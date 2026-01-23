13 tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi

Surya Midha

Từ trái sang, Adarsh Hiremath, Brendan Foody và Surya Midha. Ảnh: Mencor

Tuổi: 22 tuổi Tài sản ròng: 2,2 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) Quốc tịch: Mỹ

Surya Midha cùng hai người bạn thân từ thời trung học là Brendan Foody và Adarsh Hiremath đồng sáng lập startup AI Mercor năm 2023 tại San Francisco, chuyên hỗ trợ các công ty tại Thung lũng Silicon huấn luyện mô hình AI.

Tháng 10, các nhà đầu tư tư nhân định giá startup này 10 tỷ USD, đưa họ trở thành tỷ phú. Midha, chuyển từ vai trò Giám đốc vận hành (COO) sang làm Chủ tịch công ty vào tháng 10/2025, là người trẻ nhất bộ ba, kém 2 người kia hai tháng.

Brendan Foody

Tuổi: 22 tuổi Tài sản ròng: 2,2 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Mỹ

Brendan Foody, đồng sáng lập Mercor, hiện giữ vai trò của CEO. Anh cùng Surya Midha và Adarsh Hiremath giữ 22% cổ phần công ty mỗi người. Tháng 9/2025, Mercor công bố doanh thu thường niên ước đạt 500 triệu USD.

Adarsh Hiremath

Tuổi: 22 tuổi Tài sản ròng: 2,2 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Mỹ

Adarsh Hiremath là nhà đồng sáng lập Mercor, hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc công nghệ (CTO). Sau khi startup nhận đầu tư tháng 10/2025, Hiremath cùng Brendan Foody và Surya Midha trở thành ba tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Michael Truell

Các nhà sáng lập Anysphere từ trái qua phải: Aman Sanger, Arvid Lunnemark, Sualeh Asif và Michael Truell. Ảnh: Anysphere

Tuổi: 25 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Mỹ

Michael Truell cùng 3 người bạn ở Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đồng sáng lập startup viết mã Anysphere, nổi tiếng với công cụ Cursor năm 2022 tại San Francisco, California. Anh đang giữ vai trò CEO công ty.

Phần mềm chỉnh sửa mã bằng AI này được hàng triệu lập trình viên tại 50.000 doanh nghiệp, trong đó có các tên tuổi nổi tiếng như Nvidia, Adobe và Uber sử dụng. Họ ước đạt doanh thu năm hơn một tỷ USD.

Aman Sanger

Tuổi: 25 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Mỹ

Aman Sanger là bạn trung học với Michael Truell tại trường Horace Mann (New York). Tháng 11/2025, startup của họ được định giá 29,3 tỷ USD, sau khi huy động 2,3 tỷ USD trong một vòng gọi vốn do hai quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Accel và Coatue đồng dẫn dắt.

Trước khi khởi nghiệp Anysphere, Sanger thực tập tại quỹ đầu cơ Bridgewater Associates và Google, đồng thời sáng lập một công ty tư vấn AI của riêng mình.

Sualeh Asif

Tuổi: 25 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Pakistan

Sualeh Asif xuất thân từ Karachi, Pakistan. Anh từng đại diện quốc gia tham dự Olympic Toán học Quốc tế giai đoạn 2016 - 2018. Khi còn đại học, anh khởi nghiệp một công ty công cụ tìm kiếm ứng dụng AI trước khi tham gia đồng sáng lập Anysphere.

Arvid Lunnemark

Tuổi: 26 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: phần mềm AI Quốc tịch: Thụy Điển

Arvid Lunnemark là nhà đồng sáng lập Anysphere lớn tuổi nhất nhóm nhưng đã rời công ty này vào tháng 10/2025 để lập startup mới mang tên Integrous Research, tập trung phát triển các hệ thống AI an toàn hơn. Xuất thân từ Thụy Điển, anh từng vô địch Olympic Toán học, thực tập trong lĩnh vực giao dịch định lượng tại Jane Street và kỹ sư phần mềm tại Stripe.

Fabian Hedin

Hai nhà đồng sáng lập Lovable Fabian Hedin (áo đen) và Anton Osika. Ảnh: Lovable

Tuổi: 26 tuổi Tài sản ròng: 1,6 tỷ USD Nguồn tài sản: lập trình tAI Quốc tịch: Thụy Điển

Hedin ra mắt startup lập trình mang tên Lovable cùng đồng sáng lập Anton Osika (35 tuổi) vào tháng 11/2024. Công ty này sử dụng AI để giúp hàng triệu người không biết lập trình có thể ngay lập tức biến ý tưởng thành website, ứng dụng và các mô hình kinh doanh trực tuyến.

