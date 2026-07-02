2 tỷ phú đứng sau giấc mơ vô địch World Cup 2026 của ĐT Mỹ và HLV Mauricio Pochettino

Những tỷ phú Mỹ đứng sau giấc mơ lớn của ĐT Mỹ và HLV Mauricio Pochettino

Sân Levi's Stadium tại Santa Clara với sức chứa hơn 70.000 chỗ ngồi đã chật kín khán giả vào tối thứ Tư, khi người hâm mộ Mỹ đổ về để cổ vũ thầy trò HLV Mauricio Pochettino trong trận đấu gặp Bosnia và Herzegovina.

Hàng chục triệu người khác cũng theo dõi qua truyền hình trên khắp nước Mỹ, hào hứng chứng kiến đội đồng chủ nhà giành vé vào vòng 1/8 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 và tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới giấc mơ bất tử tại World Cup. Cả nước Mỹ dường như đang bị cuốn theo cơn sốt bóng đá, khi cơ hội đang ở trước mắt.

HLV Mauricio Pochettino. Ảnh: AP.

Thế nhưng, nếu không có một cuộc trò chuyện qua tin nhắn giữa những người bạn cũ, một bữa sáng tại một nhà hàng Italia ở New York và một cuộc điện thoại giữa hai tỷ phú trong giới tài chính, hành trình của Mauricio Pochettino cùng ĐT Mỹ có lẽ chưa bao giờ bắt đầu.

Scott Goodwin ngồi trong văn phòng nhìn ra đường chân trời New York. Là đối tác điều hành của Diameter Capital Partners - quỹ đầu tư tín dụng trị giá khoảng 30 tỷ USD do ông đồng sáng lập cùng Jonathan Lewinsohn - Goodwin nhớ lại mùa hè năm 2024, thời điểm mọi thứ bắt đầu thay đổi.

"Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn sửa chữa một thứ đang bị hỏng”, Goodwin chia sẻ với Telegraph Sport.

Ít lâu trước đó, ông vừa chứng kiến ĐT Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng Copa America. Timothy Weah nhận thẻ đỏ vì đấm vào đầu đối thủ trong trận thua Panama 1-2, rồi vài ngày sau ĐT Mỹ tiếp tục thất bại trước Uruguay. Theo Goodwin, mọi thứ lúc ấy thực sự là một mớ hỗn độn.

Ông lập tức cầm điện thoại và nhắn tin cho ba người bạn thân lâu năm để bày tỏ sự thất vọng với đội tuyển cũng như HLV Gregg Berhalter.

Hai trong số họ là cựu tuyển thủ Mỹ Kyle Martino và Alecko Eskandarian. Người còn lại là Sean Feeney - chủ chuỗi nhà hàng tại New York và cựu chuyên gia giao dịch tín dụng của Goldman Sachs. Cả ba từng thi đấu cùng nhau khi còn học tại Đại học Virginia.

Đối với Goodwin, việc tuyển nữ Mỹ bổ nhiệm Emma Hayes vào đầu năm 2024 đã gieo trong ông một ý tưởng. Cựu HLV Chelsea Women nhanh chóng thay đổi văn hóa đội bóng, mạnh dạn sử dụng những gương mặt mới và sau đó đưa tuyển nữ Mỹ giành HCV Olympic Paris. Goodwin tin rằng đội tuyển nam cũng cần một nhân vật có sức ảnh hưởng tương tự.

Tháng 7/2024, chưa đầy hai tuần sau thất bại ở Copa America, Gregg Berhalter bị sa thải.

Goodwin đặc biệt chú ý khi đọc được thông tin Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer) đã tiếp cận Jurgen Klopp - người vừa chia tay Liverpool sau chín năm dẫn dắt.

Ông lập tức nhắn tin lại cho nhóm bạn.

Klopp khi ấy đã quyết định tạm nghỉ bóng đá. Nhưng ngay cả khi ông sẵn sàng nhận việc thì US Soccer cũng không đủ khả năng chi trả mức lương.

