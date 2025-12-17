SpaceX sắp IPO lớn nhất lịch sử, Elon Musk đứng trước ngưỡng “tỷ phú nghìn tỷ USD”

Theo The Wall Street Journal, SpaceX đang tiếp nhận các đề xuất tư vấn từ những ngân hàng đầu tư lớn cho một đợt IPO tiềm năng. Trước đó, Bloomberg cho biết công ty nhắm tới IPO vào giai đoạn giữa đến cuối năm 2026, với mục tiêu huy động khoảng 30 tỷ USD và định giá lên tới 1.500 tỷ USD.

Nếu đạt được các con số này, SpaceX sẽ vượt Saudi Aramco – công ty từng huy động khoảng 29 tỷ USD khi IPO năm 2019 – để trở thành thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, SpaceX hiện được cho là đang mua lại cổ phần nội bộ với mức định giá khoảng 800 tỷ USD, gấp đôi so với mùa hè vừa qua.

Kế hoạch IPO của SpaceX lại được thị trường đặc biệt quan tâm?

Hoạt động IPO thường phản ánh “khẩu vị rủi ro” và mức độ lạc quan của Phố Wall. Sau giai đoạn trầm lắng vì lãi suất cao, thị trường IPO đã bắt đầu hồi phục trong năm 2025, tạo tiền đề cho những thương vụ lớn hơn.

Dù cổ phiếu SpaceX chưa được giao dịch công khai, một số nhà đầu tư đã đặt cược vào phản ứng tích cực của thị trường. Trên nền tảng dự đoán Polymarket, khả năng vốn hóa SpaceX vượt 2.000 tỷ USD ngay trong ngày giao dịch đầu tiên được ước tính ở mức khoảng 14%.

Trong nhiều năm, Musk khẳng định không muốn đưa SpaceX lên sàn vì lo ngại áp lực ngắn hạn từ thị trường sẽ làm chệch hướng mục tiêu dài hạn, đặc biệt là kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa.

Tuy nhiên, gần đây Musk thừa nhận một báo cáo cho rằng SpaceX đang xem xét IPO để huy động vốn cho các dự án trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo. Ý tưởng này xuất phát từ lo ngại rằng thiếu điện đang kìm hãm sự bùng nổ của AI, và việc đặt trung tâm dữ liệu trong không gian – tận dụng năng lượng mặt trời – có thể là lời giải. SpaceX cũng được cho là đã đề xuất sử dụng vệ tinh Starlink để xử lý các tác vụ AI.

IPO có thể thay đổi vị thế tài sản của Elon Musk ra sao?

Elon Musk hiện đã là người giàu nhất thế giới. Theo Bloomberg, SpaceX chiếm hơn 25% trong khối tài sản khoảng 470 tỷ USD của ông, và Musk sở hữu khoảng 42% công ty.

Nếu vẫn nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn khi SpaceX IPO, Musk có thể tiến rất gần, thậm chí chạm tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, sớm hơn nhiều so với các dự đoán trước đây.

SpaceX có phải trường hợp cá biệt trong làn sóng IPO sắp tới?

Không chỉ SpaceX, nhiều “gã khổng lồ” công nghệ khác cũng đang được đồn đoán chuẩn bị IPO. OpenAI – công ty đứng sau ChatGPT từng được định giá khoảng 500 tỷ USD, trong khi Anthropic được cho là nhắm tới mức định giá 300 tỷ USD. Các tên tuổi như Databricks, ByteDance hay Stripe cũng được nhắc đến trong danh sách tiềm năng.

Sau cơn bùng nổ IPO năm 2021 và cú “đóng băng” kéo dài từ 2022 do chính sách thắt chặt tiền tệ, nhà đầu tư đã chờ đợi nhiều năm để thị trường IPO hồi sinh. Dù tốc độ hiện tại còn khiêm tốn so với giai đoạn hậu đại dịch, những thương vụ khổng lồ như SpaceX có thể đánh dấu một chương mới cho Phố Wall.