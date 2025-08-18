200 triệu nên gửi tiết kiệm hay đầu tư vàng, chứng khoán để sinh lời?

Cách đây một năm, với 200 triệu đồng tích cóp được, chị Nguyễn Thị Hải đã quyết định gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 5,8%/năm. Do không có nhu cầu đầu tư nên chị cho rằng gửi tiền tiết kiệm ngân hàng an toàn và có lãi suất đều đặn.

Ngày đáo hạn sổ tiết kiệm đang đến gần, chị Hải thấy lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm, gửi tiếp thì khoản lãi nhận được sẽ ít đi. Tìm hiểu về thị trường vàng, chị thấy giá tăng mạnh. Năm ngoái, giá vàng thời điểm này chỉ 81 triệu đồng/lượng, nay đã vượt 124 triệu đồng/lượng.

Chị Hải rơi vào thế khó. Liệu có nên rút tiền tiết kiệm để chuyển sang mua vàng không? Hay cứ để yên đó, dù lãi suất có thấp hơn một chút nhưng vẫn chắc chắn?

Nhiều nhà đầu tư phân vân chọn kênh đầu tư sinh lời. Ảnh: Nam Khánh

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT FinPeace, cho biết gốc rễ của tài chính cá nhân nằm ở khả năng nhận diện các sản phẩm tài chính xung quanh và xác định đúng nhu cầu của bản thân. Câu chuyện của chị Hải là một ví dụ điển hình.

Cách đây một năm, với khoản tích lũy 200 triệu đồng, chị chọn gửi tiết kiệm vì không có nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, chị bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư - xuất phát từ việc chứng kiến giá vàng tăng mạnh. Đây chính là sự thay đổi đáng chú ý về nhận thức và nhu cầu tài chính.

Tuy nhiên, việc quyết định đầu tư chỉ khi thấy giá vàng tăng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vàng đã tăng từ 81 triệu lên 120 triệu đồng/lượng trước khi chị nhận ra cơ hội, và nếu mua vào ở mức đỉnh, giá hoàn toàn có thể giảm xuống 100 triệu hoặc tăng lên 150 triệu. Đầu tư theo cảm xúc thị trường mà không có kế hoạch dài hạn dễ khiến nhà đầu tư cá nhân gặp rủi ro lớn.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, có hai nhóm mục đích tài chính.

Nhu cầu cơ bản: Gửi tiết kiệm để dự phòng rủi ro như thất nghiệp hoặc chi phí đột xuất. Đây là nền tảng an toàn cho tài chính cá nhân.

Nhu cầu phát triển tương lai: Khi đã vượt qua giai đoạn an toàn tài chính, nhiều người hướng đến các mục tiêu dài hạn, ví dụ như đầu tư để con vào đại học.

Với mục tiêu này, nhà đầu tư cần xác định mức lợi suất kỳ vọng (ví dụ 10%/năm) và lựa chọn danh mục phù hợp. Nếu lãi suất ngân hàng chỉ 5,8%/năm, chắc chắn sẽ không đạt được mục tiêu trong thời gian kỳ vọng.

Ông Tuấn Anh cho rằng, đầu tư dưới 1 năm thường mang tính đầu cơ và phù hợp với nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ngược lại, với mục tiêu 3-7 năm, nhà đầu tư cá nhân nên ưu tiên các kênh tăng trưởng ổn định và chiến lược mua tích lũy theo thời gian.

Thay vì chạy theo biến động ngắn hạn, chuyên gia tài chính khuyến nghị cần gắn việc đầu tư với một mục tiêu rõ ràng trong tương lai. Nếu chị Hải muốn chuẩn bị tiền cho con vào đại học trong 6-7 năm tới, chị cần xác định một mức lợi suất kỳ vọng để đạt được mục tiêu đó.

Từ mức lợi suất này, chị mới có thể tìm kiếm các kênh đầu tư phù hợp. Nếu mục tiêu yêu cầu mức lợi suất 10% trong khi lãi suất ngân hàng hiện chỉ dưới 5,8%, thì việc chỉ gửi tiết kiệm sẽ không đủ để đạt được mục tiêu đề ra.

Ông Tuấn Anh gợi ý phương án vẫn gửi tiết kiệm, nhưng dùng tiền lãi để mua vàng hoặc cổ phiếu theo hình thức định kỳ. Đây là một phương án an toàn và hiệu quả, đặc biệt với người mới tham gia thị trường.

Với trường hợp tích sản vàng, chị có thể tiếp tục gửi 200 triệu đồng vào ngân hàng, sau đó dùng khoản tiền lãi nhận được để mua vàng với số lượng nhỏ (ví dụ, nửa chỉ hoặc một chỉ) khi đủ tích lũy một lần mua.

Giải pháp này có ưu điểm là giảm áp lực tâm lý, không phải lo lắng về việc "đầu cơ" hay mua phải lúc giá cao. Kiên định mua định kỳ giúp chị làm quen với việc đầu tư, hiểu rõ hơn về thị trường vàng mà không phải đối mặt với rủi ro quá lớn. Bên cạnh đó, phân tán rủi ro vẫn giữ được sự an toàn của tiền gửi tiết kiệm trong khi vẫn có cơ hội tích lũy vàng.

Với trường hợp tích sản định kỳ (SIP - Systematic Investment Plan) với tài sản là cổ phiếu, chị có thể chọn chứng chỉ quỹ ETF hoặc cổ phiếu của công ty niêm yết hàng đầu trong nhóm VN30 còn tăng trưởng tốt. SIP là phương pháp đã được kiểm chứng và áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Làm theo cách này, định kỳ chị Hải có thể lấy lãi từ tiết kiệm để đầu tư vào cổ phiếu. Việc đầu tư cổ phiếu yêu cầu có tìm hiểu và kiến thức hơn, nhưng có cơ hội tăng trưởng cao hơn so với gửi tiết kiệm.

Đầu tư định kỳ không cần chờ đến khi dư dả. Chị Hải có thể lấy dòng tiền lãi và có thể trích thêm 5-10% hay 20% thu nhập mỗi tháng, làm đều và làm lâu, đã tạo nền móng cho tương lai.

Bí quyết nằm ở lãi kép, mỗi đồng sinh lãi và phần lãi đó tiếp tục được tái đầu tư, tạo ra vòng quay tăng trưởng bền bỉ. Thời gian chính là người đồng hành kiên nhẫn nhất của nhà đầu tư định kỳ dài hạn.

Điểm hay của cách này là minh bạch và dễ theo dõi. Mỗi tháng chuyển một khoản cố định, nhà đầu tư sẽ thấy rõ mình tiến từng bước. Thiết lập một lần, hệ thống tự động vận hành, giảm tối đa khả năng "quên" hay tiêu hết mới tiết kiệm, khi cần vẫn linh hoạt điều chỉnh theo mục tiêu mới, nhưng có nền tảng tích lũy.