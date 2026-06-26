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Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026 Neymar

Khu biệt thự gia đình Neymar thuê có giá hơn 100 triệu đồng mỗi ngày được bố trí như khu nghỉ dưỡng khép kín, gồm 14 phòng ngủ cùng nhiều không gian giải trí.

Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026 - 1

Neymar vừa trở lại trong màu áo Brazil trong trận gặp Scotland sáng 25/6, sau gần 1.000 ngày nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối.

Theo CNN Brasil, cha của Neymar đã thuê biệt thự Eagle Cove tại Florida (Mỹ) làm nơi lưu trú cho gia đình, bạn bè trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Biệt thự nằm trong khu Eagle Estates thuộc Reunion Resort & Golf Club, thành phố Kissimmee, bang Florida (Mỹ). Công trình cách Walt Disney World khoảng 9,7 km.

Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026 - 2

Theo đơn vị quản lý, biệt thự có diện tích sử dụng khoảng 1.988 m2, gồm 14 phòng ngủ, 16 phòng tắm và sức chứa tối đa 36 người.

Mức thuê biệt thự được công bố là tối đa 3.370 euro, tức khoảng 102 triệu đồng một ngày. Giá trị bất động sản được ước tính khoảng 10,8 triệu bảng, tương đương 380 tỷ đồng.
Mức thuê biệt thự được công bố là tối đa 3.370 euro, tức khoảng 102 triệu đồng một ngày. Giá trị bất động sản được ước tính khoảng 10,8 triệu bảng, tương đương 380 tỷ đồng.

Mức thuê biệt thự được công bố là tối đa 3.370 euro, tức khoảng 102 triệu đồng một ngày. Giá trị bất động sản được ước tính khoảng 10,8 triệu bảng, tương đương 380 tỷ đồng.

Không gian sinh hoạt chung bên trong biệt thự được thiết kế theo dạng mở, kết nối phòng khách, khu ăn uống và bếp.
Không gian sinh hoạt chung bên trong biệt thự được thiết kế theo dạng mở, kết nối phòng khách, khu ăn uống và bếp.

Không gian sinh hoạt chung bên trong biệt thự được thiết kế theo dạng mở, kết nối phòng khách, khu ăn uống và bếp.

Khu bếp có hệ thiết bị hiện đại dành cho nhu cầu nấu nướng, quây quần của gia đình đông người.
Khu bếp có hệ thiết bị hiện đại dành cho nhu cầu nấu nướng, quây quần của gia đình đông người.
Khu bếp có hệ thiết bị hiện đại dành cho nhu cầu nấu nướng, quây quần của gia đình đông người.

Khu bếp có hệ thiết bị hiện đại dành cho nhu cầu nấu nướng, quây quần của gia đình đông người.

Các phòng ngủ bố trí khép kín, kèm phòng tắm riêng. Phần lớn không gian sử dụng bảng màu trung tính, nội thất kích thước lớn và cửa kính hướng ra ban công hoặc khu hồ bơi.
Các phòng ngủ bố trí khép kín, kèm phòng tắm riêng. Phần lớn không gian sử dụng bảng màu trung tính, nội thất kích thước lớn và cửa kính hướng ra ban công hoặc khu hồ bơi.
Các phòng ngủ bố trí khép kín, kèm phòng tắm riêng. Phần lớn không gian sử dụng bảng màu trung tính, nội thất kích thước lớn và cửa kính hướng ra ban công hoặc khu hồ bơi.
Các phòng ngủ bố trí khép kín, kèm phòng tắm riêng. Phần lớn không gian sử dụng bảng màu trung tính, nội thất kích thước lớn và cửa kính hướng ra ban công hoặc khu hồ bơi.

Các phòng ngủ bố trí khép kín, kèm phòng tắm riêng. Phần lớn không gian sử dụng bảng màu trung tính, nội thất kích thước lớn và cửa kính hướng ra ban công hoặc khu hồ bơi.

