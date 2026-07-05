Anh thợ điện về quê Nghệ An nuôi con đặc sản bình dân này, con nào cũng to bự, hễ bán là hết cả ao

Anh thợ điện về quê quây chuồng, đóng lồng nuôi ếch đẻ rõ nhiều

Trang trại nuôi ếch sinh sản và ếch thương phẩm của anh Hồ Quang Lực có quy mô lớn nhất tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Trên diện tích 1.500 m2 mặt nước, anh Lực quy hoạch thành 70 ô lồng lưới để nuôi ếch theo hình thức cuốn chiếu, gối vụ nên lúc nào cũng có hàng để bán ra thị trường mà lại không lo bị ép giá.

Ít ai biết rằng, ông chủ trang trại quy mô lớn này lại từng là một thợ điện. Công việc chuyên ngành điện nên anh Lực thường xuyên phải theo công trình bôn ba khắp nơi.

Trang trại nuôi ếch sinh sản và ếch thương phẩm của anh Hồ Quang Lực có quy mô lớn nhất tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Khoảng năm trước anh quyết định nghỉ việc về quê làm trang trại khiến nhiều người trong gia đình bất ngờ. “Đầu tiên, tôi quyết định nuôi lươn nhưng không thành công lỗ mất hơn 100 triệu đồng. Sau đó, tôi tìm hiểu về mô hình nuôi ếch thương phẩm thấy phù hợp với điều kiện khí hậu của địa phương. Bên cạnh đó, đầu ra cho con ếch cũng ổn định nên quyết định nuôi thử”.

Ngoài việc tìm hiểu thêm thông tin về tập tính loài, cách phòng ngừa bệnh cho con ếch anh Lực cũng đi thực tế tại một số trang trại để thường gặp. Đầu tiên anh, Lực nuôi khoảng 2 vạn con giống. Ngay vụ đầu tiên, đàn ếch ăn khỏe lớn nhanh khiến anh mừng rơn.

Sau đó, anh Lực quyết định thuê lại khu vực ao rộng 1.500m2 để mở rộng quy mô. Trên diện tích này anh thiết kế thành 70 ô chuồng nhỏ, mỗi ô rộng khoảng 15 m2 để nuôi ếch theo hình thức gối vụ, cuốn chiếu nhằm đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho thị trường. Trung bình mỗi lứa nuôi, anh Lực thả khoảng 2.000 con giống/ô.

Trên diện tích 1.500 m2 mặt nước, anh Lực ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An quy hoạch thành 70 ô lồng lưới để nuôi ếch theo hình thức cuốn chiếu, gối vụ nên lúc nào cũng có hàng để bán ra thị trường mà lại không lo bị ép giá.

“Khi nuôi ếch, điều quan trọng nhất là nguồn nước phải sạch, an toàn. Nước sạch giúp đàn ếch khỏe mạnh, ít dịch bệnh, phát triển nhanh. Ngày nào tôi cũng phải xem xét kỹ nguồn nước vào ao nuôi. Nhờ ao nuôi ở gần sông, nguồn nước luôn dồi dào, nên tôi thay nước định kỳ từ 2 đến 3 ngày/lần. Bên cạnh đó, toàn bộ khu vực nuôi được che phủ lưới làm mát, nhằm hạn chế tình trạng sốc nhiệt trong những ngày nắng nóng”, anh Lực chia sẻ.

Để chủ động nguồn con giống ổn định, anh Lực tìm hiểu thêm về kỹ thuật nuôi ếch sinh sản. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh Lực đã thành công trong việc tạo con giống. Việc chủ động nguồn giống được xem là yếu tố then chốt giúp tối ưu chi phí đầu tư.

Hiện nay, trang trại duy trì thường xuyên khoảng 200 cặp ếch bố mẹ. Một con ếch cái có thể sinh sản khoảng 1.000 con giống mỗi lứa và chỉ sau khoảng 20 ngày lại bước vào chu kỳ sinh sản mới. Toàn bộ ếch giống sau khi nở được chăm sóc trong 4 bể ươm chuyên dụng. Khi đạt kích cỡ và sức đề kháng phù hợp, anh Lực sẽ chuyển đàn ếch sang hệ thống lồng nuôi thương phẩm.

Anh Lực thường xuyên theo dõi và thay nguồn nước nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất để đàn ếch phát triển, không dịch bệnh.

Thời gian nuôi ếch từ khi thả giống đến lúc xuất bán kéo dài khoảng 4 tháng. Anh Lực thả giống và thu hoạch theo từng đợt lệch nhau thay vì nuôi đồng loạt. Cách làm này giúp gia đình chủ động kế hoạch sản xuất, duy trì nguồn hàng ổn định cho thương lái, đồng thời hạn chế rủi ro về giá cả và đầu ra sản phẩm.

Sau 4 tháng nuôi, ếch sẽ đạt trọng lượng 3 con/kg. Thời điểm này thịt ếch cũng dai, ngon nhất. Thời gian tốt nhất để nuôi ếch là từ tháng 2 đến tháng 9 âm lịch hằng năm. Đây là giai đoạn thời tiết thuận lợi, giúp ếch sinh trưởng và phát triển nhanh. Vào những tháng cuối năm khi nhiệt độ giảm sâu, ếch bước vào thời kỳ ngủ đông, ăn ít và chậm lớn, anh chủ động dừng thả nuôi. Khoảng thời gian này được tận dụng để vệ sinh, khử trùng lồng lưới và xử lý môi trường ao nuôi nhằm loại bỏ mầm bệnh, chuẩn bị tốt nhất cho vụ sản xuất tiếp theo.

Trong quá trình chăm sóc, anh thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện và phòng ngừa các bệnh thường gặp như mù mắt, chướng hơi, sình bụng hay bệnh thần kinh. Đặc biệt, do ếch có tập tính ăn thịt lẫn nhau khi chênh lệch kích thước nên ngay từ giai đoạn đầu sinh trưởng, anh phải thường xuyên phân loại, tách đàn theo kích cỡ để nuôi ở các ô riêng biệt. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đàn ếch luôn phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt thấp.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tham quan mô hình nuôi ếch của hội viên Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Ếch thương phẩm được thương lái thu mua ngay tại trang trại với giá khoảng 50.000 đồng/kg. Chỉ cần anh Lực nói có hàng là ngay hôm sau thương lái đến thu mua sạch.

Phía ngoài ao của khu vực 70 ô lồng nuôi ếch, anh thả thêm khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím. Nguồn cá này tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải từ quá trình nuôi ếch, góp phần làm sạch môi trường nước, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ thủy sản mà hầu như không phát sinh chi phí thức ăn.

Ông Trần Minh Chính - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An cho biết: Mô hình nuôi ếch của hội viên Hồ Quang Lực có quy mô lớn, được đầu tư bài bản và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ xúc tiến thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi ếch nhằm tạo điều kiện để các hộ dân hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống, nguồn vốn và liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới phát triển mô hình bền vững.