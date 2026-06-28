Bộ sưu tập bất động sản triệu đô của Erling Haaland

Tiền đạo Erling Haaland có danh mục bất động sản trải từ Tây Ban Nha, Anh đến Na Uy, phần lớn các bất động sản gắn với nhu cầu nghỉ dưỡng, riêng tư và đầu tư dài hạn.

Erling Haaland sinh tại Leeds, Anh, sau đó chuyển về Bryne, Na Uy, cùng gia đình khi 3 tuổi. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Bryne F.K. năm 15 tuổi, trước khi lần lượt khoác áo FC Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund và Manchester City. Theo tạp chí Architectural Digest, Erling Haaland có tài sản ròng ước tính khoảng 80 triệu USD, tương đương hơn 2.100 tỷ đồng. Thành công trên sân cỏ giúp tiền đạo sinh năm 2000 mở rộng danh mục bất động sản tại nhiều thành phố ở châu Âu.

Haaland và bạn gái Isabel trong căn bếp sang trọng tại căn nhà ở Anh. Ảnh: Youtube Erling Haaland

Biệt thự nghỉ dưỡng tại Marbella (Tây Ban Nha)

Năm 2022, Erling Haaland ký hợp đồng đặt cọc mua một căn nhà tại Nagüeles, khu dân cư thuộc Marbella, Tây Ban Nha. Bất động sản được định giá 6,5 triệu euro, tương đương khoảng 194 tỷ đồng.

Khu nhà nằm trong vùng Golden Mile, dải ven biển cao cấp gần Puerto Banús. Theo Diario AS, nhật báo thể thao Tây Ban Nha, gia đình Haaland đã có một căn nhà tại Marbella trước đó, nơi họ dùng để nghỉ dưỡng trong các kỳ nghỉ.

Biệt thự tại Marbella của Haaland rộng 815 m2, có nhiều phòng ngủ, phòng khách lớn, khu xông hơi, gara, hồ bơi và sân vườn. Không gian ngoài trời được tổ chức quanh hồ bơi, kết hợp các khoảng hiên và bãi cỏ để tăng tính nghỉ dưỡng.

Biệt thự của Haaland tại Marbella, Tây Ban Nha, có hình khối hiện đại, sân vườn hướng ra cảnh quan đồi núi. Ảnh: Sportune

Căn hộ tại Manchester (Anh)

Năm 2022, sau hai mùa giải tại Borussia Dortmund, Haaland ký hợp đồng 5 năm với Man City. Dù từng có tin anh quan tâm đến biệt thự 6 phòng ngủ của Paul Pogba tại Cheshire, tiền đạo Na Uy cuối cùng chọn sống trong một căn hộ ở trung tâm Manchester.

Vị trí căn hộ của Haaland tại Manchester không được công khai. Theo Mirror, nơi ở này có buồng trị liệu lạnh giá hơn 60.000 USD, khoảng 1,6 tỷ đồng, phục vụ quá trình hồi phục thể lực.

Biệt thự tại Alderley Edge (Anh)

Tháng 10/2024, Haaland được bắt gặp xem một căn nhà 6 phòng ngủ tại Cheshire, Anh, giá 4,64 triệu USD, tương đương khoảng 122 tỷ đồng. Cuối năm 2024, Haaland và bạn gái Isabel Haugseng Johansen chuyển vào một căn biệt thự 6 phòng ngủ tại khu ngoại ô cùng con mới sinh. Chưa rõ đây có phải căn nhà anh từng xem hồi tháng 10 hay không.

Biệt thự nằm gần Alderley Edge, thuộc khu vực "tam giác vàng" của Cheshire. Đây là nơi nhiều cầu thủ Ngoại hạng Anh lựa chọn nhờ tính riêng tư, không gian rộng và khoảng cách khoảng 30 phút di chuyển đến Manchester. Khu vực này từng gắn với các ngôi sao như Cristiano Ronaldo, David Beckham, Virgil van Dijk và Trent Alexander-Arnold, nên còn được gọi là "vành đai cầu thủ".

Căn biệt thự của Haaland nằm ở khu vực đắt đỏ ở Anh. Ảnh: Daily Mail

Haaland sống tại đây cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen và con trai, chào đời tháng 12/2024. Biệt thự không chỉ phục vụ sinh hoạt gia đình, mà còn đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng, hồi phục và duy trì thể trạng thi đấu. Tại đây có bếp chuyên nghiệp, phòng gym, khu trị liệu, bồn tắm lạnh và sauna ngoài trời. Lựa chọn này giúp Haaland có không gian yên tĩnh hơn so với trung tâm Manchester, đồng thời vẫn đáp ứng nhu cầu tập luyện và sinh hoạt gia đình.

Ảnh chụp màn hình Youtube của Erling Haaland trong căn nhà tại Alderley Edge.

Biệt thự 10 phòng ngủ tại Cheshire (Anh)

Tháng 5/2026, The Sun đưa tin Haaland đã mua một dinh thự mới xây tại Cheshire từ mùa hè trước, với giá 8,21 triệu USD, tương đương khoảng 216 tỷ đồng. Công trình có 10 phòng ngủ, cao 4 tầng, nằm trong khu đất có hồ nước, hồ bơi, vườn, chuồng ngựa và nhà cây cỡ lớn. Haaland cũng được cấp phép xây gara 4 xe trong khuôn viên.

Biệt thự này cho thấy xu hướng chọn nhà biệt lập của cầu thủ nổi tiếng: diện tích lớn, nhiều tiện ích phục hồi - nghỉ ngơi, đồng thời đảm bảo riêng tư khi không thi đấu.

Căn hộ cao cấp tại Oslo (Na Uy)

Tại Na Uy, Haaland có một căn hộ cao cấp trong dự án Sommerro ở phía tây Oslo. Dagens Næringsliv, tờ báo tài chính và kinh doanh lớn nhất của Na Uy, cho biết tiền đạo này mua căn hộ với giá 35 triệu kroner, tương đương khoảng 93 tỷ đồng.

Căn hộ nằm trong cùng dự án với khách sạn Sommerro tại khu vực trung tâm của Oslo. Đây là bất động sản thuộc nhóm lưu trú đô thị, khác với mô hình nghỉ dưỡng ở Marbella hay nhà biệt lập tại Alderley Edge.

Thông tin về nội thất căn hộ chưa được công khai nhiều. Tuy nhiên, vị trí trong dự án khách sạn - căn hộ cao cấp cho thấy tài sản này thiên về sự thuận tiện, dịch vụ và tính riêng tư khi Haaland trở về Na Uy.

Hình ảnh tòa nhà Sommerro ở Oslo, nơi Haaland sở hữu một căn hộ. Ảnh: Google Earth