Các phòng tắm sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp gạch thẻ, gạch lát họa tiết hình học và chi tiết kim loại màu đen để tạo tương phản.
Các phòng tắm sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp gạch thẻ, gạch lát họa tiết hình học và chi tiết kim loại màu đen để tạo tương phản.
Các phòng tắm sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp gạch thẻ, gạch lát họa tiết hình học và chi tiết kim loại màu đen để tạo tương phản.
Các phòng tắm sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp gạch thẻ, gạch lát họa tiết hình học và chi tiết kim loại màu đen để tạo tương phản.

Các phòng tắm sử dụng gam trắng chủ đạo, kết hợp gạch thẻ, gạch lát họa tiết hình học và chi tiết kim loại màu đen để tạo tương phản.

Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026 - 18

Điểm nhấn nằm ở khu phòng trẻ em lấy cảm hứng từ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao (Star Wars).

Hành lang khu vực này sử dụng các mảng tường kim loại, hệ đèn màu, họa tiết hình học và mô hình nhân vật. Khu vực này còn có mô hình Darth Vader (nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong Star Wars) kích thước tương đương người thật.
Hành lang khu vực này sử dụng các mảng tường kim loại, hệ đèn màu, họa tiết hình học và mô hình nhân vật. Khu vực này còn có mô hình Darth Vader (nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong Star Wars) kích thước tương đương người thật.
Hành lang khu vực này sử dụng các mảng tường kim loại, hệ đèn màu, họa tiết hình học và mô hình nhân vật. Khu vực này còn có mô hình Darth Vader (nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong Star Wars) kích thước tương đương người thật.
Hành lang khu vực này sử dụng các mảng tường kim loại, hệ đèn màu, họa tiết hình học và mô hình nhân vật. Khu vực này còn có mô hình Darth Vader (nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong Star Wars) kích thước tương đương người thật.

Hành lang khu vực này sử dụng các mảng tường kim loại, hệ đèn màu, họa tiết hình học và mô hình nhân vật. Khu vực này còn có mô hình Darth Vader (nhân vật phản diện mang tính biểu tượng trong Star Wars) kích thước tương đương người thật.

Khu giải trí được bố trí thành nhiều cụm chức năng như bàn bi-a, trò chơi điện tử...
Khu giải trí được bố trí thành nhiều cụm chức năng như bàn bi-a, trò chơi điện tử...
Khu giải trí được bố trí thành nhiều cụm chức năng như bàn bi-a, trò chơi điện tử...
Khu giải trí được bố trí thành nhiều cụm chức năng như bàn bi-a, trò chơi điện tử...

Khu giải trí được bố trí thành nhiều cụm chức năng như bàn bi-a, trò chơi điện tử...

Khu bowling gồm hai làn chơi đặt trong phòng riêng, tích hợp màn hình chấm điểm và hệ thống trả bóng tự động. Bên ngoài là quầy bar nhỏ với tivi, tủ lạnh và bàn ghế cao, phục vụ nhu cầu nghỉ giữa các lượt chơi.
Khu bowling gồm hai làn chơi đặt trong phòng riêng, tích hợp màn hình chấm điểm và hệ thống trả bóng tự động. Bên ngoài là quầy bar nhỏ với tivi, tủ lạnh và bàn ghế cao, phục vụ nhu cầu nghỉ giữa các lượt chơi.
Khu bowling gồm hai làn chơi đặt trong phòng riêng, tích hợp màn hình chấm điểm và hệ thống trả bóng tự động. Bên ngoài là quầy bar nhỏ với tivi, tủ lạnh và bàn ghế cao, phục vụ nhu cầu nghỉ giữa các lượt chơi.

Khu bowling gồm hai làn chơi đặt trong phòng riêng, tích hợp màn hình chấm điểm và hệ thống trả bóng tự động. Bên ngoài là quầy bar nhỏ với tivi, tủ lạnh và bàn ghế cao, phục vụ nhu cầu nghỉ giữa các lượt chơi.

Biệt thự còn có phòng gym, khu spa với phòng xông hơi riêng. Các tiện ích được phân tán theo từng tầng, hạn chế tập trung đông người tại một khu vực.
Biệt thự còn có phòng gym, khu spa với phòng xông hơi riêng. Các tiện ích được phân tán theo từng tầng, hạn chế tập trung đông người tại một khu vực.

