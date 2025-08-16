Giá vàng có thể bùng nổ khi nhà đầu tư “tính toán lại”

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện ở Ukraine vào tháng 2/2022, các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh mua vàng, tạo nền tảng vững chắc cho giá. Ryan McIntyre nhận định, nhu cầu này không chỉ giúp giữ giá vàng trên một mức sàn, mà còn gửi tín hiệu tích cực tới các nhà đầu tư khác.

Trong khoảng một năm trở lại đây, điểm mới là lực mua đến từ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, thể hiện rõ ở lượng vàng vật chất do các quỹ ETF nắm giữ. Sau khi chạm đáy vào tháng 5 năm ngoái, lượng vàng trong ETF đã tăng lần đầu tiên sau nhiều năm. Dù mới tăng khoảng 11% từ đầu năm, con số này vẫn thấp hơn 17% so với đỉnh năm 2020, nghĩa là còn dư địa để tiếp tục đi lên.

Ngoài châu Á vốn đã mua vàng đều đặn, dòng tiền từ châu Âu và Bắc Mỹ mới quay lại gần đây đã khiến dòng vốn toàn cầu vào vàng chuyển sang xu hướng tích cực. Theo McIntyre, đây là phản ứng trước cảm giác bất ổn gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ.

Rủi ro nợ công Mỹ đang đe dọa tăng trưởng như thế nào?

McIntyre cảnh báo tình trạng thâm hụt ngân sách Mỹ hiện ở mức khoảng 7% GDP, trong đó hơn một nửa là tiền lãi nợ. Với dự báo tăng trưởng danh nghĩa khoảng 4%/năm, việc trả lãi đã “ngốn” hơn 3% GDP – gần bằng toàn bộ mức tăng trưởng, chưa kể khoản vay mới.

Nếu lãi nợ vượt tốc độ tăng trưởng, gánh nợ sẽ nhanh chóng trở nên không thể trả, buộc Mỹ phải in thêm tiền. Điều này đe dọa giá trị của đồng USD và làm gia tăng rủi ro chủ quyền. McIntyre nhận định, câu hỏi lớn là khi nào thị trường sẽ bắt đầu phản ánh rủi ro này vào lợi suất và định giá – và thời điểm đó “không còn xa”.

Sự bất ổn này khiến vàng càng củng cố vị thế là tài sản trú ẩn. McIntyre khuyến nghị nhà đầu tư nên nắm giữ ít nhất 10% tài sản ròng bằng vàng để phòng ngừa kịch bản xấu.

Yếu tố chính trị và chính sách tiền tệ tác động gì tới giá vàng?

Thị trường từng phản ứng mạnh với các thông báo về thuế quan thời chính quyền Trump, nhưng dần trở nên “chai lì” trước các tuyên bố thay đổi liên tục. McIntyre cho rằng, với vàng, càng nhiều bất ổn thì càng tích cực.

Tuy nhiên, các đòn công kích của ông Trump nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell lại khó bỏ qua, bởi nó tác động trực tiếp tới uy tín đồng USD – đồng tiền dự trữ của thế giới. Khi niềm tin vào các thể chế bị xói mòn, tâm lý hoảng sợ có thể bùng phát và khó đảo ngược.

Hiện thị trường tài chính Mỹ quá tập trung vào Fed, hy vọng hạ lãi suất để cứu đòn bẩy nợ. Trong bối cảnh này, vàng trở thành “con đường tất yếu” cho những ai tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, nhất là khi khối lượng thị trường vàng vật chất nhỏ, chỉ cần một làn sóng mua vào cũng có thể đẩy giá tăng mạnh.