Cận cảnh biệt thự gần 2.000 m2 gia đình Neymar thuê dịp World Cup 2026
Khu biệt thự gia đình Neymar thuê có giá hơn 100 triệu đồng mỗi ngày được bố trí như khu nghỉ dưỡng khép kín, gồm 14 phòng ngủ cùng nhiều không gian giải trí.
Neymar vừa trở lại trong màu áo Brazil trong trận gặp Scotland sáng 25/6, sau gần 1.000 ngày nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối.
Theo CNN Brasil, cha của Neymar đã thuê biệt thự Eagle Cove tại Florida (Mỹ) làm nơi lưu trú cho gia đình, bạn bè trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
Biệt thự nằm trong khu Eagle Estates thuộc Reunion Resort & Golf Club, thành phố Kissimmee, bang Florida (Mỹ). Công trình cách Walt Disney World khoảng 9,7 km.
Theo đơn vị quản lý, biệt thự có diện tích sử dụng khoảng 1.988 m2, gồm 14 phòng ngủ, 16 phòng tắm và sức chứa tối đa 36 người.