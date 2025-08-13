Người đàn ông Hà Nội trắng tay vì đầu tư tiền ảo

Mất trắng tài sản vì đầu tư tiền ảo

Tiền ảo khiến nhiều người say mê bởi những lời quảng cáo “lời nhanh lãi đậm”. Nhiều người thường chỉ nhìn thấy bề nổi là những câu chuyện đổi đời nhờ tiền ảo mà quên mất rằng đã đầu tư là có rủi ro.

Trên tài khoản TikTok cá nhân, anh M. (31 tuổi, Hà Nội) đã tâm sự về sai lầm dồn hết tài sản vào tiền ảo để rồi trắng tay, nhận về hàng chục nghìn bình luận của người xem.

Chàng trai mất hết tài sản vì đầu tư tiền ảo. Ảnh minh họa

Theo chia sẻ, thời điểm anh 26 tuổi, anh tự thấy bản thân khá thành công so với bạn bè cùng trang lứa. Nhờ chạy dịch vụ quảng cáo (ADS) trên các nền tảng quảng cáo trực tuyến nên anh có tiền dư dả.

“26 tuổi, tôi đã có nhà Hà Nội, có xe ô tô, 1 vợ, 2 con. Do thành công sớm quá, tôi nghĩ mình là một người tài giỏi, kiếm tiền giỏi”, anh M. nói.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đại dịch Covid-19 không ập đến vào năm 2019. Sự bùng phát của dịch Covid-19 đem lại những thách thức chưa từng có, hoạt động bán hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều cửa hàng phải đóng cửa.

Lúc này, anh quay sang tìm hiểu về thị trường tiền ảo, tiền điện tử (coin). Tìm hiểu một thời gian, anh M. quyết định đổ hết tiền vào tiền ảo.

Anh M. đầu tư theo kiểu “đào coin”, tức chỉ cần bơm vốn vào là có lãi. Nhưng không may dính phải dự án “ma”, chỉ sau 1 tháng, tài sản mất sạch.

Chưa chấp nhận thua cuộc, anh cắm nhà được 3 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư vào tiền ảo với hy vọng gỡ gạc lại được.

Lần này, anh quyết định “đánh Future”. Trong giới đầu tư tiền ảo, “đánh Future” là thuật ngữ chỉ một phương thức giao dịch tài chính, trong đó, nhà đầu tư dự đoán sự thay đổi giá của một tài sản trong tương lai thông qua hợp đồng tương lai. Việc này giúp tăng cơ hội kiếm lời trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đồng nghĩa với việc tăng rủi ro nếu thị trường biến động mạnh.

Ví dụ, khi dự đoán 1 đồng tiền ảo giá sẽ lên trong tương lai, nếu giá lên đúng như dự đoán, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận. Còn giá giảm sâu hơn so với mức giá mua vào thì nhà đầu tư bị lỗ. Do đó nhiều người nhận xét “đánh Future” không khác gì đánh bạc.

Trụ được thêm khoảng nửa năm, anh M. mất sạch số tiền 3 tỷ mà anh cắm nhà. Quá choáng váng với thực tế, không dám tin vào bản thân, không dám đối diện với người thân, ban ngày anh đi ngủ, ban đêm thì chơi game để trốn tránh thực tại.

2 năm rồi anh không kiếm được đồng nào, hoàn toàn phụ thuộc vào vợ. Vợ chồng cũng có xảy ra mâu thuẫn. “Vợ tôi nói tôi là ăn bám. Nhưng cũng may vợ tôi mắng như vậy nên tôi nhận thấy 2 năm vừa rồi đã sống quá vô nghĩa”, anh M. nghẹn ngào nói.

Cảnh giác trước bẫy đầu tư tiền ảo

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người động viên chàng trai hãy tu chí làm ăn, cố gắng làm lại thay vì đi vào vết xe đổ trong quá khứ. Đồng thời đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người đang ôm mộng “làm giàu nhanh” từ tiền ảo.

Trong bối cảnh công nghệ blockchain và tiền số phát triển, các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về lĩnh vực này để hoạt động với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tội phạm đã tạo ra tiền ảo không có giá trị thực, đánh vào tâm lý muốn nhận lợi nhuận cao, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng số vốn bỏ ra.

Như mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN) với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, tiền ảo có tính đầu cơ rất cao, giá trị có thể biến động mạnh, gây rủi ro lớn cho nhà đầu tư. Ngay cả các sàn giao dịch lớn cũng không phải lúc nào cũng an toàn.

“Trong quá khứ, đã có nhiều vụ sàn giao dịch bị hack, phá sản hoặc chủ sàn bỏ trốn, dẫn đến hàng tỷ USD của người dùng bị mất trắng. Một ví dụ điển hình là vụ sàn FTX sụp đổ vào năm 2022, khiến hàng triệu nhà đầu tư trên thế giới mất tiền”, Luật sư Nguyễn Thanh Hà cảnh báo.