Biệt thự còn có phòng gym, khu spa với phòng xông hơi riêng. Các tiện ích được phân tán theo từng tầng, hạn chế tập trung đông người tại một khu vực.

Khu mô phỏng golf được trang bị màn chiếu lớn, thảm cỏ nhân tạo, bộ gậy và màn hình điều khiển, cho phép người dùng luyện tập trong nhà. Sân bóng rổ trong nhà dùng sàn gỗ, vạch kẻ tiêu chuẩn và tường ốp đệm màu xanh để giảm va chạm.
Khu mô phỏng golf được trang bị màn chiếu lớn, thảm cỏ nhân tạo, bộ gậy và màn hình điều khiển, cho phép người dùng luyện tập trong nhà. Sân bóng rổ trong nhà dùng sàn gỗ, vạch kẻ tiêu chuẩn và tường ốp đệm màu xanh để giảm va chạm.

Khu mô phỏng golf được trang bị màn chiếu lớn, thảm cỏ nhân tạo, bộ gậy và màn hình điều khiển, cho phép người dùng luyện tập trong nhà. Sân bóng rổ trong nhà dùng sàn gỗ, vạch kẻ tiêu chuẩn và tường ốp đệm màu xanh để giảm va chạm.

Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế dạng uốn cong, kết hợp bồn sục, cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh bể bơi bố trí hàng cọ, cây nhiệt đới, khu ghế nghỉ, tạo thành không gian thư giãn tách khỏi khu sinh hoạt trong nhà.
Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế dạng uốn cong, kết hợp bồn sục, cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh bể bơi bố trí hàng cọ, cây nhiệt đới, khu ghế nghỉ, tạo thành không gian thư giãn tách khỏi khu sinh hoạt trong nhà.
Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế dạng uốn cong, kết hợp bồn sục, cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh bể bơi bố trí hàng cọ, cây nhiệt đới, khu ghế nghỉ, tạo thành không gian thư giãn tách khỏi khu sinh hoạt trong nhà.
Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế dạng uốn cong, kết hợp bồn sục, cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh bể bơi bố trí hàng cọ, cây nhiệt đới, khu ghế nghỉ, tạo thành không gian thư giãn tách khỏi khu sinh hoạt trong nhà.

Khu hồ bơi ngoài trời được thiết kế dạng uốn cong, kết hợp bồn sục, cầu nhỏ bắc qua mặt nước. Xung quanh bể bơi bố trí hàng cọ, cây nhiệt đới, khu ghế nghỉ, tạo thành không gian thư giãn tách khỏi khu sinh hoạt trong nhà.

Thiết kế hiên đa năng có bếp phụ, bàn ăn và nhiều cụm ghế phù hợp cho các buổi tiệc gia đình đông người.
Thiết kế hiên đa năng có bếp phụ, bàn ăn và nhiều cụm ghế phù hợp cho các buổi tiệc gia đình đông người.
Thiết kế hiên đa năng có bếp phụ, bàn ăn và nhiều cụm ghế phù hợp cho các buổi tiệc gia đình đông người.
Thiết kế hiên đa năng có bếp phụ, bàn ăn và nhiều cụm ghế phù hợp cho các buổi tiệc gia đình đông người.

Thiết kế hiên đa năng có bếp phụ, bàn ăn và nhiều cụm ghế phù hợp cho các buổi tiệc gia đình đông người.

Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026 - 42

Việc kết hợp 14 phòng ngủ với hệ tiện ích thể thao, giải trí và ăn uống giúp công trình hoạt động như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Khối bất động sản 300 triệu USD trải dài 3 châu lục của Lionel Messi
Khối bất động sản 300 triệu USD trải dài 3 châu lục của Lionel Messi

Từ biệt thự nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha đến các căn hộ siêu sang tại Mỹ, siêu sao người Argentina đã xây dựng khối bất động sản ấn tượng.

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Theo Bích Phương (theo CNN Brasil, Bild, Thetopvillas) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/06/2026 11:15 AM (GMT+7)
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