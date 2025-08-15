Mạnh tay chốt lời, nhà đầu tư vẫn tin giá vàng tiếp tục tăng trong dài hạn

Tom Bruce, Chiến lược gia đầu tư vĩ mô của Tanglewood Total Wealth Management, cho biết công ty đã giảm tỷ trọng vàng từ 12% xuống còn 10% trong danh mục. Đây là mức tối đa mà họ thường duy trì cho loại tài sản này và động thái bán ra chỉ nhằm tái cân bằng danh mục sau khi vàng tăng gần 30% từ đầu năm 2025.

Theo Bruce, giá vàng đang trong giai đoạn đi ngang và việc chốt một phần lợi nhuận là hợp lý khi căng thẳng địa chính trị gần đây đã phần nào hạ nhiệt. Những thỏa thuận thương mại mới của Mỹ với châu Âu và Nhật Bản giúp thị trường bớt lo lắng, dù tác động tích cực này có thể khiến vàng tạm thời mất một phần sức hút.

Các yếu tố nào có thể kìm giá vàng trong ngắn hạn?

Những thỏa thuận thương mại vừa ký sẽ tăng thuế nhập khẩu từ châu Âu và Nhật thêm 15%. Dù tạo sự rõ ràng hơn cho giới đầu tư, chúng cũng đặt ra câu hỏi về ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Bruce cho rằng thuế quan có thể đẩy giá hàng hóa lên, gây áp lực lạm phát, nhưng khó ngăn Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Dữ liệu mới nhất cho thấy lạm phát lõi tại Mỹ vẫn ở mức 3,1% trong 12 tháng qua, trong khi chỉ số giá sản xuất tăng 3,3% – mức cao nhất kể từ tháng 2.

Ông dự đoán giá nhà và tiền thuê sẽ giảm nhờ thị trường bất động sản yếu, góp phần hạ nhiệt lạm phát, song mức cắt giảm lãi suất sâu quá 1% có thể gây rủi ro.

Vì sao Tanglewood vẫn lạc quan về vàng dài hạn?

Dù kỳ vọng giá vàng sẽ giữ trên mức 3.300 USD/ounce nhờ chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ, Bruce nhấn mạnh yếu tố then chốt nằm ở vấn đề ngân sách của Mỹ. Thâm hụt liên bang vẫn ở mức không bền vững, trong khi niềm tin toàn cầu vào đồng USD đang suy giảm, tạo áp lực giảm sức mua của đồng tiền này.

Theo Bruce, vàng đang trở thành đối thủ cạnh tranh rõ rệt với đồng USD trong vai trò tài sản dự trữ. Ông nhận định năm tới, động lực chính cho giá vàng sẽ là đồng USD yếu hơn, dù kim loại quý này có thể tiếp tục dao động trong vùng giá hiện tại trước khi bứt phá.