Chứng khoán tăng phi mã, đầu tư thế nào để không "đu đỉnh"?

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì mạch tăng điểm 9 phiên liên tiếp, vượt qua nhiều ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Loạt nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản… tăng rất mạnh. Rất nhiều cổ phiếu đã tăng giá 50%-70%, thậm chí gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều nhà đầu tư trót bán sớm cổ phiếu, chờ thị trường điều chỉnh giảm, đã phải mua lại vì không muốn đứng ngoài thị trường. Hoặc những người mới muốn tham gia đầu tư chứng khoán nhưng lại sợ "đu đỉnh" vì giá đã quá cao.

Chuyên gia nói dư địa tăng vẫn còn rộng

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 - Hội sở Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MAS), nhận định việc xác định đỉnh ngắn hạn của thị trường lúc này là rất khó. Nguyên nhân là bối cảnh vĩ mô đang thuận lợi, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng cao và niềm tin nhà đầu tư gia tăng.

Dù VN-Index đã vượt vùng đỉnh giá lịch sử cuối năm 2021, định giá toàn thị trường hiện ở mức P/E 14,5 lần – thấp hơn bình quân 5 năm và dưới mốc 18 lần của năm 2021. “Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng vẫn còn khi lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và bất động sản, cải thiện; kết hợp với kỳ vọng mở rộng hệ số P/E” - ông Toàn nói.

Ông cho rằng tốc độ tăng hiện tại “cao và nhanh hơn” các đợt tăng trước, khiến tâm lý e ngại điều chỉnh gia tăng. Áp lực bán chốt lời có thể xuất hiện bất ngờ, tương tự năm 2021 khi thị trường có 5 lần điều chỉnh trên 5%, trong đó 2 lần giảm hơn 10%. “Nhà đầu tư luôn phải quản trị rủi ro” - ông nói.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trong quý II/2025

Chung quan điểm thị trường còn dư địa, ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank, cho rằng VN-Index có thể còn nhiều đỉnh mới trong thời gian tới. Ông quan sát thấy nhiều nhà đầu tư “mất hàng”, đang chờ mua lại khi thị trường điều chỉnh.

Theo ông Khánh, để tránh “đu đỉnh” khi thị trường giảm, nhà đầu tư nên giảm tỉ trọng cổ phiếu nếu đang dùng margin cao hoặc nắm giữ lượng lớn. Những người ít cổ phiếu có thể chờ điều chỉnh hoặc mua ở tỉ lệ nhỏ. “Tuy nhiên, cần phân biệt đỉnh ngắn hạn hay dài hạn. Nếu ngắn hạn thì giảm tỉ trọng, hạ margin; còn trung, dài hạn có thể mua gom khi thị trường điều chỉnh. Với người đang cầm tiền mặt, có thể nắm giữ cổ phiếu” - ông nói.

Ông Toàn nhận định để vượt qua “nỗi sợ vô hình”, nhà đầu tư nên nhìn vào yếu tố định giá vẫn ở mức hấp dẫn, triển vọng Việt Nam được nâng hạng thị trường và lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh. Điều chỉnh ngắn hạn, theo ông, là một phần tất yếu của thị trường tăng giá, diễn ra để chuyển giao kỳ vọng giữa các nhóm nhà đầu tư.

Nên mua vào những đợt điều chỉnh

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu. Một số chuyên gia cảnh báo dư nợ margin đã lên khoảng 330.000 tỉ đồng – mức kỷ lục. “Nếu nhà đầu tư không quản lý tốt, rủi ro cháy tài khoản là có thật”, một chuyên gia tài chính nói.

Theo ông Toàn, các nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để gia tăng tỉ trọng và giúp những người lỡ nhịp quay lại thị trường. “Chọn cổ phiếu tốt, quản trị rủi ro chặt chẽ sẽ giúp đầu tư hiệu quả hơn. Ba nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng, chứng khoán và vật liệu xây dựng” - ông khuyến nghị.

Ở góc nhìn tích cực hơn, ông Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Quan hệ khách hàng Công ty Chứng khoán MBS, dự báo VN-Index có thể lên 2.000–2.150 điểm vào cuối năm nay hoặc đầu 2026. Ông lý giải với một sóng tăng mạnh, chỉ số có thể tăng gấp 2 – 2,5 lần so với đáy.

“Nếu lấy vùng đáy năm nay khoảng 1.100 điểm, mốc trên 2.000 là khả thi. Nghe thì cao nhưng với chu kỳ tăng trưởng GDP hai con số trong 5 năm tới, điều này không quá sốc” - ông Tuấn nói.

VN-Index đang ở đỉnh lịch sử nhưng định giá P/E của thị trường vẫn thấp hơn giai đoạn năm 2021