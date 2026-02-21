Dùng tiền lì xì thế nào để sinh lời?

Đừng để “lộc đầu năm” ngủ yên

Mỗi dịp Tết đến, tiền lì xì không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là một khoản tài chính đáng kể với nhiều người – từ học sinh, sinh viên đến người đã đi làm. Có người nhận vài triệu đồng, có người lên tới vài chục triệu. Câu hỏi đặt ra là: Nên tiêu hết để “xả hơi” sau một năm vất vả, hay biến khoản tiền này thành bước khởi đầu cho một kế hoạch tài chính thông minh?

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, lãi suất thay đổi và thị trường tài sản liên tục lên xuống, sử dụng tiền lì xì một cách bài bản có thể giúp bạn tạo lợi thế ngay từ đầu năm.

Tiền lì xì có thể là khởi đầu cho kế hoạch tài chính thông minh - Ảnh minh họa

Tiền lì xì – nhỏ nhưng không hề “nhỏ”

Với nhiều người trẻ, tiền lì xì là khoản vốn đầu tiên trong đời. Nếu được quản lý đúng cách, đây có thể là bước đệm hình thành thói quen tiết kiệm và đầu tư dài hạn.

Giả sử bạn có 10 triệu đồng tiền lì xì và gửi tiết kiệm với lãi suất trung bình 6%/năm, sau 10 năm (không rút ra và tái đầu tư lãi), khoản tiền này có thể tăng đáng kể nhờ lãi kép. Nếu thay vì tiêu ngay, bạn đầu tư vào một kênh có lợi suất cao hơn và quản lý rủi ro tốt, hiệu ứng tích lũy còn mạnh hơn nhiều.

Vấn đề không nằm ở số tiền lớn hay nhỏ, mà ở cách bạn sử dụng nó.

Bước 1: Chia tiền theo mục tiêu rõ ràng

Một nguyên tắc nhiều người cho rằng đơn giản nhưng hiệu quả là chia tiền lì xì thành 3 phần:

Phần 1 – Tận hưởng (20–30%): Tự thưởng cho bản thân để giữ niềm vui đầu năm.

Phần 2 – Dự phòng (30–40%): Đưa vào quỹ tiết kiệm ngắn hạn hoặc tài khoản dự phòng.

Phần 3 – Sinh lời (30–50%): Đầu tư vào kênh phù hợp với khẩu vị rủi ro.

Việc phân bổ này giúp bạn không rơi vào trạng thái “tiêu sạch” nhưng cũng không quá khắt khe với bản thân.

Gửi tiết kiệm: An toàn nhưng cần chiến lược

Gửi tiết kiệm là lựa chọn cơ bản nhất, phù hợp với người không muốn rủi ro. Tuy nhiên, để tối ưu lợi nhuận, bạn có thể:

- Gửi online để hưởng lãi suất cao hơn

- Chia tiền thành nhiều sổ với kỳ hạn khác nhau

- Tận dụng chương trình lãi suất ưu đãi đầu năm

Đây là kênh bảo toàn vốn tốt, nhưng khó tạo ra mức tăng trưởng vượt trội nếu lạm phát cao.

Vàng: Kênh giữ giá truyền thống

Trong tâm lý người Việt, vàng luôn là biểu tượng của tích lũy. Tiền lì xì có thể dùng để mua vàng nhẫn hoặc vàng miếng nhỏ.

Vàng thường tăng giá trong dài hạn khi kinh tế toàn cầu bất ổn, nhưng ngắn hạn có thể biến động mạnh. Do đó, vàng phù hợp với người có tầm nhìn trung – dài hạn, không cần thanh khoản gấp.

Chứng khoán và quỹ đầu tư: Cơ hội tăng trưởng

Với người trẻ, tiền lì xì có thể là khoản vốn khởi đầu cho hành trình đầu tư.

Thay vì “lướt sóng” cổ phiếu rủi ro cao, bạn có thể:

- Đầu tư vào quỹ mở trái phiếu nếu muốn ổn định

- Chọn quỹ cổ phiếu hoặc ETF nếu chấp nhận biến động

- Mua cổ phiếu doanh nghiệp đầu ngành, tài chính lành mạnh

Điều quan trọng là hiểu rằng lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro. Không nên dồn toàn bộ tiền vào một mã cổ phiếu hay chạy theo tin đồn trên mạng xã hội.

Đầu tư vào bản thân: Lợi suất cao nhất

Một khóa học chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ hay công nghệ có thể giúp tăng thu nhập trong tương lai. So với lãi suất ngân hàng 5–7%/năm, việc tăng lương 10–20% nhờ nâng cao kỹ năng là “khoản sinh lời” vượt trội.

Đối với trẻ nhỏ, phụ huynh có thể gửi tiền lì xì vào tài khoản tiết kiệm giáo dục hoặc quỹ đầu tư dài hạn, đồng thời dạy trẻ cách quản lý tiền từ sớm.

Cẩn trọng với lời mời gọi lợi nhuận cao

Đầu năm thường xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn với cam kết “lợi nhuận cao, rủi ro thấp”. Đây là công thức nghe rất hấp dẫn nhưng hiếm khi tồn tại trong thực tế.

Nguyên tắc cơ bản của tài chính là lợi nhuận càng cao – rủi ro càng lớn. Nếu một kênh đầu tư hứa hẹn lợi nhuận vượt trội mà không có rủi ro, bạn cần đặc biệt cảnh giác.

Biến “lộc đầu năm” thành nền tảng tài chính

Tiền lì xì mang ý nghĩa khởi đầu thuận lợi. Nếu được sử dụng hợp lý, khoản tiền này không chỉ mang lại lợi nhuận tài chính mà còn giúp bạn xây dựng thói quen kỷ luật với tiền bạc.

Thay vì coi tiền lì xì là khoản “tiền từ trên trời rơi xuống” để tiêu xài, hãy xem đó là hạt giống tài chính cho cả năm.

Một quyết định nhỏ ngay sau Tết có thể tạo nên khác biệt lớn trong nhiều năm tới.