"Tôi liền hỏi: 'Nếu tôi trả phần chênh lệch thì sao?'. Họ tưởng tôi đang đùa”, Goodwin kể lại.

Nhưng ông hoàn toàn nghiêm túc.

Eskandarian, người từng là đồng đội của David Beckham tại LA Galaxy và hiện giữ vai trò điều hành ở MLS, đã giới thiệu Goodwin với Leah Burton - Giám đốc phát triển của US Soccer.

Mọi việc nhanh chóng được xúc tiến. Không lâu sau, Goodwin đã có bữa sáng cùng Giám đốc điều hành Liên đoàn là JT Batson tại nhà hàng Italy Locanda Verde ở khu Tribeca, New York.

Goodwin nhận thấy Batson là người có cùng chí hướng. Vị CEO trình bày tầm nhìn phát triển bóng đá Mỹ và tiết lộ những ứng viên thay thế Berhalter.

Jurgen Klopp đã được nhắc đến công khai. Pep Guardiola cũng nằm trong danh sách cân nhắc.

Tuy nhiên, Goodwin cho rằng Mauricio Pochettino mới là lựa chọn phù hợp nhất, bởi ông từng xây dựng thành công một tập thể trẻ trung tại Tottenham và đưa đội bóng vào tới chung kết Champions League.

Kết thúc buổi gặp, Goodwin khẳng định sẽ hỗ trợ bằng mọi cách có thể.

Trong vài tuần tiếp theo, Batson cùng các cộng sự đạt được thỏa thuận có thời hạn hai năm với Pochettino, kéo dài đến hết World Cup 2026.

Nhưng vẫn còn một trở ngại rất lớn.

Mức lương mà chiến lược gia người Argentina yêu cầu vượt xa khả năng tài chính của US Soccer.

Batson liên lạc lại với Goodwin và cho biết một số "đối tác thương mại" sẵn sàng tài trợ một phần, nếu ông có thể đảm nhận phần còn lại.

Goodwin thực sự bất ngờ trước số tiền phải bỏ ra. Ông từ chối tiết lộ con số cụ thể, nhưng thừa nhận mình không ngờ rằng còn phải chi trả cả lương cho ban huấn luyện.

"Tôi nói với họ rằng tôi phải gọi cho một người bạn”.

Người bạn đó chính là Kenneth C. Griffin - tỷ phú sáng lập và CEO quỹ đầu cơ Citadel tại Miami, đồng thời là một nhà từ thiện nổi tiếng.

Trước đó, Griffin đã nhiều lần tài trợ cho các chương trình phát triển bóng đá Mỹ, trong đó có các khoản đóng góp 3 triệu USD và 5 triệu USD để xây dựng tổng cộng 100 sân bóng mini tại các khu dân cư khó khăn ở Chicago và Miami.

Griffin và Goodwin vốn quen biết nhau trong giới tài chính ở Nam Florida.

"Tôi nói với Ken rằng đây là cơ hội để thay đổi tương lai của bóng đá Mỹ”.

"Tôi tin rằng nếu đội tuyển quốc gia thành công thì hiệu ứng tích cực sẽ lan tỏa xuống mọi cấp độ của bóng đá Mỹ. Đó mới là mục tiêu lớn nhất”.

Theo Goodwin, cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh và Griffin lập tức đồng ý.

Niềm vui của ĐT Mỹ. Ảnh: AP.

Sau này, Griffin chia sẻ:

"Bóng đá là một trong những môn thể thao phổ biến nhất nước Mỹ. Khi đội tuyển quốc gia thi đấu thành công, sức lan tỏa của môn thể thao này sẽ còn lớn hơn nữa”.

"Các cầu thủ cũng có cơ hội trở thành những hình mẫu truyền cảm hứng cho hàng triệu trẻ em Mỹ thông qua tinh thần đồng đội, sự tận tụy và ý chí không bỏ cuộc”.

"Thể thao đồng đội dạy cho giới trẻ những kỹ năng sống quan trọng. Chúng tôi muốn mang món quà mang tên bóng đá đến với càng nhiều trẻ em càng tốt”.

