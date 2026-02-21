Cơ hội lớn hay rủi ro tiềm ẩn?

Bước sang năm mới, không khí hứng khởi, kỳ vọng “mở hàng suôn sẻ” khiến nhiều người kinh doanh muốn tăng tốc ngay từ những tháng đầu tiên. Không ít người tính chuyện vay vốn để mở rộng cửa hàng, nhập thêm hàng hóa, đầu tư máy móc hoặc triển khai dự án mới.

Nhưng trong bối cảnh chi phí vốn vẫn ở mức cao, sức mua thị trường phục hồi chưa đồng đều và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, câu hỏi đặt ra là: Vay tiền đầu năm có thực sự là bước đi khôn ngoan?

Đầu năm có nên vay tiền đầu tư làm ăn? - Ảnh minh họa

Tâm lý đầu năm: Dễ quyết nhanh, khó lường hết rủi ro

Đầu năm thường đi kèm kỳ vọng tích cực. Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng, hộ kinh doanh muốn “đánh nhanh thắng nhanh”, nhà đầu tư muốn tận dụng cơ hội mới.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan đôi khi khiến người vay đánh giá thấp các biến số:

- Doanh thu có thể không đạt như kế hoạch

- Chi phí phát sinh vượt dự toán

- Lãi suất có thể thay đổi

- Thị trường tiêu dùng có thể chững lại

Khi đó, áp lực trả lãi và gốc sẽ xuất hiện rất nhanh, đặc biệt nếu khoản vay có lãi suất 12–14%/năm hoặc cao hơn.

Vay vốn: Đòn bẩy tài chính hay gánh nặng?

Về bản chất, vay tiền là sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu làm tốt, lợi nhuận trên vốn tự có sẽ tăng mạnh. Nếu làm không tốt, rủi ro cũng nhân lên tương ứng.

Ví dụ: Bạn có 500 triệu đồng vốn tự có và vay thêm 500 triệu để mở rộng kinh doanh. Nếu lợi nhuận đạt 20% trên tổng vốn, bạn hưởng lợi đáng kể. Nhưng nếu lợi nhuận chỉ đạt 8–10%, trong khi lãi vay 13–14%, phần chênh lệch sẽ ăn mòn vốn tự có rất nhanh.

Đòn bẩy giúp đi nhanh hơn – nhưng cũng khiến cú ngã đau hơn.

Những điều kiện nên có trước khi vay

1. Phải có kế hoạch kinh doanh cụ thể, không dựa vào cảm tính

Một bản kế hoạch cần trả lời rõ:

- Tổng chi phí đầu tư bao nhiêu?

- Bao lâu thì hoàn vốn?

- Doanh thu tối thiểu cần đạt mỗi tháng là bao nhiêu để trả lãi?

- Nếu doanh thu giảm 30% thì có đủ tiền xoay xở không?

- Nếu không trả lời được những câu hỏi này, việc vay vốn chỉ là “đánh cược”.

2. Dòng tiền phải đủ trả lãi trong kịch bản xấu

Nguyên tắc quan trọng là: Không vay nếu chỉ đủ trả lãi trong kịch bản đẹp nhất.

Hãy tính toán theo kịch bản thận trọng hơn. Nếu doanh thu thấp hơn dự kiến, bạn vẫn phải đảm bảo trả được lãi trong ít nhất 6 tháng đầu.

3. Tỷ lệ vốn tự có đủ lớn

Vốn tự có càng cao, mức độ an toàn càng lớn.

Một nguyên tắc được cho là phổ biến trong kinh doanh nhỏ lẻ là:

- Vốn tự có chiếm ít nhất 40–50% tổng nhu cầu vốn

- Không dùng toàn bộ tài sản cá nhân làm tài sản thế chấp

- Nếu vay quá cao so với năng lực tài chính, rủi ro mất cân bằng dòng tiền rất lớn.

Khi nào không nên vay?

- Bạn mới bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới

- Thị trường đang trong xu hướng suy giảm

- Thu nhập hiện tại đã không ổn định

- Đang có nhiều khoản nợ song song

Trong môi trường lãi suất cao, vay vốn để “thử vận may” là quyết định nhiều rủi ro. Lựa chọn thận trọng hơn thay vì vay lớn ngay. Nếu chưa chắc chắn, bạn có thể cân nhắc:

- Bắt đầu với quy mô nhỏ để kiểm chứng thị trường

- Hợp tác góp vốn thay vì vay ngân hàng

- Tìm nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất

- Chia khoản đầu tư thành nhiều giai đoạn

Đi chậm nhưng chắc đôi khi giúp bạn tồn tại lâu hơn trong môi trường cạnh tranh.

Góc nhìn dài hạn: Làm ăn cần bền, không cần nhanh

Kinh doanh không phải cuộc đua ngắn hạn. Nhiều trường hợp thất bại không phải vì ý tưởng kém, mà vì mở rộng quá nhanh, vay quá nhiều và không kiểm soát được dòng tiền.

Đầu năm là thời điểm tốt để lập kế hoạch, xây nền móng, củng cố khách hàng và cải thiện vận hành. Việc vay vốn nên là bước đi có tính toán, không phải phản ứng theo cảm xúc.

Vay tiền đầu năm để đầu tư làm ăn có thể là cơ hội nếu bạn chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm soát được rủi ro. Nhưng nếu thiếu kế hoạch và đánh giá quá lạc quan, khoản vay có thể trở thành áp lực tài chính kéo dài.

Làm ăn cần sự táo bạo, nhưng sự tỉnh táo mới quyết định thành bại. Trước khi ký hợp đồng vay vốn, hãy tự hỏi: Nếu mọi việc không diễn ra như mong đợi, bạn có đủ sức chịu đựng không? Câu trả lời trung thực cho câu hỏi đó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong năm mới.