Liga nhận mức lương cố định khoảng 157.000 USD mỗi năm. Ngoài ra, họ còn được trả thêm khoảng 5.375 USD cho mỗi trận đấu điều hành và khoảng 29.000 USD/năm cho bản quyền hình ảnh.

Trong khi đó, tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS), thu nhập của trọng tài được xác định theo thâm niên và kinh nghiệm. Theo thỏa thuận giữa Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp Mỹ và ban tổ chức giải đấu, những trọng tài mới trong giai đoạn thử việc nhận khoảng 89.000 USD mỗi năm. Mức cao nhất dành cho các trọng tài đã điều hành hơn 300 trận có thể đạt khoảng 176.000 USD/năm.

So sánh với các giải vô địch quốc gia lớn cho thấy World Cup mang đến cơ hội kiếm tiền rất đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để có mặt tại World Cup, các trọng tài phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe của FIFA, bao gồm đánh giá chuyên môn, thể lực và kinh nghiệm điều hành ở cấp độ quốc tế. Thù lao hấp dẫn, nhưng để có cơ hội giành được thù lao ấy là điều chẳng hề dễ dàng.