Chỉ sau 8 tháng, Lovable ước tính doanh thu năm có thể đạt 100 triệu USD từ phí thuê bao, trở thành startup phần mềm tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử. Hedin hiện giữ vai trò Giám đốc công nghệ (CTO) Lovable. Công ty được các nhà đầu tư tư nhân định giá 6,6 tỷ USD vào tháng 12.

Shayne Coplan

Tỷ phú Shayne Coplan. Ảnh: Polymarket

Tuổi: 27 tuổi Tài sản ròng: 1 tỷ USD Nguồn tài sản: nền tảng thị trường dự đoán Quốc tịch: Mỹ

Những ngày đầu của đại dịch năm 2020, Coplan - người bỏ học Đại học New York (NYU) - đã thành lập nền tảng thị trường dự đoán Polymarket. Sàn này cho phép người dùng đặt cược vào các sự kiện trong tương lai, như các chỉ số kinh tế, mô hình thời tiết, giải thưởng, kết quả bầu cử.

Tháng 7, Polymarket mua lại QCEX - sàn giao dịch và trung tâm thanh toán phái sinh được Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC) cấp phép, qua đó giúp nền tảng được cơ quan liên bang Mỹ phê chuẩn hoạt động vào tháng 11.

Tháng 10, Intercontinental Exchange - tập đoàn vận hành sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu của tỷ phú Jeff Sprecher, rót 2 tỷ USD vào Polymarket ở mức định giá 9 tỷ USD, qua đó đưa Coplan trở thành tỷ phú tự thân.

Alexandr Wang

Nhà đồng sáng lập Scale AI Alexandr Wang. Ảnh: Masters of Scale

Tuổi: 28 tuổi Tài sản ròng: 3,2 tỷ USD Nguồn tài sản: AI Quốc tịch: Mỹ

Wang đồng sáng lập startup Scale AI cùng Lucy Guo (31 tuổi) vào năm 2016. Hai người sau đó bất đồng quan điểm và Guo rời công ty năm 2018. Anh ở lại, giữ vị trí CEO đến tháng 6, khi Meta mua 49% cổ phần Scale AI với giá 14 tỷ USD.

Sau thương vụ, Wang gia nhập Meta với vai trò Giám đốc AI. Năm 2022, anh từng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Luana Lopes Lara

Nhà đồng sáng lập Kalshi Luana Lopes Lara. Ảnh: Linkedin Luana Lopes Lara

Tuổi: 29 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: nền tảng thị trường dự đoán Quốc tịch: Brazil

Là du học sinh Brazil, Luana Lopes Lara gặp Tarek Mansour đến từ Lebanon tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), nơi cả hai đều theo học ngành khoa học máy tính. Họ trở nên thân thiết hơn trong thời gian thực tập tại công ty giao dịch định lượng Five Rings Capital tại New York vào 2018.

Cùng năm đó, cả hai sáng lập startup thị trường dự đoán Kalshi, cho phép người dùng đặt cược vào kết quả bầu cử, các trận thể thao, sự kiện văn hóa - giải trí và nhiều lĩnh vực khác. Mansour và Lopes Lara trở thành tỷ phú vào tháng này, sau khi Kalshi huy động 1 tỷ USD với mức định giá 11 tỷ USD. Thương vụ cũng đưa Lopes Lara thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Tarek Mansour

Đồng sáng lập Kalshi Tarek Mansour. Ảnh: Kalshi

Tuổi: 29 tuổi Tài sản ròng: 1,3 tỷ USD Nguồn tài sản: nền tảng thị trường dự đoán Quốc tịch: Mỹ

Đồng sáng lập Kalshi, Tarek Mansour đang đảm nhiệm vai trò CEO và giữ 12% cổ phần. Nền tảng dự đoán này được chính phủ phê duyệt hoạt động từ 2020. Năm 2024, họ được cấp phép mở đặt cược bầu cử tổng thống, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ cho phép cá cược kết quả bầu cử tổng thống hợp pháp trong hơn một thế kỷ.

Ed Craven

Ed Craven. Ảnh:X/Eddie

Tuổi: 29 tuổi Tài sản ròng: 2,8 tỷ USD Nguồn tài sản: sòng bạc trực tuyến Quốc tịch: Australia

Craven đồng sáng lập một sòng bạc trực tuyến sử dụng tiền mã hóa tại Australia vào năm 2017 cùng với tỷ phú Bijan Tehrani (31 tuổi). Doanh nghiệp này thực sự bùng nổ trong giai đoạn đại dịch, khi bắt đầu trả tiền cho các nhà sáng tạo nội dung livestream hoạt động cờ bạc. Theo ước tính của Forbes, sòng bạc này đạt 4,7 tỷ USD doanh thu gộp trong năm 2024 và hiện được định giá gần 6 tỷ USD.