US Soccer chưa bao giờ xác nhận thông tin tổng chi phí để bổ nhiệm Pochettino cùng ban huấn luyện, cộng với khoản đền bù hợp đồng của Berhalter, lên tới khoảng 20 triệu USD.

Nhưng đến thời điểm hiện tại, khoản đầu tư ấy được xem là hoàn toàn xứng đáng.

"Lúc đầu có nhiều người phản đối vì ông ấy phá bỏ gần như mọi thứ để xây dựng lại từ đầu”, Goodwin nói.

"Nhưng tôi luôn tin đó là hướng đi đúng, bởi cách làm cũ rõ ràng không mang lại hiệu quả”.

Theo Goodwin, bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm ngoái, khi ĐT Mỹ lần lượt đánh bại Nhật Bản, Australia, Paraguay và đặc biệt là nghiền nát Uruguay với tỷ số 5-1 - màn trình diễn hoàn toàn trái ngược với thất bại ở Copa America.

Sau trận đấu ấy, Goodwin ngạc nhiên khi thấy Pochettino bị chất vấn về việc nhiều "ngôi sao quen thuộc" không góp mặt.

Theo ông, đó là sự hiểu lầm.

Triết lý của Pochettino là tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt và xây dựng một tập thể không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Goodwin nhớ lại một bộ phim nổi tiếng về khúc côn cầu trên băng mang tên Miracle, kể về kỳ tích của đội tuyển Mỹ tại Olympic.

Trong phim có câu nói nổi tiếng của HLV Herb Brooks:

"Tôi không tìm những cầu thủ giỏi nhất. Tôi tìm những cầu thủ phù hợp nhất”.

Goodwin nhắn tin cho Pochettino:

"Anh phải xem bộ phim này trên chuyến bay về. Những gì bộ phim nói về xây dựng tập thể, tạo niềm tin và tinh thần chiến thắng sẽ rất hợp với anh”.

Pochettino đã xem.

Ông xúc động đến mức bật khóc.

Khi đến đoạn Herb Brooks nói về việc lựa chọn "đúng cầu thủ thay vì cầu thủ giỏi nhất", Pochettino dừng bộ phim, chụp màn hình câu thoại ấy rồi gửi lại cho Goodwin.

Trong 18 tháng qua, Goodwin và Pochettino đã trở nên rất thân thiết. Hai người gặp nhau tại New York, London và Palm Beach (Florida).

Đầu năm nay, Goodwin còn mời Pochettino đến nói chuyện với toàn bộ nhân viên của Diameter tại văn phòng ở London.

Ông kể:

"Mauricio nói về cách xây dựng đội ngũ, phát triển người trẻ mà không làm họ mất tự tin, cách truyền động lực cho những người đã thành công để họ tiếp tục vươn lên”.

"Ông ấy là một con người rất giàu cảm xúc. Ông đối xử với tất cả mọi người như nhau, từ nhân viên phục vụ, người pha cà phê cho đến ngôi sao lớn nhất”.

"Khả năng thấu hiểu tâm lý con người, xây dựng tập thể và truyền cảm hứng của ông ấy thật đáng kinh ngạc. Đội ngũ của tôi đều rất thích buổi nói chuyện đó”.

Goodwin tin rằng việc bổ nhiệm Pochettino, giống như trường hợp Emma Hayes ở tuyển nữ, đã tạo ra một chuẩn mực mới cho bóng đá Mỹ về chất lượng HLV cần hướng tới trong tương lai.

Được biết, US Soccer đã đề nghị gia hạn hợp đồng với Pochettino đến hết World Cup 2030, nhưng mọi quyết định sẽ được đưa ra sau khi World Cup 2026 kết thúc.

Về phần mình, Goodwin khẳng định ông mơ một ngày được chứng kiến tuyển Mỹ vô địch World Cup.

"Dù là mùa hè này, năm 2030 hay 2034, điều đó rồi sẽ xảy ra”.

"Có những người chỉ sống với những giấc mơ. Còn tôi nghĩ, hãy sống để biến giấc mơ thành hiện thực. Và giấc mơ này đang dần trở thành sự thật”.