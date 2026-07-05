Giá vàng tăng mạnh, chuyên gia dự báo triển vọng lạc quan tuần tới

Khép lại tuần giao dịch, giá vàng trong nước ghi nhận tuần tăng mạnh với mức tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước. Theo đó, vàng SJC và vàng nhẫn kết thúc phiên cuối tuần ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thế giới, giá vàng cũng kết thúc chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp với mức tăng hơn 270 USD mỗi ounce trong tuần qua. Vàng giao ngay được giao dịch lần cuối ở mức trên 4.174 USD/ounce, từ mức hơn 3.900 USD/ounce vào cuối tuần liền trước.

Giá vàng tăng mạnh tuần qua

Động lực chính cho đà tăng của kim loại quý tuần qua đến từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường kim loại quý.

Sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp, với chỉ 57.000 việc làm được tạo thêm, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, thị trường đã giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ lo ngại này nếu lạm phát chưa giảm như kỳ vọng. Đà tăng của vàng, vì vậy vẫn chịu sự chi phối bởi các dữ liệu kinh tế sắp tới, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ công bố vào ngày 14/7 và cuộc họp chính sách của Fed vào cuối tháng.

Cùng với đó, diễn biến tại eo biển Hormuz dần ổn định, góp phần hạ nhiệt giá dầu và giảm áp lực lạm phát toàn cầu. Giá dầu đã về quanh vùng 70 USD/thùng, gần tiệm cận mức giá trước chiến tranh.

Về triển vọng giá vàng, khảo sát thường niên mới nhất của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF) cho thấy các nhà quản lý dự trữ ngoại hối vẫn giữ quan điểm rất tích cực đối với vàng. Một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng 5.000-6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Các ngân hàng trung ương không chỉ kỳ vọng giá tăng mà còn coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược nhờ khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Còn Khảo sát Dự trữ Vàng của các Ngân hàng Trung ương do Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố cho thấy 45% ngân hàng trung ương dự kiến sẽ tiếp tục tăng lượng vàng dự trữ trong 12 tháng tới - mức cao kỷ lục. Gần 90% số tổ chức được khảo sát tin rằng tổng lượng vàng dự trữ chính thức trên toàn cầu sẽ còn tiếp tục gia tăng.

Dù vậy, với diễn biến thị trường kim loại quý thời gian qua, đa phần các định chế tài chính đều đã hạ dự báo về triển vọng giá của nó từ nay đến cuối năm cũng như trong năm sau khi dòng tiền từ các quỹ ETF có thể có xu hướng chảy ra khỏi vàng.

Còn trong ngắn hạn, dự báo về giá vàng tuần tới, các chuyên gia đã quay trở lại tâm lý lạc quan. Khảo sát của Kitco News đối với các chuyên gia trên Phố Wall cho thấy, trong số 16 chuyên gia thì có tới 11 người, tương đương 69%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi chỉ có 2 người, chiếm 13% tổng số, dự đoán giá sẽ giảm. Ba nhà phân tích còn lại, tương đương 19%, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 183 phiếu bầu, cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng quay trở lại quan điểm lạc quan ban đầu sau đợt tăng giá mạnh của vàng. Cụ thể, 99 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 54%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 45 người khác, tương đương 25%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 39 nhà đầu tư còn lại, chiếm 21% tổng số, kỳ vọng giá sẽ ổn định trong tuần tới.