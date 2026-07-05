Giá vàng hôm nay 5/7/2026: Chốt tuần khởi sắc, vàng miếng SJC giữ đỉnh cao

Giá vàng thế giới hôm nay 5/7/2026

Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh sau dữ liệu báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Đồng USD tiếp tục suy yếu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%. Đây là những yếu tố hỗ trợ giúp giá vàng giữ vững đà tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt khi hoạt động vận tải dần trở lại bình thường, kéo giá dầu Brent và WTI về gần mức trước xung đột. Điều này góp phần làm giảm áp lực lạm phát từ giá năng lượng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với chính sách tiền tệ.

Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng của kim loại quý vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng thêm lãi suất vào cuối năm.

Giá vàng chốt tuần tăng. Ảnh: Phạm Hải

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Các chuyên gia của State Street Global Advisors cho rằng giá vàng vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh và nguy cơ Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo State Street, trong tháng 6, giá vàng giao ngay giảm khoảng 11,7%, kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ cũng ghi nhận lượng vốn rút ròng khoảng 5,3 tỷ USD trong tháng, phản ánh xu hướng thận trọng của giới đầu tư.

Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á cũng được dự báo duy trì mạnh mẽ. Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng đáng kể sau xung đột Iran, trong khi các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 4/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi, giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng vàng đang bước vào giai đoạn kiểm định vùng kháng cự quan trọng. Nếu vượt thành công vùng 4.200-4.350 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo là 4.500 USD/ounce, thậm chí 5.000 USD/ounce trong trung và dài hạn.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng và Fed phát đi tín hiệu cứng rắn hơn, giá vàng có thể lùi về vùng hỗ trợ 4.091 USD/ounce. Nếu mốc này bị xuyên thủng, các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 4.000 USD/ounce và 3.950 USD/ounce.

Theo State Street, tỷ trọng vàng trong tổng tài sản của các quỹ đầu tư và quỹ ETF toàn cầu vẫn dưới 1%, thấp hơn đáng kể so với mức phân bổ chiến lược 3-10% mà tổ chức này khuyến nghị cho các danh mục đầu tư. Chu kỳ tăng của giá vàng vẫn còn dư địa khi các động lực dài hạn tiếp tục được củng cố.

Tổ chức này cho rằng, kịch bản có xác suất cao nhất khoảng 70%, giá vàng có thể tăng lên vùng 4.750-5.500 USD/ounce trong vòng 6-9 tháng tới. Kịch bản thận trọng hơn, với xác suất khoảng 25%, là giá vàng dao động trong vùng 4.000-4.750 USD/ounce nếu Fed tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn.

Vùng 3.750-4.000 USD/ounce được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ mạnh, còn kịch bản giá vàng tăng lên 5.500-6.250 USD/ounce được xem là kịch bản tích cực nhưng có xác suất thấp hơn.